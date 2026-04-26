México

Receta de caramelos de propóleo y miel: la forma sencilla de hacerlos en el hogar

Una preparación sencilla que convierte ingredientes tradicionales en un dulce aliviador para los días fríos

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Primer plano de un cuenco de madera lleno de caramelos de miel y propóleo envueltos, junto a varios caramelos sueltos sobre una tabla de madera rústica.
Una mezcla aromática y fácil de lograr que combina la tradición apícola con el cuidado para la garganta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sabor intenso y el poder balsámico de los caramelos de propóleo y miel conquistan a quienes buscan alivio natural para la garganta.

Esta receta casera, sencilla y efectiva, permite obtener caramelos dorados y aromáticos ideales para el invierno y los cambios de estación.

El uso de propóleo y miel en la repostería tiene profundas raíces en la tradición apícola y herbal a lo largo del mundo.

Estos caramelos no solo ofrecen un dulzor suave, sino que también aportan propiedades calmantes y antibacterianas, siendo muy populares como remedio casero en hogares y herbolarios. Se pueden disfrutar solos o acompañando una infusión de hierbas.

Caramelos hexagonales de miel y propóleo envueltos, algunos en un cuenco de madera sobre una superficie rústica. Un dispensador vierte miel en un pote.
Los caramelos de propóleo y miel ofrecen un remedio casero natural ideal para suavizar la garganta durante el invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de caramelos de propóleo y miel

Los caramelos de propóleo y miel son pequeños discos sólidos que se preparan cociendo miel, azúcar y propóleo hasta alcanzar el punto de caramelo, para luego enfriar y endurecer en moldes.

La técnica principal es la cocción precisa y el control de temperatura, fundamental para lograr la textura ideal y conservar al máximo las propiedades de la miel y el propóleo.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 150 g de miel pura
  2. 50 g de azúcar
  3. 2 cucharaditas de extracto de propóleo líquido
  4. 1 cucharada de zumo de limón (opcional)
  5. Aceite neutro (para engrasar moldes o papel)
  6. Azúcar glas o almidón de maíz (para espolvorear y evitar que se peguen)

Cómo hacer caramelos de propóleo y miel, paso a paso

  1. Engrasa ligeramente los moldes de silicona o prepara una hoja de papel vegetal sobre una bandeja.
  2. Coloca la miel y el azúcar en un cazo de fondo grueso. Calienta a fuego bajo, removiendo para disolver el azúcar.
  3. Cuando la mezcla hierva y haga burbujas grandes, deja de remover y controla la temperatura. Debe alcanzar unos 145 °C. Si no tienes termómetro, vierte una gota en agua fría: si se endurece rápidamente, está lista.
  4. Retira el cazo del fuego e incorpora el extracto de propóleo y el zumo de limón. Mezcla bien.
  5. Vierte la mezcla caliente, con cuidado, en los moldes o sobre el papel en pequeñas porciones usando una cucharita.
  6. Deja enfriar completamente a temperatura ambiente sin tocarlos.
  7. Una vez sólidos, desmolda y espolvorea con azúcar glas o almidón para evitar que se peguen.
  8. Guarda los caramelos en un recipiente hermético, protegidos de la humedad.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 20-25 caramelos pequeños.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 25-30 kcal
  • Hidratos de carbono: 6-7 g
  • Azúcares: 6 g
  • Grasas: 0 g
  • Proteínas: 0 g Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los caramelos en un envase hermético, en lugar fresco y seco. Se conservan en buen estado durante 2 a 3 semanas.

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