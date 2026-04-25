Penta Zero Miedo revela lo que Cody Rhodes le dijo hace años y hoy es realidad en WWE

(Ilustración: Jesús Avilés)

El luchador mexicano Penta Zero Miedo atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera tras conquistar su primera victoria en WrestleMania 42, donde logró imponerse en una intensa contienda para mantenerse como Campeón Intercontinental de WWE. Sin embargo, más allá del resultado en el ring, una revelación sobre Cody Rhodes ha captado la atención del mundo de la lucha libre.

En una charla en exclusiva con Infobae México, el gladiador originario de Ecatepec compartió una anécdota que, con el paso del tiempo, terminó por convertirse en una realidad. Según relató, hace más de una década, cuando aún formaba parte del circuito independiente, tuvo un encuentro inesperado con Cody Rhodes.

(Captura de pantalla)

“Es algo que nunca lo he dicho y voy a dar la primicia porque estoy muy agradecido con Cody Rhodes. En una ocasión, si no mal recuerdo, estábamos en un PPV en Los Ángeles cuando éramos independientes. Él no me conocía. Yo obviamente sabía quién era Cody Rhodes, pero él no sabía. Me agarró y me dijo: ‘Hey, man, tú eres asombroso. No tenía el gusto de conocerte, pero te falta una cosa’. Y yo le dije: ‘¿Qué?’ Me dijo: ‘Llegar a una empresa grande, porque esa cara y esa máscara la tienen que poner en todo el mundo. Estoy seguro que, llegando a la empresa correcta, te van a hacer famoso mundialmente y te vas a acordar de mí’”.

El luchador de Ecatepec dio una exclusiva a Infobae sobre el actual Campeón Indiscutible de la WWE y contó una anécdota

El luchador mexicano aseguró que esas palabras se quedaron grabadas en su memoria durante años, hasta que finalmente se cumplieron.

LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 19: <> during WrestleMania 42: Night 2 at Allegiant Stadium on April 19, 2026 in Las Vegas, Nevada. (Photo by WWE/WWE)

“Eso fue hace aproximadamente quince años. Se me quedó muy grabado lo que me dijo Cody. Después lo encontré en otra empresa y pasó. Hoy se cumplió lo que Cody Rhodes me dijo: que el día que yo llegara a la empresa correcta, ellos se encargarían de poner mi cara en todo el mundo, y lo han hecho. Estoy muy agradecido con WWE. Cody es un visionario. Desde su familia, que ha estado en este negocio toda la vida, él veía algo en mí. Hoy se lo agradezco por haberse acercado y dar ese comentario. Cody sabe que lo admiro mucho y que lo respeto. Es un gran compañero, gran profesional, y hemos tenido un par de luchas interesantes. No descarto que se dé pronto en WWE también”.

Su postura sobre Rey Mysterio y las leyendas

LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 19: <> during WrestleMania 42: Night 2 at Allegiant Stadium on April 19, 2026 in Las Vegas, Nevada. (Photo by WWE/WWE)

Otro de los temas que abordó fue la polémica generada por las declaraciones de Cody Rhodes sobre Rey Mysterio, a quien consideró el mejor luchador enmascarado de todos los tiempos.

LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 19: <> during WrestleMania 42: Night 2 at Allegiant Stadium on April 19, 2026 in Las Vegas, Nevada. (Photo by WWE/WWE)

“Yo creo que cada uno tiene su historia espectacular. Santo y Blue Demon son leyendas, patrimonio nacional en México. Todos crecimos con ellos. Son parte de nuestra cultura. Gracias a ellos se abrió el camino para todos los luchadores actuales. Son generaciones distintas, no hay comparación. El Santo es el Santo, nunca habrá otro igual; tampoco otro Blue Demon, Mil Máscaras, Canek o Dos Caras”.

LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 19: <> during WrestleMania 42: Night 2 at Allegiant Stadium on April 19, 2026 in Las Vegas, Nevada. (Photo by WWE/WWE)

El campeón intercontinental también reconoció el impacto global de Rey Mysterio.

El luchador de Ecatepec aseguró que Mysterio está por encima de El Santo y Blue Demon

“Rey Mysterio llevó la lucha libre a otro nivel, con un estilo diferente. No se parece a nadie. Logró su propia historia con su tamaño y su físico, haciendo cosas inimaginables. Esa esencia lo convierte, para mí, en el mejor de todos los tiempos. Es mi opinión. Cuando me comparan con él, digo: ‘No, ni de broma’. Rey tiene su lugar y nadie se lo va a quitar. Yo vengo a construir mi propio camino, representando a mi país y a mi cultura, inspirando a nuevas generaciones”.

La mentalidad tras su triunfo en WrestleMania 42

LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 19: <> during WrestleMania 42: Night 2 at Allegiant Stadium on April 19, 2026 in Las Vegas, Nevada. (Photo by WWE/WWE)

Tras su victoria en WrestleMania, Penta dejó claro que no se conforma con lo conseguido y que su objetivo es elevar aún más el prestigio del campeonato.

El luchador mexicano asegura que no tiene miedo enfrentarse a Cody Rhodes, Roman Reigns, CM Punk para ser campeón mundial

INDIANAPOLIS, INDIANA - MARCH 2: Penta enters the ring during Monday Night RAW at Gainbridge Fieldhouse on March 2, 2026 in Indianapolis, Indiana. (Photo by Craig Ambrosio/WWE via Getty Images)

“Muy satisfecho con el resultado, con la lucha. Emocionado por lo que generó esta lucha de escaleras, por seguir haciendo historia y competir con los mejores del mundo. Pero ya quedó atrás. Ahora sigo entrenando todos los días. El presente es defender el campeonato de la mejor manera, semana tras semana, contra quien sea. Quiero darle el brillo necesario a este título con luchas increíbles y hacer que el público de todo el mundo voltee a verlo. Es uno de los campeonatos más históricos y ahora está en manos de un mexicano. Lo que quiero es hacerlo aún más grande”.

INDIANAPOLIS, INDIANA - MARCH 2: Penta celebrates during Monday Night RAW at Gainbridge Fieldhouse on March 2, 2026 in Indianapolis, Indiana. (Photo by Rich Freeda/WWE via Getty Images)

Con estas palabras, Penta Zero Miedo reafirma su compromiso de seguir creciendo dentro de WWE, mientras aquella predicción de Cody Rhodes se consolida como uno de los momentos más significativos en su historia.

El luchador mexicano manda mensaje a las futuras promesas de nuestro pancracio nacional.