México

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: quiénes son las beneficiarias que reciben primero el pago

Como en las entregas habituales del programa, la distribución de los depósitos se organiza en cinco grupos distintos

Guardar
Mujeres con Bienestar 5 Programas Sociales Edomex
Las participantes reciben $2,500 cada dos meses mediante la tarjeta Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

El Gobierno del Estado de México impulsa el programa Mujeres con Bienestar, una iniciativa de carácter social destinada a apoyar a mujeres de 18 a 59 años que atraviesan situaciones vulnerables, ofreciéndoles respaldo económico de manera bimestral.

Las participantes reciben $2,500 cada dos meses mediante la tarjeta Mujeres con Bienestar. Además del apoyo monetario, el programa incluye seguro médico, descuentos en transporte público y acceso a servicios de orientación en temas financieros, psicológicos y legales, así como otras prestaciones.

El propósito central es elevar los ingresos de quienes viven en condiciones de pobreza y carecen de seguridad social, a través de transferencias directas de dinero y un conjunto de servicios orientados a mejorar su calidad de vida.

Mujeres con Bienestar Edomex
Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

¿Quiénes son las primeras beneficiaras en recibir el pago de Mujeres con Bienestar?

Como en las entregas habituales del programa Mujeres con Bienestar, la distribución de los pagos se organiza en cinco grupos distintos, divididos según la inicial de la CURP de cada beneficiaria. A pesar de que existe la expectativa de que los depósitos correspondientes se realicen este mes (abril de 2026), las autoridades competentes aún no han emitido información oficial al respecto.

Tomando en cuenta esto, las primeras beneficiarias en recibir el pago serán aquella cuyo primer apellido inicie con las letras A, B, C, D.

  • Grupo 1: De las letras A a D
  • Grupo 2: De las letras E a H
  • Grupo 3: De las letras I a M
  • Grupo 4: De las letras N a R
  • Grupo 5: De las letras S a Z

Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.

Mujeres con Bienestar tarjeta del bienestar Edomex programas sociales
Mujeres con Bienestar tarjeta del bienestar Edomex programas sociales

¿Cómo saber si ya me llegó el depósito?

Para verificar el depósito de diciembre del Programa Mujeres con Bienestar, una opción consiste en revisar el saldo en los cajeros automáticos de cualquier banco, aunque algunas instituciones pueden cobrar comisión. Además, también es posible consultar la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx utilizando usuario y contraseña, acceder a la aplicación oficial o enviar la palabra “Saldo” al número de WhatsApp 525593372498. Todas estas alternativas permiten conocer de forma gratuita si ya se realizó el pago.

  • La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).
  • Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71.
  • Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

Cabe indicar que las modificaciones recientes en el programa Mujeres con Bienestar también redefinen el rango de edad para acceder: desde este año, solo se admite a mujeres entre 18 y 59 años, en contraste con la normativa anterior que permitía la incorporación hasta los 62 años. Las beneficiarias que cumplan 60 años serán dadas de baja automáticamente.

Temas Relacionados

Mujeres con BienestarEdomex2026pagosabrilProgramas socialesProgramas del Bienestarmexico-noticiasmexico-servicios

Más Noticias

Estas son las razones de Sheinbaum para ‘abrir puerta’ al fracking, promete “no forzar” decisión científica ni dañar comunidades

La presidenta afirmó que el 75% del gas que se consume en México es no convencional y se explota en EEUU

Estas son las razones de Sheinbaum para ‘abrir puerta’ al fracking, promete “no forzar” decisión científica ni dañar comunidades

En México, matar a una mujer podía tener distinta pena según el estado: esto cambia con la nueva ley

El Senado aprobó por unanimidad la reforma para crear la primera Ley General de Feminicidio en México. Estas son las claves que cambian para las víctimas y sus familias

En México, matar a una mujer podía tener distinta pena según el estado: esto cambia con la nueva ley

Acusan a dos mexicanos por transportar migrantes ilegales en lancha a EEUU: así fue el hallazgo de 4 que murieron

Los dos hombres trabajaban para una organización criminal que cobraba cerca de 13.500 dólares a cada extranjero

Acusan a dos mexicanos por transportar migrantes ilegales en lancha a EEUU: así fue el hallazgo de 4 que murieron

Los rectores de la UNAM, UAM e IPN respaldan investigación sobre fracking sustentable: coinciden en la necesidad de una soberanía energética

La iniciativa impulsada por el Gobierno de México, busca implementar esta técnica para la producción de gas natural nacional sin afectar el medio ambiente

Los rectores de la UNAM, UAM e IPN respaldan investigación sobre fracking sustentable: coinciden en la necesidad de una soberanía energética

Pincho de tortilla con patatas: receta tradicional fácil y sabrosa para cualquier momento

Una preparación clásica que destaca por su sencillez, textura y versatilidad en la mesa diaria

Pincho de tortilla con patatas: receta tradicional fácil y sabrosa para cualquier momento
MÁS NOTICIAS

NARCO

Acusan a dos mexicanos por transportar migrantes ilegales en lancha a EEUU: así fue el hallazgo de 4 que murieron

Acusan a dos mexicanos por transportar migrantes ilegales en lancha a EEUU: así fue el hallazgo de 4 que murieron

Por introducir celulares y drogas al penal: detienen a cinco custodios en Morelos con alcohol y hasta cuchillos tácticos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de abril: decomisan droga con valor millonario en Michoacán

Juan Pablo Penilla y el Cártel del Noreste: el papel que EEUU le atribuye al abogado del Z-40 en la red criminal

Identifican a sinaloense asesinado en Nuevo León como Juanito García, cantante de narcocorridos

ENTRETENIMIENTO

José Alberto Patiño, ganador del Ariel 2025, aborda la crisis personal que lo llevó a vivir en un albergue

José Alberto Patiño, ganador del Ariel 2025, aborda la crisis personal que lo llevó a vivir en un albergue

“Se equivocó de carrera”: Entrevista de Majo Aguilar resurge en un momento de crisis de Ángela Aguilar

Minecraft Experience Villager Rescue en México: ubicación, actividades y cómo vivir la experiencia interactiva

El mensaje que Christian Nodal habría enviado al director de “Un vals” tras la polémica por la modelo parecida a Cazzu

Pepe Aguilar estaría furioso con Christian Nodal tras la polémica por el video de “Un Vals”, según Javier Ceriani

DEPORTES

Este es el historial negativo en torneos internacionales de André Jardine con América tras caer en Concachampions 2026

Este es el historial negativo en torneos internacionales de André Jardine con América tras caer en Concachampions 2026

Duilio Davino revela cuándo darán a conocer la lista de convocados de México para el Mundial 2026

A 114 años del hundimiento del Titanic: ¿quién fue el único mexicano a bordo del trasatlántico?

Nicolás Larcamón lamenta eliminación de Concachampions y promete la Liga: “Cruz Azul siempre está obligado”

Jardine reevalúa su lugar en América tras eliminación en Concachampions: “Vienen días difíciles para mí”