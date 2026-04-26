Sheinbaum reacciona por atentado en contra de Donald Trump: “La violencia no debe ser nunca el camino”

Las imágenes registran la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, un evento con un gran número de asistentes. Se observa un salón con mesas y personas vestidas formalmente. En el escenario, pantallas proyectan el nombre de la asociación y 'Celebrating the First Amendment'. Un podio con el sello presidencial se encuentra en el centro. Posteriormente, un individuo es escoltado fuera del escenario por personal de seguridad mientras los presentes observan la acción. Este video documenta la cobertura de un evento público.

La tarde de este 25 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum, publicó un mensaje en sus redes sociales, luego de que se diera a conocer que durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca celebrada este sábado en Washington, el presidente Donald Trump y a la primera dama, Melania Trump fueron evacuados de dicho evento por un presunto tiroteo:

“Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino”.

La Cancillería mexicana reporta 30 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

Esto fue lo que sucedió en Estados Unidos

Agentes del Servicio Secreto evacuaron este sábado a Donald Trump y a la primera dama Melania Trump de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en Washington tras escucharse disparos en el Hotel Washington Hilton, donde se realizaba el evento. Fuentes oficiales informaron que el presidente no resultó herido y el presunto tirador fue detenido.

El incidente ocurrió cuando la velada apenas comenzaba. Entre cinco y ocho detonaciones alarmaron a cientos de periodistas, funcionarios y celebridades. Testigos afirmaron que los asistentes se tiraron al piso y buscaron resguardo bajo las mesas. Equipos tácticos y elementos de la Guardia Nacional ingresaron al hotel y bloquearon los accesos. El vicepresidente JD Vance y miembros del gabinete, como el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio, también fueron evacuados.

La veterana militar Erin Thiellman, presente en el lugar, relató que vio a un hombre caer tras escuchar tres disparos y observó que el sospechoso portaba un rifle y dos cargadores. El Servicio Secreto impidió el reingreso al salón y helicópteros sobrevolaron la zona mientras la policía rodeaba el edificio.

U.S. President Donald Trump and first lady Melania Trump, next to White House Press Secretary Karoline Leavitt, attend the annual White House Correspondents' Association dinner in Washington, D.C., U.S., April 25, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Desde Truth Social, Trump publicó minutos después:

“El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron rápido y con valentía. El tirador fue detenido y recomendé que ‘el show continúe’, pero me guiaré enteramente por lo que decidan las fuerzas del orden”.

Esta es la primera vez que Trump asiste a la cena de corresponsales como presidente en su segundo mandato. El evento, que reunió a figuras del gobierno, medios nacionales y celebridades, ya enfrentaba tensión por la relación entre la administración y la prensa. Casi 500 periodistas retirados habían solicitado a la asociación que se pronunciara en defensa de la libertad de prensa.

La presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Weijia Jiang, reconoció al inicio de la noche la compleja relación entre el gobierno y los medios, agradeciendo la colaboración diaria, aunque sea tensa.