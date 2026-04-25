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¿Estados Unidos mantendrá o reducirá los aranceles al sector automotriz en México? La decisión se tomará tras la revisión del T-MEC

El país continúa siendo un socio clave para EU gracias a las ventajas del acuerdo comercial, su cercanía geográfica y la integración productiva

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Aranceles de Estados Unidos a México
Aranceles de Estados Unidos a México

Estados Unidos estableció nuevas reglas para reducir los aranceles de acero y aluminio provenientes de México y Canadá destinados al sector automotriz. El nuevo gravamen podrá bajar del 50% al 25%, según lo determine el Departamento de Comercio estadounidense.

La disminución solo aplicará a las compañías que cumplan con los siguientes compromisos y presenten la información requerida por la dependencia:

  • Empresas que producen en México o Canadá
  • Proveedores de fabricantes automotrices en EUA
  • Negocios que cumplen con reglas T-MEC
  • Compañías que comprometen nueva inversión en acero y aluminio en EUA

El Departamento de Comercio determinará la vigencia del beneficio, el cual podrá ser revocado en caso de incumplimiento de los compromisos.

Aranceles
Estados Unidos podría reducir los aranceles a México y Canadá del sector automotriz. (X - @imcomx)

México mantiene ventaja exportadora en Estados Unidos pese a aranceles durante 2025

Derivado de las transformaciones que vivió el comercio global durante 2025, como consecuencia de los aranceles implementados por parte del gobierno del presidente de EU, Donald Trump, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) evaluó cómo estas medidas han influido en las exportaciones mexicanas y comparó su desempeño con el de otros socios comerciales como la Unión Europea, Reino Unido y Japón.

De acuerdo con el análisis, el país mantuvo un acceso relativamente mayor al mercado de Estados Unidos frente a otras economías, pese a la imposición de gravámenes de 50% a productos de acero, aluminio y cobre, así como de 25% a automóviles y mercancías que no cumplen con las reglas de origen del T-MEC.

Durante el séptimo mes del 2025, las importaciones estadounidenses provenientes de México sumaron 32.2 mil millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 8% en comparación con el mismo mes de 2024. En contraste, otros socios como China, la Unión Europea y Canadá registraron caídas de 5.2%, 2.2% y 1.5%, respectivamente.

Mientras que las exportaciones mexicanas se concentraron en sectores como vehículos y autopartes, maquinaria industrial, instrumentos ópticos y médicos, muebles y bebidas.

EEUU ya interpuso siete recursos de revisión hacia México en el marco del T-MEC (Reuters)
T-MEC

Claves para mantener la competitividad de México en el mercado estadounidense

México continúa siendo un socio clave para el país del norte gracias a las ventajas del acuerdo comercial, su cercanía geográfica y la integración productiva.

No obstante, la falta de certidumbre a largo plazo lo mantiene vulnerable a cambios en la política comercial estadounidense. Ante este panorama, el IMCO plantea acciones para fortalecer su posición:

  • Aprovechar la revisión del T-MEC: Impulsar la participación de aliados estratégicos en Estados Unidos, como empresas, legisladores y organismos.
  • Invertir en infraestructura logística: Modernizar puertos, carreteras y aduanas con una visión de largo plazo.
  • Asegurar el suministro de gas natural: Ampliar la red de gasoductos en regiones con acceso limitado.
  • Simplificar trámites aduaneros: Mejorar procesos para facilitar el comercio y la participación de PyMEs.

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