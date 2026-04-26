Receta de caramelos de propóleo y miel: la forma sencilla de hacerlos en el hogar

El sabor intenso y el poder balsámico de los caramelos de propóleo y miel conquistan a quienes buscan alivio natural para la garganta.
Esta receta casera, sencilla y efectiva, permite obtener caramelos dorados y aromáticos ideales para el invierno y los cambios de estación.
El uso de propóleo y miel en la repostería tiene profundas raíces en la tradición apícola y herbal a lo largo del mundo.
Estos caramelos no solo ofrecen un dulzor suave, sino que también aportan propiedades calmantes y antibacterianas, siendo muy populares como remedio casero en hogares y herbolarios. Se pueden disfrutar solos o acompañando una infusión de hierbas.
Receta de caramelos de propóleo y miel
Los caramelos de propóleo y miel son pequeños discos sólidos que se preparan cociendo miel, azúcar y propóleo hasta alcanzar el punto de caramelo, para luego enfriar y endurecer en moldes.
La técnica principal es la cocción precisa y el control de temperatura, fundamental para lograr la textura ideal y conservar al máximo las propiedades de la miel y el propóleo.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 20 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 150 g de miel pura
- 50 g de azúcar
- 2 cucharaditas de extracto de propóleo líquido
- 1 cucharada de zumo de limón (opcional)
- Aceite neutro (para engrasar moldes o papel)
- Azúcar glas o almidón de maíz (para espolvorear y evitar que se peguen)
Cómo hacer caramelos de propóleo y miel, paso a paso
- Engrasa ligeramente los moldes de silicona o prepara una hoja de papel vegetal sobre una bandeja.
- Coloca la miel y el azúcar en un cazo de fondo grueso. Calienta a fuego bajo, removiendo para disolver el azúcar.
- Cuando la mezcla hierva y haga burbujas grandes, deja de remover y controla la temperatura. Debe alcanzar unos 145 °C. Si no tienes termómetro, vierte una gota en agua fría: si se endurece rápidamente, está lista.
- Retira el cazo del fuego e incorpora el extracto de propóleo y el zumo de limón. Mezcla bien.
- Vierte la mezcla caliente, con cuidado, en los moldes o sobre el papel en pequeñas porciones usando una cucharita.
- Deja enfriar completamente a temperatura ambiente sin tocarlos.
- Una vez sólidos, desmolda y espolvorea con azúcar glas o almidón para evitar que se peguen.
- Guarda los caramelos en un recipiente hermético, protegidos de la humedad.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 20-25 caramelos pequeños.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 25-30 kcal
- Hidratos de carbono: 6-7 g
- Azúcares: 6 g
- Grasas: 0 g
- Proteínas: 0 g Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda los caramelos en un envase hermético, en lugar fresco y seco. Se conservan en buen estado durante 2 a 3 semanas.