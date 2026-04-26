México

¿Ahora podrás evitar las multas de tránsito? Esto falló la Suprema Corte en favor de los conductores

La decisión buscó unificar criterios entre tribunales que interpretaban de forma distinta cuándo empezaba a correr el tiempo para defenderse

Guardar
Imagen APSWWU4N7BEKNJ363LH4A7IJ4E

Un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambió las reglas del juego para miles de automovilistas en México, al establecer un criterio clave que fortalece el derecho de defensa frente a multas de tránsito.

¿Qué decidió la Suprema Corte sobre las multas?

El máximo tribunal resolvió que el plazo legal para impugnar una multa no inicia cuando se levanta la infracción o se notifica al conductor, sino cuando el propietario del vehículo tiene conocimiento real de la sanción.

Esto significa que, si el dueño del automóvil se entera días, semanas o incluso meses después, aún puede presentar un amparo o impugnar la multa dentro del plazo legal correspondiente.

La decisión surge de la resolución de la Contradicción de Criterios 170/2025, que buscó unificar criterios entre tribunales que interpretaban de forma distinta cuándo empezaba a correr el tiempo para defenderse.

¿Esto elimina las multas de tránsito?

No. Es importante aclararlo:

  • Las multas no desaparecen ni se cancelan automáticamente.
  • Lo que cambia es la posibilidad de defenderse legalmente.

El fallo obliga a las autoridades a demostrar que el propietario fue notificado correctamente; de lo contrario, la sanción puede ser impugnada e incluso perder validez en un proceso legal.

¿Por qué este fallo beneficia a los conductores?

Antes de este criterio, muchos automovilistas perdían su derecho a reclamar porque:

  • La multa se notificaba a otra persona (el conductor).
  • O se enteraban hasta revisar adeudos o hacer trámites.

Ahora, la SCJN reconoce que eso vulneraba el acceso a la justicia, por lo que estableció que:

  • La notificación al conductor no equivale a notificación al propietario.
  • El derecho de defensa comienza cuando el dueño tiene conocimiento efectivo del acto.

Defensa ante sanciones

Este nuevo criterio tiene un impacto amplio, especialmente en sistemas como:

  • Fotomultas
  • Infracciones captadas sin contacto directo
  • Casos donde otra persona maneja el vehículo

En un país con millones de autos en circulación, la decisión abre la puerta para que muchas multas que antes se pagaban sin cuestionar ahora puedan revisarse legalmente.

¿Qué cambia a partir de ahora?

  • El plazo para impugnar (generalmente 15 días hábiles) comienza cuando sabes de la multa, no antes.
  • Las autoridades deberán mejorar sus mecanismos de notificación.
  • Se fortalece el derecho de los ciudadanos a defenderse de sanciones indebidas.

En resumen, no es que ahora puedas “evitar” todas las multas, pero sí será más fácil defenderte si no fuiste notificado correctamente.

Temas Relacionados

Suprema CorteMultas de tránsitoMultaConductoresSeguridad vialmexico-serviciosmexico-noticias

Más Noticias

Detienen al alcalde de Tlalnepantla, Morelos, por presunto abuso sexual

La Fiscalía del Estado detalló que fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de la Región Oriente

Detienen al alcalde de Tlalnepantla, Morelos, por presunto abuso sexual

El Chico Detergente en la CCXP 2026: límites creativos, dos seudónimos y vivir de la ilustración

El dibujante se dio a conocer con su primer cómic romántico llamado Amar es

El Chico Detergente en la CCXP 2026: límites creativos, dos seudónimos y vivir de la ilustración

¿Sarampión bajo control? Contagios crecen en México, estos los retos de la Semana de Vacunación que advierten especialistas

Mientras el Gobierno asegura que el brote de sarampión está controlado, la Asociación Mexicana de Vacunología alerta de un incremento sostenido en los contagios

¿Sarampión bajo control? Contagios crecen en México, estos los retos de la Semana de Vacunación que advierten especialistas

Grupo armado incendia autolavado en Culiacán tras embestirlo con un vehículo robado

El negocio atacado en el fraccionamiento Portanova fue destruido tras el ingreso forzado de los agresores; no se reportaron heridos

Grupo armado incendia autolavado en Culiacán tras embestirlo con un vehículo robado

¿Por qué Claudia Sheinbaum eligió a Roberto Lazzeri como embajador en Estados Unidos?

La designación de un tecnócrata de Hacienda en la embajada evidencia la centralidad de los retos económicos y el peso de las negociaciones en torno al T-MEC

¿Por qué Claudia Sheinbaum eligió a Roberto Lazzeri como embajador en Estados Unidos?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a 8 policías de Manzanillo que operaban como “halcones” del CJNG

Procesan a 8 policías de Manzanillo que operaban como “halcones” del CJNG

Atacan a balazos a policías de Zacatecas durante labores de vigilancia: un agente murió y otro resultó herido

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de abril: detienen a hombre que apuñaló y dejó en coma a Wendy en Edomex

Procesan a Efrén “N”, presunto integrante de la Familia Michoacana, por secuestro exprés en Toluca

Hallan fosa clandestina en El Salto, Jalisco: credencial encontrada podría identificar a mujer desaparecida desde 2023

ENTRETENIMIENTO

El Chico Detergente en la CCXP 2026: límites creativos, dos seudónimos y vivir de la ilustración

El Chico Detergente en la CCXP 2026: límites creativos, dos seudónimos y vivir de la ilustración

Jesse & Joy hablan sobre el futuro del dueto tras rumores de separación: “También somos individuos”

Horacio Villalobos asegura que Endemol iniciará acciones jurídicas contra HotSpanish por presunto plagio

Supernova: Génesis 2026: estos son los ganadores por combate, según una proyección de IA

Anahí revela fotos de cuando el político Manuel Velasco le pidió matrimonio: “Por ser novios eternos”

DEPORTES

Quién es Alek Thomas, jugador de la selección mexicana que conectó el primer HR de la MLB Mexico City Series 2026

Quién es Alek Thomas, jugador de la selección mexicana que conectó el primer HR de la MLB Mexico City Series 2026

Liga Mx Femenil: estos serán los cruces de cuartos de final para la liguilla

San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks: cuándo y dónde ver el segundo juego de la MLB Mexico City Series 2026

Liguilla Clausura 2026: los enfrentamientos en los Cuartos de Final si Cruz Azul gana, pierde o empata

Chivas se enfrentará a Tigres en Liguilla: Milito habla sobre lo que será el juego ante los felinos