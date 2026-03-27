México

Este es el teléfono del Gobierno de México para reportar por WhastApp a una persona desaparecida

Autoridades destacan la importancia de actuar de inmediato ante una desaparición

Guardar
(Gobierno de México)
(Gobierno de México)

En México, la desaparición de personas continúa como una de las principales problemáticas en materia de seguridad.

Ante este contexto, el Gobierno federal mantiene habilitados canales de atención inmediata, incluyendo una línea de contacto vía WhatsApp, para facilitar el reporte y la activación de mecanismos de búsqueda en todo el país.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, desde el inicio de su administración se han detenido 285 personas por este delito.

Además, cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que cerca de 130 mil personas han sido reportadas como desaparecidas desde 2006.

Canales de atención y reporte inmediato

(Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)
(Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) es la instancia encargada de coordinar la localización de personas desaparecidas a nivel nacional, en conjunto con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Para reportar un caso, la CNB dispone de atención directa sin necesidad de esperar 24 horas:

  • Llamadas: 800 028 77 83
  • WhatsApp: 55 13 09 90 24
  • Desde el extranjero: +52 55 13 09 90 24

Las autoridades subrayan que el reporte puede realizarse de inmediato, con el objetivo de activar la búsqueda en el menor tiempo posible.

Recomendaciones ante una desaparición

(Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)
(Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Las autoridades recomiendan actuar con rapidez, ya que las primeras horas son clave para la localización. Entre las acciones sugeridas están verificar rutinas, contactar a familiares o amistades y revisar redes sociales o registros institucionales.

También se pide reunir información como nombre completo, características físicas, ropa, fotografías recientes y datos del último lugar donde fue vista la persona.

El caso debe reportarse ante la Fiscalía correspondiente y notificarse a la CNB para asegurar el inicio de la investigación.

Además, se recomienda difundir información únicamente por canales oficiales para evitar afectar el proceso de búsqueda.

Temas Relacionados

Desaparecidos en Méxicomexico-serviciosmexico-noticias

MÁS NOTICIAS

NARCO

