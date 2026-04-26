Continúa la contingencia ambiental; qué autos no circulan hoy 26 de abril

Foto: Cuartoscuro

La Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono sigue activa en la Zona Metropolitana del Valle de México, según informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis en su reporte de las 10:04 horas.

El objetivo de esta medida es reducir la exposición de la población al aire contaminado y limitar riesgos para la salud.

Las autoridades han confirmado que la combinación de un sistema anticiclónico persistente, cielos despejados, vientos débiles y temperaturas máximas cercanas a los 30 ℃ propicia la acumulación de contaminantes.

La calidad del aire en la región se mantendrá entre Mala y Muy Mala durante el día, con especial riesgo en las horas de mayor radiación solar.

La contingencia implica restricciones para la circulación de vehículos particulares y de carga, así como la recomendación de suspender actividades al aire libre en el horario de 13:00 a 19:00 horas.

Qué autos no circulan

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 cuyo último dígito numérico de placa sea 2, 4, 6, 8 o 0 .

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00 , engomado amarillo , terminación de placa 5 o 6 .

Vehículos que no porten holograma de verificación (vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, permisos de circulación, pase turístico, placas foráneas o formadas por letras): les aplica la misma restricción que a los vehículos con holograma 2.

50 % de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no tengan válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en número par .

Vehículos de carga local o federal , entre las 6:00 y las 10:00 horas , excepto aquellos inscritos en el Programa de Autorregulación de la CDMX o EDOMEX.

Taxis con holograma “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular conforme a las disposiciones anteriores, tendrán restricción para circular de 10:00 a 22:00 horas.