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Arranca semana de vacunación en el Edomex: te decimos dónde y cuándo

Se desplegarán mil 238 puestos de vacunación en toda la entidad para garantizar el acceso gratuito a las dosis

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Semana de vacunación Edomex Salud
Semana de vacunación Edomex Salud

El gobierno del Estado de México puso en marcha la Semana Nacional de Vacunación 2026, una estrategia intensiva de salud pública que tiene como objetivo aplicar más de 135 mil dosis de distintos biológicos en toda la entidad.

La jornada se llevará a cabo del 25 de abril al 2 de mayo, con el despliegue de mil 238 puestos de vacunación instalados en centros de salud, así como en espacios públicos como plazas, mercados y jardines.

Desde la comunidad de San Diego Alcalá, en el municipio de Temoaya, la secretaria de Salud estatal, Celina Castañeda de la Lanza, encabezó el arranque oficial de esta campaña acompañada por la presidenta municipal, Berenice Carrillo Macario.

Inversión estatal

Semana de vacunación Edomex Salud
Semana de vacunación Edomex Salud

Durante el evento, se destacó que la inversión destinada a esta estrategia asciende a 33 millones de pesos, con el propósito de fortalecer la cobertura de inmunización en la población mexiquense.

La funcionaria estatal subrayó que esta jornada busca principalmente completar los esquemas básicos de vacunación, con especial énfasis en niñas, niños, adultos mayores y otros grupos considerados vulnerables. Para lograrlo, se contará con la participación de más de 2 mil 300 profesionales de la salud, quienes estarán encargados de aplicar las dosis y brindar orientación a la ciudadanía.

Bajo el lema “Vacunar es amar”, el gobierno encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez refuerza su estrategia de prevención, control y erradicación de enfermedades que pueden evitarse mediante la vacunación. En este sentido, las autoridades hicieron un llamado a la población para acudir a los módulos de vacunación y mantener al día sus esquemas, destacando que la inmunización es una de las herramientas más eficaces para proteger la salud pública.

Visitarán escuelas

alumnos primaria escuela asueto SEP
alumnos primaria escuela asueto SEP (Jorge Contreras/Infobae México)

Uno de los puntos clave de esta campaña será la cobertura en instituciones educativas. De acuerdo con las autoridades, brigadas de salud acudirán a 6 mil 225 escuelas en todo el Estado de México para aplicar vacunas a la población infantil, facilitando así el acceso a este servicio sin necesidad de trasladarse a un centro de salud.

Para ello, se recomienda a madres, padres y tutores enviar a las y los menores con su Cartilla Nacional de Salud, documento indispensable para llevar el control de las dosis aplicadas.

Por su parte, la alcaldesa de Temoaya, Berenice Carrillo Macario, destacó la relevancia de estas acciones al señalar que “un ciudadano sano es el recurso más valioso de un país”. Asimismo, reconoció el compromiso del gobierno estatal con el fortalecimiento del sistema de salud, en el que la medicina preventiva juega un papel fundamental.

Durante el arranque de la jornada, las autoridades realizaron un recorrido por los módulos de atención instalados en la zona, donde se ofrecieron diversos servicios complementarios enfocados en el bienestar integral de la población. Entre ellos se incluyen orientación sobre estilos de vida saludable, salud bucal, salud sexual y reproductiva, prevención de adicciones, así como detección oportuna de enfermedades crónicas.

La Semana Nacional de Vacunación 2026 representa un esfuerzo coordinado entre los distintos niveles de gobierno para acercar servicios de salud a la población y reducir riesgos sanitarios.

En un contexto donde la prevención es clave, estas acciones buscan no solo proteger a la ciudadanía en el corto plazo, sino también fortalecer la cultura de la vacunación como una práctica esencial para el bienestar colectivo.

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