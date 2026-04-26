¿Por qué Claudia Sheinbaum eligió a Roberto Lazzeri como embajador en Estados Unidos?

La nominación de un especialista de Hacienda, conocido por su experiencia en negociación financiera y combate al lavado de dinero, deja en segundo plano antecedentes políticos o diplomáticos en la nueva etapa bilateral. (Infobae-Itzallana)

Claudia Sheinbaum no mandó a Washington a un diplomático de carrera ni a un político de peso. Propuso a un tecnócrata de Hacienda. La decisión de sustituir a Esteban Moctezuma por Roberto Lazzeri al frente de la embajada de México en Estados Unidos tiene una lectura clara, según especialistas: la prioridad de la relación bilateral hoy es económica, no política.

El timing lo confirma. La propuesta llega pocas semanas antes del inicio formal de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), previsto para julio de 2026.

Quién es Lazzeri y por qué importa su perfil

Lazzeri ha construido su carrera casi íntegramente en la Secretaría de Hacienda, donde ocupó cargos como director general de Deuda Pública y jefe de la Oficina de Coordinación del secretario. Actualmente dirige Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext.

No es un nombre que aparezca en mítines ni en conferencias mañaneras. Es el tipo de perfil que negocia en salas cerradas.

Su experiencia más relevante para el momento actual: fue pieza clave en la negociación del caso de los tres bancos mexicanos —CIBanco, Vector e Intercam— señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Los fondos fiduciarios de dos de ellos terminaron transferidos precisamente a Nafin, la institución que él encabeza.

La propuesta de Claudia Sheinbaum para relevar a Esteban Moctezuma representa un giro hacia la prioridad económica en la relación bilateral, enfocando la agenda en la revisión del T-MEC y en temas financieros sensibles. (Infobae-Itzallana)

El T-MEC, el lavado de dinero y la presión arancelaria

De acuerdo con especialistas consultados por Expansión, el perfil de Lazzeri responde a dos frentes simultáneos de la agenda bilateral.

El primero es la revisión del T-MEC, donde los puntos más sensibles serán las reglas de origen, las cadenas de suministro y la presión arancelaria sobre sectores estratégicos.

El segundo es el combate al lavado de dinero vinculado a los cárteles, designados como organizaciones terroristas extranjeras por el gobierno de Donald Trump, un tema donde la experiencia financiera de Lazzeri resulta más útil que cualquier capital político.

No es la primera vez que México recurre a este tipo de perfil. Jorge Schiavón, de la Universidad Iberoamericana, recuerda que Gustavo Petricioli, exsecretario de Hacienda, fue embajador en Washington entre 1989 y 1993, justo cuando se renegociaba la deuda externa.

En Palacio Nacional acudió delegación de Estados Unidos encabezada por el embajador Jamieson Greer, Representante Comercial para las conversaciones con México acerca de la revisión del T-MEC (@Claudiashein/X)

El reto que nadie quiere heredar: los migrantes

Más allá de lo económico, los especialistas advierten que el mayor desafío para Lazzeri será el tema migratorio. Desde enero de 2025, 15 mexicanos han muerto en centros de detención del ICE y el gobierno de Trump ha deportado a 177 mil migrantes mexicanos.

La red consular mexicana en Estados Unidos —la más grande del mundo— enfrenta recortes presupuestarios, falta de personal y lo que académicos describen como una desprofesionalización de perfiles.

Lazzeri aún no tiene el cargo: primero debe recibir el beneplácito del gobierno estadounidense y luego la aprobación del Senado mexicano. Pero el mensaje que Sheinbaum envía con su nombre ya está sobre la mesa.