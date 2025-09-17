Académica: la plataforma de Carlos Slim con la que puedes aprender nuevas habilidades

Slim cuenta con una fortuna de más de USD 100 mil millones. REUTERS/Daniel Becerril TPX IMÁGENES DEL DÍA

Carlos Slim Helú es, actualmente, la persona más rica de México y una de las más ricas de todo el mundo.

De acuerdo con el sitio Real Times Billionaires, de Forbes, quien da a conocer la fortuna de las personas más acaudaladas del planeta en tiempo real, Slim cuenta con una fortuna de USD 103 mil 100 millones, lo que lo posiciona en el lugar 19 a nivel mundial. Sin embargo, Slim es la persona más rica de Latinoamérica.

El magnate mexicano de ascendencia libanesa destaca por ser dueño de importantes compañías mexicanas, como Teléfonos de México, Grupo Carso, Grupo Sanborns y América Móvil. Sin embargo, también destaca por su altruismo, pues constantemente apoya a la educación, la salud, el empleo, el desarrollo económico y social y otras causas benéficas en México y Latinoamérica.

Académica, la plataforma de Slim para aprender

La Fundación Carlos Slim cuenta con una plataforma llamada Académica, misma que reúne contenidos educativos de prestigiadas instituciones de educación superior y centros de investigación internacionales, con quien trabaja para compartir conocimiento y hacerlo accesible a todo aquel que desea aprender y desarrrollar su potencial.

Académica es la plataforma en la que se pueden aprender nuevas habilidades. (academica.mx)

De acuerdo con el sitio Fundación Carlos Slim, en la actualidad las personas encuentran en la educación en línea una aliada para mejorar sus habilidades laborales y/o escolares, debido a la flexibilidad que ofrecen para acceder a cursos, diplomados o áreas de especialización.

Se señala que Académica es una comunidad digital de conocimiento en español que impulsa la generación e intercambio de contenido educativo, de acceso libre y gratuito entre estudiantes, docentes, e investigadores para contribuir al fortalecimiento de una sociedad mejor preparada que tenga la oportunidad de desarrollar su potencial y vivir con plenitud.

Por medio de dicha plataforma, se explica en el sitio de la Fundación Carlos Slim, las personas podrán desarrollar o fortalecer sus habilidades en áreas de aprendizaje como administración, arte, diseño, educación, filosofía, física, informática y sistemas, tecnologías de la información y comunicación, entre otras.

Con el impulso y soporte tecnológico de Telmex, Académica se ha convertido en la plataforma virtual líder de integración de contenidos educativos, mismos que son respaldados por las instituciones de educación superior y centros de investigación que la integran y con las cuales colabora de manera conjunta a favor de la educación.

Algunos cursos que puedes encontrar en Académica

Como se mencionó, Académica ofrece diversos cursos, entre los que se encuentran:

El estrés académico en estudiantes adolescentes

El impacto de la inclusión laboral

Branding para principiantes

La estadística en el cálculo del muestreo aleatorio simple

Cómo educar en la cultura de la paz

Oftalmología básica veterinaria para no oftalmólogos

La tutoría en la Educación Media Superior

Pensamiento matemático: Ley de los exponentes o potencias

Programación básica

Los dos lados de la química

Entre otros