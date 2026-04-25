Familia de Edith Guadalupe acepta que Juan Jesús “N” es culpable del feminicidio y confía en la Fiscalía

La joven fue vista por última vez el pasado 15 de abril, cuando salió de su casa rumbo a una entrevista de trabajo. Crédito: Redes Sociales

La familia de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar afirma que existen pruebas contundentes contra Juan Jesús “N”, señalado como responsable de su feminicidio, y expresa plena confianza en la investigación que realiza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ).

En conferencia, la tía de la joven, Alma Valdés, sostiene que la carpeta de investigación integra pruebas fehacientes sobre la autoría del detenido, y subraya que el proceso judicial se lleva con estricto apego a la legalidad.

Esta postura pública ocurre cuando se cumple una semana del hallazgo del cuerpo de la joven de 21 años, encontrada sin vida en un edificio de avenida Revolución, colonia Nonoalco, tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo.

El dictamen forense confirmó la causa de muerte de Edith Guadalupe. (CUARTOSCURO)

El caso ha logrado la vinculación a proceso de Juan Jesús “N”, de 24 años, quien trabajaba como guardia del edificio y permanece actualmente privado de su libertad en el Reclusorio Norte.

De acuerdo con la FGJ, el vigilante habría atacado a Edith Guadalupe utilizando un desarmador, ocasionando la muerte de la joven. Familiares del acusado, sin embargo, cuestionan la versión de la autoridad. Afirman que el joven habría sido golpeado y posiblemente amenazado, por lo que rechazan los cargos en su contra.

Familia de Edith Guadalupe descarta fabricación de culpable y denuncia omisiones iniciales

El video muestra el aseguramiento de un hombre por parte de elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Varios agentes uniformados escoltan a Juan Jesús “N”, acusado del feminicidio de Edith Guadalupe. Las imágenes registran el traslado del detenido en diferentes ubicaciones con iluminación tenue. Este material corresponde a un metraje oficial de la institución.

Durante la comparecencia ante medios, Alma Valdés asegura que en las pesquisas intervienen también expertos independientes. Esto —explica— elimina cualquier duda sobre un posible montaje por parte de la FGJ.

Subraya que: “existen pruebas contundentes y fehacientes de su participación, las cuales ya obran en una carpeta de investigación y aún se siguen indagando en torno a las pruebas periciales, de las cuales no nos cabe la menor duda de que se están llevando a cabo bajo la debida diligencia de la Fiscalía”.

La familia reconoce la labor actual de la Fiscalía, pero advierte que en las primeras horas tras la desaparición de Edith Guadalupe ocurrieron omisiones graves.

El feminicidio de Guadalupe, registrado en la alcaldía Benito Juárez, impulsó protestas y movilizaciones de su familia, quienes denuncian omisiones institucionales y exigieron una revisión de los mecanismos de atención a víctimas. (Especial)

Niegan que Eduardo Poletti, fiscal para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas, les haya solicitado dinero para iniciar las pesquisas.

Precisan que la solicitud de dinero fue realizada por un agente de la Policía de Investigación, ya destituido junto con otro policía y un agente del Ministerio Público: “dicho hecho fue cometido por un PDI, quien sabemos ya fue destituido de su cargo junto con otro policía y con un MP quienes omitieron la búsqueda y localización inmediata de Guadalupe”.

Familia solicita no ser involucrados en marchas y pide respeto a la privacidad

Edith Guadalupe fue asesinada en un edificio de la CDMX. Su familia denuncia que la Fiscalía no hizo su trabajo. CUARTOSCURO.

A raíz del caso, se han convocado marchas y protestas para exigir justicia. Los familiares de Edith Guadalupe rechazan participar en estas movilizaciones y piden a los organizadores no utilizar el nombre de la joven para sus propios fines. En palabras textuales, piden: “Solicitamos que omitan mencionar el nombre de nuestra querida Edith Guadalupe. Lucrar con el dolor ajeno también es un delito”.

Ya transcurrida una semana desde el hallazgo del cuerpo, la familia hace un llamado a los medios de comunicación para que respeten su espacio y privacidad mientras se mantiene abierto el proceso judicial y continúan las investigaciones sobre el feminicidio.