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Jugos “detox”: lo que sí funciona y los riesgos ocultos de estas bebidas populares

Su consumo debe ser moderado y complementarse con una dieta equilibrada para evitar riesgos a la salud

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Jugo verde, pepino, espinaca, cúrcuma, bebida vegetal, preparación casera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los “jugos detox” han ganado popularidad como una alternativa rápida para bajar de peso, desinflamar el abdomen y “limpiar” el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, los llamados jugos detox han ganado popularidad como una alternativa rápida para bajar de peso, desinflamar el abdomen y “limpiar” el organismo. Sin embargo, especialistas en nutrición advierten que muchos de estos beneficios están exagerados o mal entendidos, lo que puede llevar a prácticas poco saludables.

Aunque su nombre sugiere un proceso de desintoxicación, lo cierto es que el cuerpo humano ya cuenta con órganos encargados de eliminar toxinas de manera natural, como el hígado y los riñones. Por ello, los jugos detox no cumplen esa función como comúnmente se cree.

¿Qué son los jugos detox?

Se trata de bebidas elaboradas principalmente con frutas, verduras y algunos ingredientes naturales como jengibre o limón. Entre los más comunes se encuentran combinaciones con pepino, espinaca, apio, piña o manzana verde.

Estas bebidas pueden aportar vitaminas, minerales y antioxidantes, lo que las convierte en una opción saludable si se consumen de forma adecuada. No obstante, el problema surge cuando se convierten en la base de la alimentación diaria.

Riesgos de consumir jugos detox en exceso

Vista de cerca de botellas de jugo de naranja y manzana, y té helado de durazno y uva, en un estante de supermercado iluminado.
No consumir jugos y sustituir las comidas completas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales errores es sustituir comidas completas por jugos. Esto puede provocar una ingesta insuficiente de proteínas, grasas saludables y otros nutrientes esenciales, afectando el metabolismo y la energía diaria.

Además, muchos jugos contienen altas cantidades de azúcar natural, especialmente cuando incluyen frutas como piña o naranja. Aunque es azúcar natural, su consumo excesivo puede elevar los niveles de glucosa en sangre y dificultar la pérdida de peso.

Otro punto importante es la pérdida de fibra. Al colar los jugos, se elimina gran parte de este nutriente, fundamental para la digestión y la sensación de saciedad.

¿Cuáles son seguros?

Expertos coinciden en que los jugos detox pueden formar parte de una dieta equilibrada si se utilizan como complemento y no como sustituto de alimentos.

Entre las opciones más recomendadas se encuentran:

  • Jugo verde con pepino, espinaca y apio, ideal para hidratar y aportar minerales
  • Jugo de piña con jengibre, útil para la digestión
  • Jugo de manzana verde con apio, que ayuda a controlar el apetito
  • Bebidas con semillas de chía, que aportan fibra y mejoran el tránsito intestinal

Claves para consumirlos sin riesgo

Una mesa de madera presenta un variado desayuno con huevos revueltos, tocino, aguacate, salmón, bagel, yogur, café y jugo de naranja.
Comida integral y variada para beneficio en la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aprovechar sus beneficios sin afectar la salud, es importante seguir algunas recomendaciones básicas.

  1. Limitar su consumo a un vaso al día.
  2. Evitar añadir azúcar y preferirlos sin colar para conservar la fibra son medidas fundamentales.
  3. Tener una alimentación balanceada que incluya proteínas, grasas saludables y carbohidratos complejos.
  4. La hidratación con agua natural y la actividad física también juegan un papel clave en cualquier proceso de pérdida de peso.

Una tendencia con matices

Los jugos detox no son una solución milagrosa, pero tampoco deben demonizarse. Su impacto en la salud depende del uso que se les dé. Consumidos con moderación, pueden ser aliados para mejorar la digestión y complementar una dieta saludable.

No obstante, recurrir a ellos como método principal para bajar de peso puede generar más perjuicios que beneficios, especialmente si se siguen dietas restrictivas o prolongadas.

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