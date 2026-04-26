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Inauguración Tren Suburbano - AIFA: estos son los horarios, estaciones y tarifas de la nueva ruta ferroviaria

La reciente inauguración de este ramal integra estaciones nuevas y existentes, facilitará el traslado desde el Edomex a Buenavista en la CDMX

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Inauguraron el nuevo Tren Suburbano - AIFA, las nuevas estaciones partirán desde Lechería y aplicarán tarifa promocional (Jefatura Gobierno CDMX)
Inauguraron el nuevo Tren Suburbano - AIFA, las nuevas estaciones partirán desde Lechería y aplicarán tarifa promocional (Jefatura Gobierno CDMX)

Después de casi cinco años de obras, Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Tren Suburbano Buenavista que llegará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La mañana de este domingo 26 de abril se realizó la apertura del tramo Lechería - AIFA, conexión que facilitará el traslado de los usuarios en el Valle de México.

La puesta en marcha de este servicio ferroviario del Tren Suburbano - AIFA se realizó este domingo en Santa Lucía, Estado de México, con el objetivo de facilitar el acceso y mejorar la movilidad hacia y desde la terminal aeroportuaria.

De acuerdo con las autoridades, entre los principales beneficios de la inauguración del Tren Felipe Ángeles consiste en la reducción de los tiempos de traslado, así como la mejora en la experiencia del usuario. Conectividad directa entre la Ciudad de México, el Estado de México y el AIFA. Contribución a la disminución de la huella de carbono mediante el uso de transporte sustentable.

Horario del Tren Suburbano - AIFA

El gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum inauguró el Tren "Felipe Ángeles", una nueva conexión ferroviaria entre Buenavista y el AIFA, la cual mejorará la movilidad en el Valle de México rumbo al Mundial 2026 (X/ @SICTmx)

El nuevo tren operará de lunes a viernes de 05:00 a 00:00 horas, los sábados de 06:00 a 00:00 horas y los domingos y días festivos de 07:00 a 00:00 horas. El tiempo inicial estimado de recorrido entre Buenavista y AIFA será de aproximadamente 60 minutos, con una proyección de reducción progresiva hasta alcanzar los 43 minutos.

Estaciones del Tren Suburbano Buenavista - AIFA

La incorporación de este ramal fortalece el posicionamiento del AIFA como referente nacional al integrar un sistema ferroviario a su infraestructura aeroportuaria, consolidando su participación en el Sistema Aeroportuario Metropolitano, según el gobierno federal.

La conexión ferroviaria se integra al sistema existente, enlazando estaciones como Cuautitlán, Tultitlán, Lechería, San Rafael, Tlalnepantla, Fortuna y Buenavista, e incorpora seis nuevas estaciones. Este nuevo servicio saldrá desde Buenavista y llegará al AIFA, por lo que las estaciones se dividen de la siguiente manera:

Tramo existente Buenavista - Cuautitlán:

  • Buenavista
  • Fortuna
  • Tlalnepantla
  • San Rafael
  • Lechería
Este es el horario de servicio del Tren Suburbano Lechería - AIFA (X/ @STECDMX)
Este es el horario de servicio del Tren Suburbano Lechería - AIFA (X/ @STECDMX)

Nuevas estaciones del ramal Lechería - AIFA:

  • Cueyamil
  • La Loma
  • Teyahualco
  • Prados Sur
  • Cajiga
  • Xaltocan
  • AIFA

Cuánto cuesta viajar en el Tren Suburbano - AIFA

A partir de este 26 de abril hasta nuevo aviso, las autoridades aplicarán una tarifa promocional de 45 pesos ($45.00 MXN), el acceso será a través de la Tarjeta de Movilidad Integrada de la CDMX. Los trayectos intermedios tendrán un costo de 11.50 pesos ($11.50).

Entre los beneficios destacados del nuevo ramal ferroviario se encuentran la reducción en los tiempos de traslado y la mejora en la experiencia de los usuarios, así como la conectividad directa entre la Ciudad de México, el Estado de México y el AIFA. Adicionalmente, la operación del tren representa una contribución a la disminución de la huella de carbono gracias al uso de transporte sustentable.

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