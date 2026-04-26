México

Apoyo Bienestar para Mujeres 50 a 64 años en Edomex: ¿Aún hay registros para solicitar la canasta alimentaria?

Desde el pasado lunes 20 de abril se abrió una segunda etapa de registros

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Alimentación para el Bienestar es un programa social del Estado de México. Foto: X/@avisosbienestar.
Alimentación para el Bienestar es un programa social del Estado de México. Foto: X/@avisosbienestar.

Alimentación para el Bienestar es una iniciativa social desarrollada por el Gobierno del Estado de México que busca ampliar el acceso a alimentos para mujeres de entre 50 y 64 años que se encuentran en situación de pobreza.

El programa establece que, dependiendo de la evaluación individual y del acompañamiento profesional, la entrega de la canasta alimentaria puede realizarse entre una y seis veces al año.

Además de la provisión de alimentos, las destinatarias tienen la posibilidad de recibir orientación psicológica, jurídica, nutricional, laboral, gerontológica y atención médica general en el Estado de México.

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¿Aún hay registros al programa Alimentación para el Bienestar?

La respuesta es , aún hay registros para Alimentación para el Bienestar. Cabe señalar que la iniciativa abrió su segunda fase de inscripciones a la Canasta Alimentaria, que permanecerá del 20 de abril hasta el 8 de mayo de 2026.

La inscripción se realiza de forma presencial. Quienes ya cuenten con un folio asignado podrán consultar el módulo presencial más cercano a través de bienestar.edomex.gob.mx/alimentacion-modulos.

La primera etapa de registro finalizó el 10 de abril de 2026. A partir de entonces, la Secretaría de Bienestar del Estado de México ajustó la convocatoria para esta segunda fase, que exige la presencia de las solicitantes en los módulos designados para verificar la documentación y garantizar la entrega adecuada del apoyo.

El Gobierno del Estado de México entregó la despensa bimestral a 2 mil 500 mujeres de 50 a 64 años en Otzolotepec, como parte del programa Alimentación para el Bienestar, que también brinda servicios gratuitos de salud, asesoría y apoyo social
El Gobierno del Estado de México entregó la despensa bimestral a 2 mil 500 mujeres de 50 a 64 años en Otzolotepec, como parte del programa Alimentación para el Bienestar, que también brinda servicios gratuitos de salud, asesoría y apoyo social

Detalles del registro

Las solicitantes deben presentar en el módulo más cercano del Estado de México los documentos generados durante el pre-registro en línea, que pueden descargarse siguiendo las instrucciones indicadas.

  • Acta de nacimiento.
  • Identificación oficial vigente: (credencial para votar), pasaporte vigente u otros documentos que acrediten su identidad.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa o CURP biométrica.
  • Comprobante de domicilio o constancia de residencia (máximo 6 meses de antigüedad).

Entre los criterios de selección se exige ser mexicana, residir en el Estado de México, tener entre 50 y 64 años, acreditar condición de pobreza y carencia de acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, además de cumplir con cualquier otro requisito que establezca el comité correspondiente.

¿Cuándo y cómo saber si recibiré la canasta alimentaria de Alimentación para el Bienestar?

Las solicitantes del programa pueden consultar los resultados de aceptación entre el 18 y el 22 de mayo de 2026. La Secretaría de Bienestar del Estado de México publicará la lista de beneficiarias en su página oficial, donde se detallará quiénes acceden al apoyo para el ejercicio fiscal 2026.

Alimentación para el Bienestar Edomex Porgramas Sociales
Alimentación para el Bienestar Edomex Porgramas Sociales

Para conocer el resultado, las interesadas deben ingresar a https://bienestar.edomex.gob.mx/ en las fechas establecidas. La autoridad estatal aclaró que este es el único medio oficial para verificar la inclusión en el programa, por lo que recomienda no atender mensajes o avisos en redes sociales o canales no institucionales.

Finalmente, para quienes requieran orientación o tengan dudas, la dependencia ofrece el teléfono 722 226 01 82 y el correo dgbienestar@edomex.gob.mx.

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