¿Ahora podrás evitar las multas de tránsito? Esto falló la Suprema Corte en favor de los conductores

Un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambió las reglas del juego para miles de automovilistas en México, al establecer un criterio clave que fortalece el derecho de defensa frente a multas de tránsito.

¿Qué decidió la Suprema Corte sobre las multas?

El máximo tribunal resolvió que el plazo legal para impugnar una multa no inicia cuando se levanta la infracción o se notifica al conductor, sino cuando el propietario del vehículo tiene conocimiento real de la sanción.

Esto significa que, si el dueño del automóvil se entera días, semanas o incluso meses después, aún puede presentar un amparo o impugnar la multa dentro del plazo legal correspondiente.

La decisión surge de la resolución de la Contradicción de Criterios 170/2025, que buscó unificar criterios entre tribunales que interpretaban de forma distinta cuándo empezaba a correr el tiempo para defenderse.

¿Esto elimina las multas de tránsito?

No. Es importante aclararlo:

Las multas no desaparecen ni se cancelan automáticamente.

Lo que cambia es la posibilidad de defenderse legalmente.

El fallo obliga a las autoridades a demostrar que el propietario fue notificado correctamente; de lo contrario, la sanción puede ser impugnada e incluso perder validez en un proceso legal.

¿Por qué este fallo beneficia a los conductores?

Antes de este criterio, muchos automovilistas perdían su derecho a reclamar porque:

La multa se notificaba a otra persona (el conductor).

O se enteraban hasta revisar adeudos o hacer trámites.

Ahora, la SCJN reconoce que eso vulneraba el acceso a la justicia, por lo que estableció que:

La notificación al conductor no equivale a notificación al propietario.

El derecho de defensa comienza cuando el dueño tiene conocimiento efectivo del acto.

Defensa ante sanciones

Este nuevo criterio tiene un impacto amplio, especialmente en sistemas como:

Fotomultas

Infracciones captadas sin contacto directo

Casos donde otra persona maneja el vehículo

En un país con millones de autos en circulación, la decisión abre la puerta para que muchas multas que antes se pagaban sin cuestionar ahora puedan revisarse legalmente.

¿Qué cambia a partir de ahora?

El plazo para impugnar (generalmente 15 días hábiles) comienza cuando sabes de la multa , no antes.

Las autoridades deberán mejorar sus mecanismos de notificación.

Se fortalece el derecho de los ciudadanos a defenderse de sanciones indebidas.

En resumen, no es que ahora puedas “evitar” todas las multas, pero sí será más fácil defenderte si no fuiste notificado correctamente.