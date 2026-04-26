Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 25 de abril

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

El AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus vuelos (Infobae)
El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estatus en tiempo real de cada uno de sus vuelos diarios.

Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.

Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 18:00 horas del sábado 25 de abril.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)
Vuelo: AV187

Destino: Bogota Co

Aerolínea: Avianca

Hora: 00:40

Estatus: Demorado

Vuelo: AC994

Destino: Montreal

Aerolínea: Air Canada

Hora: 05:40

Estado: Demorado

Vuelo: AM126

Destino: Leon/Bajio

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 07:20

Estatus: Demorado

Vuelo: AM172

Destino: Tijuana

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 08:04

Estado: Demorado

Vuelo: AM761

Destino: Bogota Co

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 08:55

Estatus: Demorado

Vuelo: AM392

Destino: Huatulco

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 09:00

Estado: Demorado

Vuelo: UJ780

Destino: Cancun

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 09:00

Estatus: Cancelado

Vuelo: AA250

Destino: Chicago

Aerolínea: American Airlines

Hora: 13:20

Estatus: Demorado

Vuelo: AM130

Destino: Leon/Bajio

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 14:05

Estado: Demorado

Vuelo: UA1567

Destino: Wa Dulles

Aerolínea: United Airlines

Hora: 15:00

Estado: Demorado

Vuelo: AA502

Destino: Phoenix

Aerolínea: American Airlines

Hora: 15:45

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1068

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 17:10

Estatus: Demorado

Vuelo: AM372

Destino: Tapachula

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 17:30

Estado: Demorado

Vuelo: AM248

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:30

Estado: Demorado

Vuelo: AM5

Destino: Paris-Cdg

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:40

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1352

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 19:00

Estado: Demorado

Vuelo: Y4300

Destino: Sj. D Cabo

Aerolínea: Volaris

Hora: 19:00

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

