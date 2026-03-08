México

Las mujeres sostienen la mitad del país, pero persiste la desigualdad en el mercado laboral, advierte el INEGI

El INEGI revela que casi 6 de cada 10 mujeres ocupadas trabajan en la informalidad y casi la mitad gana menos de un salario mínimo

El trabajo de las mujeres
El trabajo de las mujeres impulsa al país, pero la igualdad laboral sigue pendiente (Infobae-Itzallana)

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el INEGI publicó este domingo en sus redes sociales su reporte anual sobre la situación de las mujeres en la economía mexicana, y los números cuentan una historia de avances reales pero brechas que persisten con terquedad.

Las mujeres tienen más acceso a la educación

Las buenas noticias primero: entre 2015 y 2025, la proporción de mujeres con estudios de nivel medio superior y superior pasó de 27.2 a 38.3%, mientras que las que no terminaron la primaria se redujeron del 17 al 11.7%. Las mexicanas estudian más que nunca. El problema es lo que el mercado laboral hace con esa preparación.

Brecha de género en la participación y condiciones laborales en México

De los 103.1 millones de personas mayores de 15 años en el país, 53.1% son mujeres. Sin embargo, su tasa de participación económica es de apenas 45.7%, frente al 75.1% de los hombres. Es decir, existe una brecha de casi 30 puntos porcentuales entre quienes pueden o deciden trabajar, una diferencia que no se explica por falta de preparación sino por las estructuras que siguen poniendo a las mujeres en desventaja.

Estados con más participación económica
Estados con más participación económica de mujeres de 15 años y más

Más de la mitad de las mujeres ocupadas trabaja en la informalidad y sin prestaciones

Y quienes sí logran incorporarse al mercado laboral enfrentan condiciones más precarias. De las 24.3 millones de mujeres ocupadas, 55.9% trabaja en la informalidad, sin seguridad social ni prestaciones. El 46.7% gana hasta un salario mínimo, frente al 34% de los hombres en la misma situación, y 5.6% no recibe ingresos en absoluto por su trabajo. Un dato que golpea especialmente: el 9.4% trabaja sin remuneración, más del doble que sus pares hombres.

ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL
ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Más preparación

Paradójicamente, las mujeres con mayor escolaridad son también las más subocupadas: entre quienes tienen estudios de nivel medio superior y superior, el 39.7% quisiera trabajar más horas pero no puede, superando el 36.8% registrado en hombres con el mismo nivel educativo. Más preparación no garantiza mejores condiciones.

La brecha laboral total de las mujeres alcanza el 20.8%, frente al 14.3% de los hombres, lo que significa que una de cada cinco mexicanas necesita incorporarse al mercado laboral o mejorar su participación en él. Los datos del INEGI no son solo estadísticas: son el retrato de millones de mujeres que trabajan más, ganan menos y tienen menos oportunidades de crecer.

