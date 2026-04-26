¿Sarampión bajo control? Contagios crecen en México, estos los retos de la Semana de Vacunación que advierten especialistas

La Asociación Mexicana de Vacunología advierte que los casos de sarampión siguen en aumento a pesar de que autoridades afirman que el brote va en descenso. | (Crédito: Imagen creada con Gemini AI, con fines ilustrativos)

La Secretaría de Salud dio a conocer las cifras de contagios acumulados confirmados de sarampión en el país. De acuerdo con corte al 24 de abril, se registraron 39 mil 407 casos probables acumulados según el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) y 16 mil 579 casos confirmados.

Durante el lunes 20 de abril se reportaron 38 mil 924 casos acumulados y se confirmó que 16 mil 361 tenían ser contagiados. Lo que representa un aumento de casos acumulados de 483 y de 218 en casos confirmados.

De manera oficial, la Secretaría de Salud ha informado que el brote de sarampión está “controlado” o va en descenso; sin embargo, la Asociación Mexicana de Vacunología (AMV) advierte que los datos epidemiológicos muestran que los casos siguen en aumento.

CIUDAD DE MÉXICO, 14DICIEMBRE2025.- En el zócalo capitalino este fin de semana continúa la aplicación de vacunas contra el sarampión. FOTO: EDGRA NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

A partir del sábado 25 de abril hasta el 2 de mayo, se encuentra disponible la Semana Nacional de Vacunación en México, estrategia del sector salud que busca que más personas estén protegidas y reducir el contagio del virus de sarampión, así como de otras enfermedades como tuberculosis, hepatitis B, virus del papiloma humano, tétanos, entre otras.

Sin embargo, la AMV advierte que esta campaña tiene retos que afrontar respecto al brote de sarampión, que van más allá de la promoción, en los que destacan:

Asegurar coberturas reales.

Recuperar esquemas incompletos.

Priorizar la vacunación contra sarampión (SRP).

La Asociación Mexicana de Vacunología subraya que: “En contextos como el que enfrenta el país (respecto a la incidencia del sarampión), la vacunación no solo es prevención, es control epidemiológico real".

Mundial 2026: ¿México solicitará a aficionados extranjeros vacuna contra el sarampión?

A menos de dos meses de la inauguración del Mundial 2026, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, confirmó que a los turistas internacionales que arriben a la justa deportiva se les solicitará un comprobante de vacunación contra el sarampión, una medida sanitaria que busca proteger a la comunidad local e internacional ante el brote de sarampión.

Brugada sostuvo que la inmunización será condición indispensable para el ingreso de turistas internacionales a la capital durante el evento deportivo: “Vamos a pedir que los que lleguen al Mundial estén vacunados y vamos a continuar con nuestras tareas”.

(Jovani Pérez / Infobae)

La capital mantiene una campaña intensiva de vacunación desde finales de 2025. Existen más de 150 puntos de vacunación habilitados en mercados y estaciones de transporte público. La cobertura actual alcanza el 67% de la población. El dispositivo permite aplicar alrededor de 57 mil dosis diarias en la Ciudad de México, de acuerdo con datos oficiales.

Brugada expresó su satisfacción ante la contención del brote: “Contenta porque el brote ha sido controlado”, afirmó la funcionaria al hacer un balance sobre la política de inoculación preventiva. No obstante, la Secretaría de Salud advierte que los contagios siguen presentándose y solicita a la ciudadanía completar esquemas de vacunación.