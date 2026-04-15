Mujeres con Bienestar Edomex 2026: quiénes son las beneficiarias que reciben primero el pago

Las participantes reciben $2,500 cada dos meses mediante la tarjeta Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

El Gobierno del Estado de México impulsa el programa Mujeres con Bienestar, una iniciativa de carácter social destinada a apoyar a mujeres de 18 a 59 años que atraviesan situaciones vulnerables, ofreciéndoles respaldo económico de manera bimestral.

Las participantes reciben $2,500 cada dos meses mediante la tarjeta Mujeres con Bienestar. Además del apoyo monetario, el programa incluye seguro médico, descuentos en transporte público y acceso a servicios de orientación en temas financieros, psicológicos y legales, así como otras prestaciones.

El propósito central es elevar los ingresos de quienes viven en condiciones de pobreza y carecen de seguridad social, a través de transferencias directas de dinero y un conjunto de servicios orientados a mejorar su calidad de vida.

Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

¿Quiénes son las primeras beneficiaras en recibir el pago de Mujeres con Bienestar?

Como en las entregas habituales del programa Mujeres con Bienestar, la distribución de los pagos se organiza en cinco grupos distintos, divididos según la inicial de la CURP de cada beneficiaria. A pesar de que existe la expectativa de que los depósitos correspondientes se realicen este mes (abril de 2026), las autoridades competentes aún no han emitido información oficial al respecto.

Tomando en cuenta esto, las primeras beneficiarias en recibir el pago serán aquella cuyo primer apellido inicie con las letras A, B, C, D.

Grupo 1: De las letras A a D

Grupo 2: De las letras E a H

Grupo 3: De las letras I a M

Grupo 4: De las letras N a R

Grupo 5: De las letras S a Z

Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.

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¿Cómo saber si ya me llegó el depósito?

Para verificar el depósito de diciembre del Programa Mujeres con Bienestar, una opción consiste en revisar el saldo en los cajeros automáticos de cualquier banco, aunque algunas instituciones pueden cobrar comisión. Además, también es posible consultar la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx utilizando usuario y contraseña, acceder a la aplicación oficial o enviar la palabra “Saldo” al número de WhatsApp 525593372498. Todas estas alternativas permiten conocer de forma gratuita si ya se realizó el pago.

La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).

Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71 .

Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

Cabe indicar que las modificaciones recientes en el programa Mujeres con Bienestar también redefinen el rango de edad para acceder: desde este año, solo se admite a mujeres entre 18 y 59 años, en contraste con la normativa anterior que permitía la incorporación hasta los 62 años. Las beneficiarias que cumplan 60 años serán dadas de baja automáticamente.