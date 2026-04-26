Capturan a presunto feminicida en Xochimilco: habría matado a su pareja a golpes

(Imagen ilustrativa | Crédito: Reuters)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron en la alcaldía Xochimilco a un hombre señalado como probable responsable de matar a golpes a su pareja sentimental e intentar sepultar su cuerpo en un predio de la colonia Zona Chinampera.

La captura ocurrió luego de que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur emitieran una alerta por agresiones contra una mujer en un domicilio ubicado sobre la calle Cerrada de Amelaco, tras una denuncia ciudadana.

Al arribar al lugar, los policías se entrevistaron con un hombre de 58 años, quien les permitió el acceso a la vivienda y les informó que momentos antes encontró a su yerno presuntamente intentando enterrar algo en el terreno. Al acercarse, descubrió que se trataba del cuerpo de su hija, una mujer de 31 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima y el detenido habrían regresado de una fiesta la noche previa, cuando comenzaron una discusión antes de ingresar al domicilio. La pelea derivó en una agresión física y la mujer quedó inconsciente tras los golpes.

Las primeras indagatorias refieren que, después de notar que la víctima había muerto, el hombre presuntamente intentó ocultar el cuerpo enterrándolo en el predio.

Los agentes detuvieron en el sitio al sospechoso, también de 31 años, le informaron sus derechos y lo trasladaron ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

La Fiscalía capitalina realizará las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas del caso y establecer las responsabilidades penales por el feminicidio.