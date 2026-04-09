México

Mundial 2026: piratería crece y pone en riesgo 70 mil trabajos formales

El evento deportivo pone a prueba la capacidad de México para garantizar que los beneficios lleguen al comercio formal, que sostiene el empleo y la recaudación fiscal

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Primer plano de una persona sosteniendo una playera verde de fútbol con un parche que dice 'FIFA QUALIFIERS 2026'. Al fondo, pilas de mercancía en bolsas
Piratearía por el Mundial 2026 en México. (Cuartoscuro)

El Mundial 2026 en el país representa una oportunidad inédita para que empresas y negocios familiares aprovechen la derrama económica, pero parte importante de esos recursos podrían terminar en manos de la piratería, la informalidad y el fraude, advirtió la CONCANACO SERVYTUR en su conferencia semanal.

Alertó que el evento deportivo pone a prueba la capacidad de México para garantizar que los beneficios lleguen al comercio formal, que sostiene el empleo y la recaudación fiscal.

De acuerdo con datos recientes presentados por la Confederación el consumo doméstico de productos pirata en 2015 se estimó en 43 mil millones de pesos anuales, alcanzando para 2025 los 63 mil 262 millones de pesos anuales, impactando de forma directa a cerca de 70 mil empleos formales, principalmente en el sector textil. Este fenómeno no solo implica pérdida de ingresos para quienes trabajan bajo las reglas de la formalidad, sino que también erosiona el tejido laboral del país.

“El Mundial 2026 puede ser una gran oportunidad para México, pero esa oportunidad debe traducirse en beneficio para las empresas y negocios familiares que sí cumplen, generan empleo y sostienen la economía formal del país; no puede convertirse en una ventana para que la ilegalidad capture parte de la derrama”, declaró Octavio de la Torre, presidente de la CONCANACO SERVYTUR.

Las empresas familiares y las MiPyMEs, las más vulnerables ante la piratería

En México, el 85% de las empresas son familiares y existen alrededor de 4.5 millones de MiPyMEs. Cualquier distorsión en el mercado, como la expansión de productos ilegales, afecta de manera inmediata la estabilidad de estos negocios y a las familias que dependen de ellos.

De acuerdo con información suministrada por el organismo los sectores más expuestos semanas antes de la Copa del Mundo son el textil, el deportivo, el comercio minorista, la mercancía promocional, los derechos audiovisuales y las marcas patrocinadoras.

Un reporte de estimación especial indica que las dos primeras industrias son particularmente susceptible, ya que aproximadamente 20% de los aficionados planea comprar playeras pirata, las cuales pueden ofertarse entre 50% y 70% más baratas que las originales.

Un policía de la SSC con casco y uniforme táctico mira a la derecha, de pie junto a un exhibidor de camisetas deportivas, algunas con logotipos de equipos de fútbol y una señal de "no tocar"
Operativo contra la piratearía en México, previo al Mundial 2026. (Cuartoscuro)

La CONCANACO SERVYTUR subrayó que este delito no compite bajo reglas iguales, ya que evade impuestos, ignora normas oficiales y aprovecha la inversión de quienes sí operan legalmente.

A lo anterior se le agrega el costo de la formalidad: crear una empresa requiere, en promedio, ocho trámites y un desembolso cercano a $28 mil pesos, lo que sitúa a México entre los países más costosos de América Latina para iniciar un negocio formal. Los costos de permanencia también son altos: el ISR alcanza entre 25% y 30% de los ingresos y la seguridad social equivale a cerca del 20% de la nómina.

“Si no corregimos estas fricciones, el mensaje que recibe el sector es muy delicado: que la legalidad tiene más costos y más barreras que la ilegalidad”. afirmó De la Torre.

Estrategia institucional y cifras de aseguramientos rumbo al Mundial 2026

Los avances recientes en materia aduanera, como la digitalización y operación eficiente anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, y el nombramiento de Héctor Alonso Romero Gutiérrez al frente de la ANAM, forman parte de una agenda para proteger el comercio formal.

La organización detalló una ruta centrada en agilizar trámites de comercio exterior en la Secretaría de Economía, reforzar el control aduanero, fortalecer medidas en frontera junto con el IMPI y la ANAM, proteger marcas contra la piratería y cooperar con plataformas digitales para prevenir fraudes ligados al Mundial 2026.

Entre octubre de 2024 y marzo de 2026, el IMPI ejecutó 5.155 visitas de inspección, aseguró 2 millones 887 mil 372 productos con un valor estimado de $212.9 millones de pesos y realizó 96 visitas de medidas en frontera en las primeras 48 horas. En acciones coordinadas con autoridades del sector económico, se realizaron 21 operativos en los que se aseguraron 7 millones 860 mil 175 productos apócrifos, valuados en $950 millones de pesos.

Gran parte de los hallazgos vinculan parte de la piratería con explotación laboral, lo que exige una respuesta legal y social además de económica.

Empresas y negocios familiares enfrentan, además, los costos de la inseguridad. Durante 2023, el gasto total para las compañías por este delito alcanzó $124.3 mil millones de pesos, con un promedio de $54 mil 451 pesos por unidad económica.

Ruta de acción enfocada a proteger el comercio formal

  • Agilizar trámites de comercio exterior, especialmente en la Secretaría de Economía
  • Reforzar el control aduanero y la trazabilidad de mercancías
  • Fortalecer medidas en frontera con IMPI y ANAM
  • Proteger marcas y combatir la piratería física y digital
  • Colaborar con plataformas digitales en prevención de fraude y fortalecimiento de la seguridad digital rumbo al Mundial 2026

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