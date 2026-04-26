México

Grupo armado incendia autolavado en Culiacán tras embestirlo con un vehículo robado

El negocio atacado en el fraccionamiento Portanova fue destruido tras el ingreso forzado de los agresores; no se reportaron heridos

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El autolavado ya había sido escenario de hechos violentos previos que dejaron personas heridas y víctimas mortales. (Crédito: X | @Eco1_LVM)
El autolavado ya había sido escenario de hechos violentos previos que dejaron personas heridas y víctimas mortales. (Crédito: X | @Eco1_LVM)

Un grupo armado incendió la noche del sábado un autolavado ubicado en el fraccionamiento Portanova, en el sector Agustina Ramírez, al norte de Culiacán, Sinaloa, luego de irrumpir en el inmueble con un vehículo robado y prenderle fuego en el interior.

El ataque ocurrió alrededor de las 21:15 horas en el negocio denominado “Los Pitufos”, situado sobre el bulevar Calzada del Ecuador, casi esquina con el bulevar Diamante, de acuerdo con reportes policiales.

Según la información preliminar, los agresores despojaron previamente de manera violenta a una mujer de un automóvil Chevrolet Spark de modelo reciente, unidad que posteriormente utilizaron para embestir el portón de malla ciclónica y parte de la estructura metálica del establecimiento.

Tras derribar el acceso e ingresar el vehículo al inmueble, los responsables incendiaron la unidad dentro del predio, lo que provocó un fuego que se extendió rápidamente y consumió gran parte del negocio, con pérdidas materiales totales.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán y corporaciones de seguridad acudieron al sitio para controlar el incendio y asegurar la zona. Autoridades confirmaron que en este ataque no se reportaron personas lesionadas.

Una mujer fue despojada violentamente de su vehículo, un Chevrolet Spark de modelo reciente, con el que ingresaron al lugar. (Crédito: X | @Eco1_LVM)
Una mujer fue despojada violentamente de su vehículo, un Chevrolet Spark de modelo reciente, con el que ingresaron al lugar. (Crédito: X | @Eco1_LVM)

El autolavado atacado ya había sido escenario de hechos violentos en fechas recientes. De acuerdo con antecedentes de seguridad en la zona, el establecimiento había registrado agresiones armadas previas que dejaron personas heridas y víctimas mortales.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.

Medios locales reportan que el pasado 9 de abril, el encargado del mismo autolavado fue víctima de un ataque armado dentro del establecimiento, en el que resultó herido por impactos de bala. Durante la agresión, además, varias unidades que se encontraban en el sitio sufrieron daños por los disparos.

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