Las mujeres sostienen la mitad del país, pero persiste la desigualdad en el mercado laboral, advierte el INEGI

El trabajo de las mujeres impulsa al país, pero la igualdad laboral sigue pendiente (Infobae-Itzallana)

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el INEGI publicó este domingo en sus redes sociales su reporte anual sobre la situación de las mujeres en la economía mexicana, y los números cuentan una historia de avances reales pero brechas que persisten con terquedad.

Las mujeres tienen más acceso a la educación

Las buenas noticias primero: entre 2015 y 2025, la proporción de mujeres con estudios de nivel medio superior y superior pasó de 27.2 a 38.3%, mientras que las que no terminaron la primaria se redujeron del 17 al 11.7%. Las mexicanas estudian más que nunca. El problema es lo que el mercado laboral hace con esa preparación.

Brecha de género en la participación y condiciones laborales en México

De los 103.1 millones de personas mayores de 15 años en el país, 53.1% son mujeres. Sin embargo, su tasa de participación económica es de apenas 45.7%, frente al 75.1% de los hombres. Es decir, existe una brecha de casi 30 puntos porcentuales entre quienes pueden o deciden trabajar, una diferencia que no se explica por falta de preparación sino por las estructuras que siguen poniendo a las mujeres en desventaja.

Estados con más participación económica de mujeres de 15 años y más

Más de la mitad de las mujeres ocupadas trabaja en la informalidad y sin prestaciones

Y quienes sí logran incorporarse al mercado laboral enfrentan condiciones más precarias. De las 24.3 millones de mujeres ocupadas, 55.9% trabaja en la informalidad, sin seguridad social ni prestaciones. El 46.7% gana hasta un salario mínimo, frente al 34% de los hombres en la misma situación, y 5.6% no recibe ingresos en absoluto por su trabajo. Un dato que golpea especialmente: el 9.4% trabaja sin remuneración, más del doble que sus pares hombres.

ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Más preparación

Paradójicamente, las mujeres con mayor escolaridad son también las más subocupadas: entre quienes tienen estudios de nivel medio superior y superior, el 39.7% quisiera trabajar más horas pero no puede, superando el 36.8% registrado en hombres con el mismo nivel educativo. Más preparación no garantiza mejores condiciones.

La brecha laboral total de las mujeres alcanza el 20.8%, frente al 14.3% de los hombres, lo que significa que una de cada cinco mexicanas necesita incorporarse al mercado laboral o mejorar su participación en él. Los datos del INEGI no son solo estadísticas: son el retrato de millones de mujeres que trabajan más, ganan menos y tienen menos oportunidades de crecer.