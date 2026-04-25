Secretaría de Gobernación confirma localización con vida de Sandra Peralta, joven de 15 años originaria de Morelos

Los reportes indican que la joven había sido vista por última vez en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos. Crédito: Redes Sociales

La Secretaría de Gobernación reportó este sábado 25 de abril la localización con vida de Sandra Peralta, joven de 15 años originaria del estado de Morelos, luego de casi 12 horas de acciones de búsqueda que involucraron a autoridades federales y estatales en al menos cinco entidades.

Los reportes oficiales indican que la joven había sido vista por última vez el 24 de abril en el municipio de Emiliano Zapata.

La menor fue encontrada y resguardada por elementos de seguridad en la localidad de Zacatla, Veracruz. Permanece bajo valoración médica y acompañamiento de su familia, según reportes oficiales.

El operativo se activó la noche del día de ayer, cuando la alerta nacional fue emitida a las 23:36 horas en Morelos.

Según el informe, de inmediato la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la Fiscalía General del Estado de Morelos, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y los gobiernos estatales de Veracruz y Morelos coordinaron las primeras acciones para dar con el paradero de la menor.

En redes sociales circuló un video de su recorrido antes de la desaparición.

Medios locales señalaron la mañana de este 25 de abril la desaparición de Sandra, afirmando que en otros dos hechos aislados, pero dentro del mismo estado de Morelos, habrían desaparecido dos mujeres más.

Esos dos casos adicionales son Enya Martínez, desaparecida en Jiutepec, y Dana López de Yautepec. Ambas fichas de Protocolo Alba fueron emitidas el pasado 24 de abril.

Autoridades federales y estatales desplegaron operativo en cinco entidades

Las fuerzas de seguridad y búsqueda dieron seguimiento a la ruta de Sandra Peralta a través de la Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala.

En estos estados, implementaron filtros de seguridad en puntos estratégicos, mientras que personal de seguridad se desplegó en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) para ampliar la búsqueda hacia Veracruz.

Tras 12 horas de búsqueda fue localizada. Crédito: CNB

El operativo incluyó la revisión de bitácoras de pasajeros, en particular las de líneas de autobuses, así como el análisis de imágenes de videovigilancia del sistema C5.

Mediante el comunicado sobre su localización, autoridades detallaron que el despliegue fue encabezado personalmente por la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumercindo.

Menor permanece bajo resguardo para valoración y acompañamiento

Alrededor de las 11:00 horas de este 25 de abril, Sandra Peralta fue localizada en la localidad de Zacatla, Veracruz.

Desde ese momento, fue puesta bajo resguardo de las autoridades competentes para realizar las valoraciones necesarias y garantizar su bienestar integral.

La Secretaría de Gobernación subrayó que todas las acciones se realizaron de manera inmediata, continua y coordinada, en estricto apego a los protocolos de búsqueda vigentes y priorizando la protección de la vida e integridad de la menor.

Hasta el momento no se han brindado detalles sobre los posibles motivos de la desaparición.