La tasa de paro de México cae en febrero una décima y cierra en el 2,6%

En febrero de 2026, tres sectores de la economía mexicana encabezaron la creación de empleo en comparación interanual: el sector gubernamental y de organismos internacionales con 288.000 nuevos puestos de trabajo, el de transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento con 268.000, y la industria con 236.000. Mientras tanto, el informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que el país registró una baja de una décima en la tasa de desempleo, que pasó al 2,6% respecto a enero.

De acuerdo con los datos publicados por el Inegi, la tasa de participación económica ascendió al 59% durante el segundo mes del año, medio punto más que en enero. Esta variación refleja una mayor proporción de la población en edad de trabajar, ya sea empleada o en búsqueda de empleo. Además, el organismo reportó que el número de personas desocupadas disminuyó en 57.939 durante febrero, sumando un total de 1.600.014 personas desempleadas en el país.

El medio consignó que la población económicamente activa, es decir, quienes tienen trabajo o lo buscan, se posicionó en 61.867.916, lo que equivale a 536.349 personas más respecto al primer mes del año y a un incremento de 1.176.110 frente a febrero de 2025. En lo que respecta a la población ocupada, el Inegi precisó que alcanzó la cifra de 60.267.902, con un aumento mensual de 594.288 y una diferencia positiva de 1.100.322 con relación al mismo mes del año anterior.

La informalidad laboral también mostró una ligera reducción, situándose en 54,8%, una décima menos comparada con enero. Este indicador agrupa a los trabajadores sin seguridad social ni acceso a prestaciones, abarcando a una parte considerable de la fuerza laboral en México.

El análisis sectorial expuesto por el Inegi describe cómo se distribuyeron los trabajadores ocupados en febrero: el sector de servicios concentró a 26,9 millones de empleados, representando el 44,6% del total. El comercio sumó 11,8 millones de personas y significó el 19,6%. La industria contó con 9,8 millones de trabajadores, equivalentes al 16,2%. Por su parte, las actividades del sector primario, que incluye agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, agruparon a 6,1 millones, lo que implica el 10,2%. El sector de la construcción registró 4,8 millones (8%), mientras que otras actividades económicas —como la minería, la electricidad, el suministro de agua y gas— absorbieron a 398.000 personas (0,7%). Un total de 392.000 empleados (0,7%) no especificaron área de trabajo.

En términos interanuales, el sector con la mayor destrucción neta de empleos resultó el agrícola, ganadero, silvícola, de caza y pesca, que perdió 113.000 puestos. Otras actividades económicas vieron una merma de 61.000, mientras que el rubro de restaurantes y servicios de alojamiento redujo su plantilla en 59.000 empleados en comparación con febrero del año anterior.

Según el reporte del Inegi, estos datos permiten observar no solo el desempeño general del empleo en el país y la evolución mensual e interanual de los principales indicadores, sino también las variaciones según sectores y ramas de actividad. La información proporcionada por el organismo estadístico contribuye a medir la dinámica del mercado laboral mexicano durante el primer trimestre de 2026 y a identificar los rubros económicos que registraron las mayores variaciones en cuanto a nuevos puestos de trabajo o pérdidas netas en sus plantillas.