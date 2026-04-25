Ni por el triple de sueldo: Bofo Bautista explica por qué nunca fichó con América

La estrella rojiblanca desató polémica por contestar esta pregunta. (Jovani Pérez)

En una confesión poco común entre exjugadores de las Chivas, Adolfo “Bofo” Bautista asegura rechazó una oferta para integrarse al América. El mediapunta declinó la propuesta pese a que le ofrecieron un salario que triplicaba lo que percibía en ese momento.

El rechazo de Bautista al América se dio mientras era jugador del Atlético Morelia. Su representante le presentó la oportunidad de fichar con las Águilas, pero él reafirmó que su compromiso con el club tapatío era prioritario, incluso ante la posibilidad de mejorar considerablemente su situación económica.

Adolfo Bautista estuvo siempre dentro de la polémica durante su carrera futbolística. (Foto: Cuartoscuro)

Bofo Bautista y su decisión ante el América

Durante una reciente charla para el podcast de Chivas, Adolfo Bautista recordó cómo un representante lo buscó para informarle sobre una oferta relevante: “Un representante que traía en ese tiempo se me acercó y me dijo: ‘¿Sabes qué? Ya te tengo un equipo, el mejor de México’. Yo me quedé y dije: ‘Pues va a ser Chivas’. Y me dice: ‘¿Sabes qué? No. Es América’. Y le dije: ‘No, yo no voy ahí’”, relató el exjugador, mostrando tranquilidad al narrar su determinación por no traicionar sus convicciones.

El mediapunta subrayó que la insistencia de su agente, quien le señaló que obtendría un sueldo tres veces mayor, no fue suficiente para hacerlo cambiar de opinión: “‘¿Cómo que no?’, me dijo. ‘Vamos a ganar’, porque él gana. ‘Vamos a ganar bien ahí. Nos van a pagar más. Vas a ganar el triple que estás ganando acá’. Le dije: ‘Pero no quiero’”, reiteró Bautista.

El futbolista reveló que durante toda su vida Chivas ha sido el equipo de sus amores. (Foto: Héctor Guerrero)

Casos de futbolistas que sí han cambiado de equipo

A diferencia de la postura adoptada por Bautista, en la historia del futbol mexicano sí ha habido jugadores que cruzaron de las Chivas al América. Algunos de los ejemplos más notorios son Maza Rodríguez y más recientemente, Alejandro Zendejas, quienes pasaron de Verde Valle a las Águilas, marcando trayectorias opuestas a la del Bofo.

Este tipo de decisiones evidencian cómo el profesionalismo a veces se impone al sentido de pertenencia, aunque el caso de Bautista resalta por priorizar el vínculo sentimental con su club, situación que suele adquirir gran valor entre los aficionados.

Maza Rodríguez (Foto: Twitter@Todo_Sinaloa)

La rivalidad histórica entre Chivas y América trasciende lo futbolístico, alimentando historias de fidelidad y traiciones entre jugadores que han militado en ambos equipos. Mientras que varios han optado por cambiar de bando, la elección de Adolfo Bautista destaca por su negativa categórica ante el interés azulcrema, incluso frente a una propuesta económica significativa.

¿Messi o Ronaldo? Bautista decide

Agregando a la conversación, el Bofo aprovechó su participación en el Podcast de Chivas para pronunciarse sobre uno de los grandes debates del futbol actual, señalando sin dudar: “Cristiano, jajaja”, cuando se le preguntó sobre su preferencia entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Así, reafirmó una vez más sus inclinaciones y la autenticidad de sus convicciones, características que han consolidado su figura entre la afición rojiblanca y el entorno del fútbol mexicano.