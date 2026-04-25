A través de grasas saludables y vitaminas, consumirlo regularmente o usarlo en mascarillas puede marcar la diferencia en la firmeza y el brillo del rostro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Considerado un alimento clave en la dieta saludable, el aguacate destaca por su perfil nutricional y sus beneficios para la piel.

Diversos estudios lo relacionan con la prevención del envejecimiento cutáneo, gracias a su aporte de antioxidantes, ácidos grasos, vitaminas y minerales.

Estas propiedades convierten al aguacate en un aliado natural para retrasar los signos visibles del paso del tiempo y favorecer una piel más firme y luminosa.

El aguacate aporta antioxidantes, ácidos grasos y vitaminas que favorecen la prevención del envejecimiento de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades antienvejecimiento del aguacate

El aguacate posee varias propiedades asociadas con el retraso de los signos del envejecimiento, especialmente en la piel.

En este sentido, un estudio publicado en la revista científica Wiley, señala los siguientes son algunos de sus principales beneficios antienvejecimiento:

Mejora la elasticidad y firmeza de la piel: Un estudio clínico en mujeres demostró que consumir un aguacate al día durante ocho semanas aumentó la firmeza y elasticidad de la piel en la frente, comparado con quienes no lo consumieron. Esto se atribuye a la combinación natural de carotenoides, luteína, zeaxantina y ácidos grasos insaturados presentes en el aguacate. Estos compuestos ayudan a estimular la producción de colágeno y elastina, fundamentales para mantener una piel joven y elástica.

Hidratación profunda: El alto contenido de grasas monoinsaturadas ayuda a evitar la pérdida de humedad, manteniendo la piel hidratada y suave. Además, el aguacate contiene vitaminas E y C, que apoyan la hidratación y la barrera cutánea.

Protección antioxidante: Los antioxidantes como las vitaminas C y E, carotenoides y fitoquímicos presentes en el aguacate neutralizan los radicales libres, reduciendo el daño oxidativo que acelera el envejecimiento de la piel.

Reducción de inflamación: Los ácidos grasos omega-3 del aguacate tienen propiedades antiinflamatorias que contribuyen a reducir el enrojecimiento y la irritación de la piel, factores que pueden acelerar la aparición de arrugas.

Apoyo a la producción de colágeno: La vitamina C y el cobre, presentes en el aguacate, son esenciales para la síntesis y mantenimiento del colágeno, lo que ayuda a conservar la estructura y firmeza de la piel.

Protección frente a daños solares: Los carotenoides y la vitamina E ayudan a proteger la piel de los efectos dañinos de la radiación ultravioleta, disminuyendo el fotoenvejecimiento.

Reducción de manchas y mejora del tono: La niacinamida (vitamina B3) presente en el aguacate contribuye a disminuir la hiperpigmentación y mejorar la barrera natural de la piel.La evidencia científica respalda que tanto el consumo regular como la aplicación tópica de aguacate pueden ayudar a mantener una piel más joven, firme e hidratada, actuando sobre varios de los mecanismos que participan en el envejecimiento cutáneo.

Realizar un consumo diario de medio a un aguacate mejora la elasticidad y la firmeza cutánea, según estudios clínicos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir aguacate para obtener sus propiedades antienvejecimiento

Para aprovechar las propiedades antienvejecimiento del aguacate, la forma de consumo resulta relevante. Los especialistas sugieren las siguientes recomendaciones:

Consumo en crudo: Incorporar el aguacate en ensaladas, tostadas o guacamole mantiene intactos sus nutrientes y antioxidantes.

Porciones recomendadas: Consumir medio o un aguacate al día permite obtener beneficios sin exceder el aporte calórico.

Combinación con otros alimentos: Integrar aguacate con fuentes de vitamina C, como tomate o cítricos, potencia la absorción de antioxidantes.

Evitar cocciones prolongadas: El calor excesivo puede degradar algunos nutrientes sensibles, por lo que se recomienda añadir el aguacate al final de la preparación o consumirlo fresco.

Aplicación tópica: Usar mascarillas a base de aguacate fresco ayuda a hidratar la piel y aprovechar sus efectos antioxidantes de manera directa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener una ingesta regular y equilibrada dentro de una alimentación variada favorece el aprovechamiento de las propiedades antienvejecimiento del aguacate.