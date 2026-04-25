SSC alerta sobre falsas ofertas de empleo relacionadas con el Mundial 2026: emite recomendaciones para evitar ser víctima

Alerta Mundial: Cuidado con falsas ofertas de empleo durante eventos deportivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC) por medio de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, difundió una serie de recomendaciones para prevenir fraudes relacionados con supuestas ofertas de trabajo durante el Mundial 2026, celebrado en el país el próximo junio.

Autoridades alertaron que los eventos deportivos de gran escala generan una alta demanda de empleos temporales, situación que es aprovechada por ciberdelincuentes. A través de publicaciones engañosas en redes sociales, sitios web falsos o intermediarios inexistentes, estos grupos buscan atraer a personas interesadas en obtener un ingreso.

Estas vacantes suelen distinguirse por promesas de salarios elevados, facilidades como transporte y alojamiento, requisitos mínimos y procesos de contratación poco estrictos. Tales características resultan atractivas, especialmente para jóvenes, personas migrantes o quienes enfrentan condiciones económicas complicadas.

Para llevar a cabo estos engaños, las redes delictivas recurren a aparentes oportunidades laborales en bares, centros nocturnos o servicios de acompañamiento, con el objetivo de ocultar actividades ilícitas. Además, es común que soliciten pagos por adelantado bajo conceptos inexistentes, como trámites de visa, uniformes o cursos de capacitación, lo que representa un foco de alerta.

Ante el aumento de este tipo de prácticas vinculadas a la Copa del Mundo, las instituciones de seguridad hicieron un llamado a mantenerse informados y actuar con cautela al momento de buscar empleo, con el fin de evitar ser víctimas de estos delitos.

Una pantalla de computadora muestra un anuncio de una vacante de trabajo.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para evitar fraudes laborales

Verificar la autenticidad de la empresa que publica la vacante.

Sospechar de páginas con escasa información o creadas recientemente.

Evitar propuestas excesivamente atractivas, con altos ingresos, viajes incluidos o contratación inmediata sin experiencia.

No entregar dinero por adelantado por supuestos procesos de contratación, capacitación, uniformes o gestiones.

No proporcionar documentos personales sin confirmar la legalidad del empleador.

Desconfiar de reclutadores que solo contacten mediante aplicaciones de mensajería o correos no corporativos.

Confirmar la existencia del lugar de trabajo en mapas o registros oficiales, o acudir directamente antes de aceptar.

Compartir los datos de la oferta con alguien de confianza.

Evitar entrevistas en sitios aislados o poco seguros, como domicilios particulares u hoteles.

Atender las indicaciones de las autoridades y revisar campañas preventivas relacionadas con eventos masivos.