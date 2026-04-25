Penta Zero Miedo revela lo que Cody Rhodes le dijo hace años y hoy es realidad en WWE

El luchador mexicano Penta Zero Miedo atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera tras conquistar su primera victoria en WrestleMania 42, donde logró imponerse en una intensa contienda para mantenerse como Campeón Intercontinental de WWE. Sin embargo, más allá del resultado en el ring, una revelación sobre Cody Rhodes ha captado la atención del mundo de la lucha libre.
En una charla en exclusiva con Infobae México, el gladiador originario de Ecatepec compartió una anécdota que, con el paso del tiempo, terminó por convertirse en una realidad. Según relató, hace más de una década, cuando aún formaba parte del circuito independiente, tuvo un encuentro inesperado con Cody Rhodes.
“Es algo que nunca lo he dicho y voy a dar la primicia porque estoy muy agradecido con Cody Rhodes. En una ocasión, si no mal recuerdo, estábamos en un PPV en Los Ángeles cuando éramos independientes. Él no me conocía. Yo obviamente sabía quién era Cody Rhodes, pero él no sabía. Me agarró y me dijo: ‘Hey, man, tú eres asombroso. No tenía el gusto de conocerte, pero te falta una cosa’. Y yo le dije: ‘¿Qué?’ Me dijo: ‘Llegar a una empresa grande, porque esa cara y esa máscara la tienen que poner en todo el mundo. Estoy seguro que, llegando a la empresa correcta, te van a hacer famoso mundialmente y te vas a acordar de mí’”.
El luchador mexicano aseguró que esas palabras se quedaron grabadas en su memoria durante años, hasta que finalmente se cumplieron.
“Eso fue hace aproximadamente quince años. Se me quedó muy grabado lo que me dijo Cody. Después lo encontré en otra empresa y pasó. Hoy se cumplió lo que Cody Rhodes me dijo: que el día que yo llegara a la empresa correcta, ellos se encargarían de poner mi cara en todo el mundo, y lo han hecho. Estoy muy agradecido con WWE. Cody es un visionario. Desde su familia, que ha estado en este negocio toda la vida, él veía algo en mí. Hoy se lo agradezco por haberse acercado y dar ese comentario. Cody sabe que lo admiro mucho y que lo respeto. Es un gran compañero, gran profesional, y hemos tenido un par de luchas interesantes. No descarto que se dé pronto en WWE también”.
Su postura sobre Rey Mysterio y las leyendas
Otro de los temas que abordó fue la polémica generada por las declaraciones de Cody Rhodes sobre Rey Mysterio, a quien consideró el mejor luchador enmascarado de todos los tiempos.
“Yo creo que cada uno tiene su historia espectacular. Santo y Blue Demon son leyendas, patrimonio nacional en México. Todos crecimos con ellos. Son parte de nuestra cultura. Gracias a ellos se abrió el camino para todos los luchadores actuales. Son generaciones distintas, no hay comparación. El Santo es el Santo, nunca habrá otro igual; tampoco otro Blue Demon, Mil Máscaras, Canek o Dos Caras”.
El campeón intercontinental también reconoció el impacto global de Rey Mysterio.
“Rey Mysterio llevó la lucha libre a otro nivel, con un estilo diferente. No se parece a nadie. Logró su propia historia con su tamaño y su físico, haciendo cosas inimaginables. Esa esencia lo convierte, para mí, en el mejor de todos los tiempos. Es mi opinión. Cuando me comparan con él, digo: ‘No, ni de broma’. Rey tiene su lugar y nadie se lo va a quitar. Yo vengo a construir mi propio camino, representando a mi país y a mi cultura, inspirando a nuevas generaciones”.
La mentalidad tras su triunfo en WrestleMania 42
Tras su victoria en WrestleMania, Penta dejó claro que no se conforma con lo conseguido y que su objetivo es elevar aún más el prestigio del campeonato.
“Muy satisfecho con el resultado, con la lucha. Emocionado por lo que generó esta lucha de escaleras, por seguir haciendo historia y competir con los mejores del mundo. Pero ya quedó atrás. Ahora sigo entrenando todos los días. El presente es defender el campeonato de la mejor manera, semana tras semana, contra quien sea. Quiero darle el brillo necesario a este título con luchas increíbles y hacer que el público de todo el mundo voltee a verlo. Es uno de los campeonatos más históricos y ahora está en manos de un mexicano. Lo que quiero es hacerlo aún más grande”.
Con estas palabras, Penta Zero Miedo reafirma su compromiso de seguir creciendo dentro de WWE, mientras aquella predicción de Cody Rhodes se consolida como uno de los momentos más significativos en su historia.