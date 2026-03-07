México

Alondra de la Parra desafía a Timothée Chalamet tras decir que a ‘nadie le importa’ la ópera y ballet: “Está muy vivo”

La directora mexicana de orquesta lanzó un video que desató el debate en redes

Guardar
(Instagram)
(Instagram)

La directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra irrumpió en la conversación global sobre el futuro de las artes escénicas tras responder de manera directa a Timothée Chalamet, quien cuestionó la relevancia actual del ballet y la ópera.

En un video publicado en TikTok, la artista lanzó un mensaje al actor y mostró una interpretación musical en Madrid, reavivando el debate sobre el lugar de la música clásica en la cultura contemporánea.

¿Qué dijo Timothée Chalamet sobre la ópera y el ballet?

Durante una charla pública organizada por Variety en la Universidad de Texas, Timothée Chalamet expresó:

“No quiero trabajar en ballet, ni en ópera, ni en cosas donde es como: ‘Oye, mantén esto vivo, aunque ya a nadie le importe esto’”.

El comentario, realizado junto al actor Matthew McConaughey, circuló en redes sociales días antes del cierre de las votaciones para los premios Oscar.

Timothée Chalamet en A Complete
Timothée Chalamet en A Complete Unknown. (SearchlightPictures)

Chalamet matizó sus palabras al añadir que respeta a quienes se dedican a estas disciplinas, aunque reiteró que, a su juicio, requieren de estrategias especiales para atraer público.

La repercusión fue inmediata. Instituciones como la Ópera de Seattle reaccionaron empleando el código promocional “Timothee” para ofrecer un 14% de descuento en entradas, cifra alusiva a la frase del actor sobre haber “perdido 14 centavos en audiencia”.

El Royal Ballet and Opera y la Ópera de Viena también respondieron a través de sus plataformas, defendiendo la permanencia y vitalidad de las obras clásicas.

La intervención de Alondra de la Parra y la réplica viral

La discusión alcanzó otro nivel cuando Alondra de la Parra, directora reconocida internacionalmente, subió a TikTok un video dirigido a Chalamet.

En el clip, la mexicana aparece con su orquesta y declara: Oye, Timothée , lamento que no quieras ser parte de esto. Quizás quieras reconsiderarlo, y no estamos intentando mantenerlo vivo. Está muy vivo”.

La directora de orquesta se sumó a la reciente polémica (Tiktok/@alodlp)

Luego, invita al actor: “Si algún día cambias de opinión, ven a Madrid y diviértete con nosotros”. La grabación incluye un fragmento en el que la orquesta interpreta música clásica, reforzando la afirmación sobre la vitalidad del género.

El video desencadenó una ola de comentarios en TikTok. Usuarios señalaron: “La que no entendió lo que quiso decir Timothée ”, “Él dijo ópera y ballet, no sé” y “Nada como México para contestar”.

El gesto de de la Parra fue interpretado como una defensa del sector y una invitación a reconsiderar los prejuicios sobre las artes escénicas.

Temas Relacionados

Alondra de la ParraTimothée ChalametÓperaBalletOrquestamexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Arly Velásquez sufre caída en su debut en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

El mexicano aún tiene dos pruebas más programadas en el calendario de la competencia

Arly Velásquez sufre caída en

Popocatépetl hoy: volcán registró 29 emisiones este 7 de marzo

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y está ubicado en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl hoy: volcán registró 29

Consejo Ciudadano destaca atención a más de un millón de mujeres rumbo al 8M

El 70% del ciberacoso reportado al organismo va dirigido a mujeres

Consejo Ciudadano destaca atención a

Yareli Acevedo y Sofía Arreola ganan bronce para México en la Madison de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista en Australia

El resultado permitió a la delegación mexicana sumar otra medalla dentro del evento disputado en territorio australiano

Yareli Acevedo y Sofía Arreola

Quién es Becky Bios, la activista que diseñó el Kit Forense que autoridades de Oaxaca propusieron y causó indignación

Becky fue víctima de intento de feminicidio en 2015, desde entonces, se dedica al activismo feminista

Quién es Becky Bios, la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Laboratorio clandestino con 300 kilos

Laboratorio clandestino con 300 kilos de metanfetamina fue desmantelado en Guerrero

Cae “El Donas”, presunto sicario de la Fuerza Antiunión y objetivo prioritario en CDMX

Alcaldesa de San Cristóbal niega vínculos con el CJNG y afirma que auto de lujo de sus hijos es prestado

Tribunal niega amparo a exalcalde de Teuchitlán acusado de colaborar con el CJNG

EEUU captura en Guanajuato a “Beto” Bazán Salinas del Cártel del Golfo por trasiego de drogas

ENTRETENIMIENTO

Sandra Cuevas no es la

Sandra Cuevas no es la dueña del restaurante de Carmen Salinas, aclara hija de la actriz

Hija de Carmen Salinas explota contra Emiliano Aguilar tras opinar sobre supuestos rituales de su madre: “Ni la conoció”

Hija de Carmen Salinas rechaza disculpa de Saskia Niño de Rivera: “Estamos estudiando por donde demandar”

Difunden video de la ex del vocalista de Los Recoditos autolesionándose previo a denunciarlo por violencia

Acusan a Bellakath y Osmanito por la presunta desaparición de Barnabi, hombre que sale en sus videos de TikTok

DEPORTES

Yareli Acevedo y Sofía Arreola

Yareli Acevedo y Sofía Arreola ganan bronce para México en la Madison de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista en Australia

Jorge Campos emociona a los fans del Tri al asegurar que México llegará a las semifinales del Mundial 2026

Querétaro vs América EN VIVO: dónde y cuándo ver en México el partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Pato O’Ward en las 250 Millas de Phoenix: dónde y a qué hora ver la carrera de IndyCar en México

Siguen los problemas para Checo Pérez: queda descalificado de la Q1 y largará en los últimos lugares