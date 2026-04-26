Último día para ver a Alondra de la Parra con la Orquesta Sinfónica Nacional: ¿Dónde se presentará y a qué hora?

De la Parra regresa a nuestro país tras varios años de ausencia, como directora invitada. Foto: Secretaría de Cultura

La reconocida directora mexicana Alondra de la Parra se presenta una vez más junto a la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) como parte del "Programa 7″ de la primera temporada 2026, en un concierto imperdible que reúne talento internacional y obras emblemáticas del repertorio clásico.

Este programa también forma parte de la conmemoración por los 60 años de relaciones diplomáticas entre México y Australia, además de reforzar el compromiso de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) por difundir el patrimonio artístico nacional e internacional.

Talento internacional en el escenario

Tras varios años de ausencia, Alondra de la Parra regresa al país como directora invitada de la Orquesta Sinfónica Nacional, consolidando una velada que celebra el talento mexicano y la presencia de las mujeres en la música.

La funcionaria Claudia Curiel de Icaza destacó que su participación representa un reconocimiento al papel de las mujeres en el ámbito musical y al poder de la música como patrimonio vivo.

El concierto también cuenta con la participación del pianista francés Thomas Enhco, quien ha sido aplaudido por su virtuosismo y cercanía con el público, ofreciendo una experiencia artística de alto nivel.

Programa: de Debussy a Moncayo

El Programa 7 incluye un repertorio que combina obras clásicas europeas con piezas icónicas mexicanas:

Preludio a la siesta de un fauno, de Claude Debussy

Concierto para piano en Sol mayor, de Maurice Ravel

Romeo y Julieta (selecciones de suites 1 y 2), de Serguei Prokofiev

Como encore, la OSN interpretó piezas emblemáticas de la música mexicana como el Danzón no. 2, de Arturo Márquez, y el Huapango, de José Pablo Moncayo, cerrando con un emotivo “¡Viva México!” coreado por el público.

¿A qué hora y en dónde se presentará?

El recital se llevará a cabo en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes este domingo 26 de abril a las 12:15 horas, marcando la segunda y última función de esta serie especial organizada por el INBAL.

Boletos y acceso

Los boletos para este último concierto de Alondra de la Parra con la Orquesta Sinfónica Nacional están disponibles en taquillas del Palacio de Bellas Artes y a través de la plataforma de Ticketmaster.

Este domingo representa la última oportunidad para disfrutar de una experiencia musical única en uno de los recintos culturales más importantes de México.