Alondra de la Parra desafía a Timothée Chalamet tras decir que a ‘nadie le importa’ la ópera y ballet: “Está muy vivo”

La directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra irrumpió en la conversación global sobre el futuro de las artes escénicas tras responder de manera directa a Timothée Chalamet, quien cuestionó la relevancia actual del ballet y la ópera.

En un video publicado en TikTok, la artista lanzó un mensaje al actor y mostró una interpretación musical en Madrid, reavivando el debate sobre el lugar de la música clásica en la cultura contemporánea.

¿Qué dijo Timothée Chalamet sobre la ópera y el ballet?

Durante una charla pública organizada por Variety en la Universidad de Texas, Timothée Chalamet expresó:

“No quiero trabajar en ballet, ni en ópera, ni en cosas donde es como: ‘Oye, mantén esto vivo, aunque ya a nadie le importe esto’”.

El comentario, realizado junto al actor Matthew McConaughey, circuló en redes sociales días antes del cierre de las votaciones para los premios Oscar.

Timothée Chalamet en A Complete Unknown. (SearchlightPictures)

Chalamet matizó sus palabras al añadir que respeta a quienes se dedican a estas disciplinas, aunque reiteró que, a su juicio, requieren de estrategias especiales para atraer público.

La repercusión fue inmediata. Instituciones como la Ópera de Seattle reaccionaron empleando el código promocional “Timothee” para ofrecer un 14% de descuento en entradas, cifra alusiva a la frase del actor sobre haber “perdido 14 centavos en audiencia”.

El Royal Ballet and Opera y la Ópera de Viena también respondieron a través de sus plataformas, defendiendo la permanencia y vitalidad de las obras clásicas.

La intervención de Alondra de la Parra y la réplica viral

La discusión alcanzó otro nivel cuando Alondra de la Parra, directora reconocida internacionalmente, subió a TikTok un video dirigido a Chalamet.

En el clip, la mexicana aparece con su orquesta y declara: “Oye, Timothée , lamento que no quieras ser parte de esto. Quizás quieras reconsiderarlo, y no estamos intentando mantenerlo vivo. Está muy vivo”.

La directora de orquesta se sumó a la reciente polémica (Tiktok/@alodlp)

Luego, invita al actor: “Si algún día cambias de opinión, ven a Madrid y diviértete con nosotros”. La grabación incluye un fragmento en el que la orquesta interpreta música clásica, reforzando la afirmación sobre la vitalidad del género.

El video desencadenó una ola de comentarios en TikTok. Usuarios señalaron: “La que no entendió lo que quiso decir Timothée ”, “Él dijo ópera y ballet, no sé” y “Nada como México para contestar”.

El gesto de de la Parra fue interpretado como una defensa del sector y una invitación a reconsiderar los prejuicios sobre las artes escénicas.