México

Académica: la plataforma de Carlos Slim con la que puedes aprender nuevas habilidades

Slim se distingue por su altruismo, pues constantemente apoya a la educación, la salud, el empleo, el desarrollo económico y social y otras causas benéficas en México y Latinoamérica

Por Miguel Flores

Guardar
Slim cuenta con una fortuna
Slim cuenta con una fortuna de más de USD 100 mil millones. REUTERS/Daniel Becerril TPX IMÁGENES DEL DÍA

Carlos Slim Helú es, actualmente, la persona más rica de México y una de las más ricas de todo el mundo.

De acuerdo con el sitio Real Times Billionaires, de Forbes, quien da a conocer la fortuna de las personas más acaudaladas del planeta en tiempo real, Slim cuenta con una fortuna de USD 103 mil 100 millones, lo que lo posiciona en el lugar 19 a nivel mundial. Sin embargo, Slim es la persona más rica de Latinoamérica.

El magnate mexicano de ascendencia libanesa destaca por ser dueño de importantes compañías mexicanas, como Teléfonos de México, Grupo Carso, Grupo Sanborns y América Móvil. Sin embargo, también destaca por su altruismo, pues constantemente apoya a la educación, la salud, el empleo, el desarrollo económico y social y otras causas benéficas en México y Latinoamérica.

Académica, la plataforma de Slim para aprender

La Fundación Carlos Slim cuenta con una plataforma llamada Académica, misma que reúne contenidos educativos de prestigiadas instituciones de educación superior y centros de investigación internacionales, con quien trabaja para compartir conocimiento y hacerlo accesible a todo aquel que desea aprender y desarrrollar su potencial.

Académica es la plataforma en
Académica es la plataforma en la que se pueden aprender nuevas habilidades. (academica.mx)

De acuerdo con el sitio Fundación Carlos Slim, en la actualidad las personas encuentran en la educación en línea una aliada para mejorar sus habilidades laborales y/o escolares, debido a la flexibilidad que ofrecen para acceder a cursos, diplomados o áreas de especialización.

Se señala que Académica es una comunidad digital de conocimiento en español que impulsa la generación e intercambio de contenido educativo, de acceso libre y gratuito entre estudiantes, docentes, e investigadores para contribuir al fortalecimiento de una sociedad mejor preparada que tenga la oportunidad de desarrollar su potencial y vivir con plenitud.

Por medio de dicha plataforma, se explica en el sitio de la Fundación Carlos Slim, las personas podrán desarrollar o fortalecer sus habilidades en áreas de aprendizaje como administración, arte, diseño, educación, filosofía, física, informática y sistemas, tecnologías de la información y comunicación, entre otras.

Con el impulso y soporte tecnológico de Telmex, Académica se ha convertido en la plataforma virtual líder de integración de contenidos educativos, mismos que son respaldados por las instituciones de educación superior y centros de investigación que la integran y con las cuales colabora de manera conjunta a favor de la educación.

Algunos cursos que puedes encontrar en Académica

Como se mencionó, Académica ofrece diversos cursos, entre los que se encuentran:

  • El estrés académico en estudiantes adolescentes
  • El impacto de la inclusión laboral
  • Branding para principiantes
  • La estadística en el cálculo del muestreo aleatorio simple
  • Cómo educar en la cultura de la paz
  • Oftalmología básica veterinaria para no oftalmólogos
  • La tutoría en la Educación Media Superior
  • Pensamiento matemático: Ley de los exponentes o potencias
  • Programación básica
  • Los dos lados de la química
  • Entre otros

Temas Relacionados

AcadémicaCarlos SlimFundación Carlos SlimTelmexplataformaaprendercursosmexico-noticias

Más Noticias

El pueblo de Xochimilco celebra victoria ciudadana tras frenar la Utopía, exige inversión en servicios

La decisión del gobierno responde a la resistencia y protestas de la comunidad en defensa de los espacios públicos

El pueblo de Xochimilco celebra

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio en la última hora

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Cuáles son las estaciones del

La Merced se viste de fiesta: música, baile y tradición en honor a la Virgen de las Mercedes

Cada 24 de septiembre, el mercado y sus alrededores se llenan de colores y celebración

La Merced se viste de

Sheinbaum afirma que disminuyó la violencia en Sinaloa y señala conveniencia empresarial: “Algunos tienen intereses políticos”

La mandataria afirmó que el estado es seguro para vacacionar y la presencia de elementos federales salvaguardan a los ciudadanos

Sheinbaum afirma que disminuyó la

Hoy No Circula del 18 de septiembre en CDMX y Edomex

Recuerda que erste programa de restricción vehicular se extendió más allá de la Ciudad de México y su zona conurbada, ahora también aplica en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula del 18
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum afirma que disminuyó la

Sheinbaum afirma que disminuyó la violencia en Sinaloa y señala conveniencia empresarial: “Algunos tienen intereses políticos”

Madres buscadoras increpan a Abelina López en el desfile militar de Acapulco para pedir por sus desaparecidos | Video

El Mencho se corona como el narcotraficante más poderoso del mundo: el CJNG arrebata el trono al Cártel de Sinaloa

Transfeminicidio en Sinaloa: dos personas a bordo de una moto dispararon contra Valeria de 25 años de edad

Hernán Bermúdez Requena se dice “perseguido político” por presuntos narcovínculos con La Barredora en Tabasco

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch, Miss Universo México,

Fátima Bosch, Miss Universo México, y su inesperada confesión sobre 3 raros trastornos que marcaron su niñez: “Me hacían bullying”

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 17 de septiembre?

Humilde emprendimiento de Carlos Bonavides genera críticas y preocupación por su futuro

Revelan por qué Christian Nodal no asistió al cumpleaños de su hija Inti: “Pero está al pendiente de la niña”

“Yo me iba a romper”: Fátima Bosch llora al reencontrarse con concursantes que la abrazaron en Miss Universo México 2025

DEPORTES

Fans interpretan discurso de Místico

Fans interpretan discurso de Místico como indirecta a AAA tras venta a WWE: “El patrimonio no se vende”

Eddy Reynoso rompe el silencio y asegura que Canelo Álvarez no se retirará tras derrota ante Terence Crawford

WWE Wrestlepalooza 2025: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el evento de lucha libre desde México

Andrade El ídolo intercambia insultos con MFJ y le pide que apueste su cabellera ante Místico: “No seas cobarde”

Ethan Page se reafirma cómo campeón Norteamericano de NXT, pero luchador mexicano de AAA lanza reto