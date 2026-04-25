Chófer de aplicación exhibe abandono de joven en estado vulnerable por parte de sus amiga: “Llévala y ya”

El caso reabre la discusión sobre el cuidado entre amistades.

Un video difundido en TikTok ha provocado una fuerte ola de indignación al exhibir el momento en que un grupo de jóvenes abandona a una de sus amigas en evidente estado de ebriedad dentro de un taxi, sin acompañarla a su destino. El caso, compartido por el propio conductor identificado como Luis Castillo, ha encendido el debate sobre la responsabilidad entre amistades en situaciones de riesgo.

De acuerdo con las imágenes, el chofer llega al punto de encuentro y confirma el servicio: “Hola, buenas noches. ¿Servicio para Jimena?”, pregunta.

Una de las jóvenes responde afirmativamente y, sin más, deja a la pasajera dentro del vehículo. Antes de retirarse, otra lanza:“Pues ya va segura, Jime. Adiós”.

Las imágenes han causado enojo entre usuarios por el riesgo que implica.

La escena desconcierta al conductor, quien de inmediato cuestiona la decisión:“Oigan, pero ¿no van a ir con ella?”.

A partir de ese momento, la conversación sube de tono. El chofer intenta explicar por qué no puede aceptar el viaje en esas condiciones: “Este, pero es que no puedo llevar a una persona así. O sea, ve el estado en la que está. No está... dormida”.

Las jóvenes restan importancia a la situación: “Está bien, está bien”.“Es que nos están esperando”.

El conductor insiste en que no es seguro:“Eh, sí, pero es que no la puedo llevar así, amiga, por favor, bájala. O sea, si son-”.

Sin embargo, una de ellas responde: “Le marcas a su mamá, le tocas el portón”.

El conductor cuestionó la decisión y generó debate en redes.

El chofer cuestiona la lógica de la propuesta:“¿Y yo cómo voy a saber cuál es el número de la mamá? O sea, se supone que son ustedes sus amigas, ¿no?”. La respuesta no cambia el rumbo de la situación:“No, somos sus amigas. Ya nos están esperando, amiga”.

Ante la negativa, el conductor vuelve a insistir:“¿Cómo no van a ser sus amigas? ¿Entonces para qué la subieron?”.“Pues no teníamos otra forma para enviarla”, contestan.

La discusión escala cuando el conductor pide nuevamente que la bajen:“Entonces, por favor, bájenla. O sea, yo no puedo...”.“No la vamos a bajar. Ya pedimos el servicio, ya la subimos, nos tenemos que ir sí o sí”, responden.

El chofer advierte sobre las consecuencias: “Le voy a tener que hablar a la policía, ¿eh? Entonces...”.Pero las jóvenes minimizan la situación:“Pues háblales y diles que de todas formas ya nos vamos. Lo mejor es que la lleves a su casa... y listo”.

Antes de retirarse, una de ellas intenta cerrar el tema con dinero:“Pero va a llegar segura, ¿no? Pero va a llegar segura”.El conductor responde firme:“Es que no, o sea, el problema no es el dinero”.“Ahi te quedas el cambio”, dicen, mientras se alejan.

El conductor intentó evitar el traslado por motivos de seguridad.

El video ha acumulado miles de reproducciones y comentarios. Entre ellos destacan frases como: “Entre ellas se cuidan”; “el mismo caso de Debanhi Escobar”; “ya no existen los amig@s”; y “por eso no tengo amigas”.

La grabación ha reavivado la conversación sobre la importancia del cuidado entre amigos y los riesgos de dejar sola a una persona en condiciones vulnerables, especialmente en contextos nocturnos.