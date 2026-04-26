México

Claudia Sheinbaum refrenda mensaje en defensa de la “Soberanía de México” en medio de tensiones por ingreso de agentes de EEUU en Chihuahua

La presidenta recalcó desde Hidalgo la independencia del país que encabeza

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Claudia Sheinbaum destacó el mensaje de soberanía desde Hidalgo. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum destacó el mensaje de soberanía desde Hidalgo. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa de la soberanía nacional en Acaxochitlán, Hidalgo, en un contexto marcado por las tensiones recientes tras el ingreso de agentes de Estados Unidos en Chihuahua. Resaltó que la independencia de México es un principio innegociable y aseguró que su administración mantendrá los apoyos sociales como parte del blindaje ante presiones externas.

En su visita, Sheinbaum informó que en 12 años de la llamada Cuarta Transformación se construirán cerca de 12 mil camas hospitalarias y que el abasto de medicamentos en el Centro de Salud Tenango de Doria del IMSS Bienestar ya alcanza el 80 por ciento, con la meta de cubrir el 100 por ciento mediante el programa Rutas de la Salud.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, precisa que actualmente 3 millones de mujeres reciben la Pensión Mujeres Bienestar y más de 13 millones de personas adultas mayores acceden a la pensión correspondiente.

Sheinbaum reitera el carácter libre e independiente de México

Durante la entrega de tarjetas de Programas para el Bienestar en Acaxochitlán, Sheinbaum sostuvo: “Los mexicanos y mexicanas sabemos que México es un país libre, independiente y soberano. Y la patria se defiende”. La presidenta subrayó que la lucha histórica del pueblo mexicano, desde la Independencia, la Reforma y la Revolución, tiene como eje la defensa de la soberanía.

Claudia Sheinbaum destacó el mensaje de soberanía desde Hidalgo. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum destacó el mensaje de soberanía desde Hidalgo. (Foto: Presidencia)

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, agradeció la visita de la mandataria y manifestó el respaldo de su administración.

Apoyos sociales como garantía constitucional

Sheinbaum detalló que el aumento del salario mínimo y los programas sociales han permitido que 13.5 millones de personas salgan de la pobreza. La presidenta adelantó que los recursos directos para comunidades indígenas y afromexicanas, canalizados a través del Faispiam, serán elevados a rango constitucional para garantizar su permanencia.

Entre los nuevos apoyos creados por el gobierno federal destacan:

  • Pensión Mujeres Bienestar
  • Beca Rita Cetina
  • Salud Casa por Casa

La secretaria de Bienestar informó que más de 10 millones de estudiantes reciben becas, 2 millones de productores acceden a fertilizantes gratuitos, y más de 16 millones de consultas médicas domiciliarias se han realizado mediante el programa Salud Casa por Casa.

Claudia Sheinbaum destacó el mensaje de soberanía desde Hidalgo. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum destacó el mensaje de soberanía desde Hidalgo. (Foto: Presidencia)

Infraestructura y salud en el centro de la estrategia

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, anunció la ampliación del programa MegaBachetón al tramo Acaxochitlán-Tulancingo, con una inversión de mil 233 millones de pesos para el periodo 2025-2026, por instrucción de la presidenta.

Sheinbaum enfatizó la continuidad en la construcción de camas hospitalarias y el abasto de medicamentos, como parte de la estrategia para fortalecer el sistema de salud y reducir la vulnerabilidad ante presiones externas.

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