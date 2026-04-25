SSPC advierte: errores comunes que debes evitar al viajar por carretera en México

Antes de emprender un viaje por carretera, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) compartió una serie de medidas para evitar incidentes, por lo que cumplir con ellas puede marcar la diferencia entre un trayecto seguro y uno riesgoso.
Requisitos básicos de seguridad en carretera
- Colocar reflejantes u objetos visibles al detenerse:
Entre las recomendaciones más relevantes, destaca la importancia de colocar reflejantes u objetos visibles. Es una medida clave para alertar a otros conductores sobre la presencia de un vehículo detenido. Esta acción ayuda a evitar colisiones y permite que los automovilistas reduzcan la velocidad o cambien de carril a tiempo.
Es importante portar triángulos de emergencia, conos o luces intermitentes y situarlos a una distancia prudente detrás del automóvil. Al hacer visible el obstáculo con antelación, se incrementa la seguridad para quienes ocupan el vehículo y para el resto de los conductores en la vía.
- Verificar que el automóvil esté en óptimas condiciones.
Previo al viaje, verifica que el automóvil esté en óptimas condiciones resulta indispensable para reducir el riesgo de averías y accidentes. La revisión debe incluir el estado de los frenos, la dirección, el sistema de suspensión y la batería, ya que cualquier falla en estos componentes puede comprometer la seguridad durante el viaje.
Además, es fundamental comprobar que las luces delanteras, traseras, direccionales e intermitentes funcionen correctamente. Un chequeo a la presión y al estado de las llantas, así como la presencia y buen estado de la llanta de refacción, aseguran que el vehículo pueda afrontar cualquier eventualidad en carretera.
- Mantener la atención constante en el camino.
Durante el camino, evita distracciones como el uso del teléfono móvil, ya que una vigilancia activa reduce la probabilidad de accidentes y protege tanto a los ocupantes como a quienes transitan por la misma ruta.
- Transportar a los menores en los asientos traseros.
Los asientos traseros ofrecen una mayor barrera física frente a posibles colisiones frontales, que suelen ser las más graves. Asimismo, se recomienda que los niños utilicen sistemas de retención infantil adecuados a su edad, peso y talla.
Estas sillas o asientos especiales reducen de manera significativa el riesgo de lesiones en caso de accidente y garantizan un traslado más seguro para los menores.
- Respetar las señales y los límites de velocidad.
Las señales brindan información precisa sobre condiciones del camino, zonas de riesgo, cruces y obras, mientras que los límites de velocidad están diseñados para adaptarse a cada tramo específico.
Seguir estas indicaciones minimiza el riesgo de perder el control del vehículo y evita sanciones legales. Incluso, adecuar la velocidad a la señalización permite reaccionar adecuadamente ante obstáculos, peatones u otros vehículos, fortaleciendo la seguridad vial.
- Utilizar paraderos seguros durante las paradas.
Los paraderos designados cuentan con iluminación, vigilancia y acceso a servicios básicos que facilitan la protección de los ocupantes del vehículo.
Elegir estos lugares para detenerse reduce el peligro de robos, accidentes u otros incidentes asociados con paradas en lugares aislados o inseguros.
Recomendaciones adicionales para un viaje seguro
- Revisar el funcionamiento de las luces y la llanta de refacción.
- Asegurar el equipaje correctamente y distribuir la carga de forma equitativa.
- Consultar rutas y recursos de emergencia antes de viajar.
- Inspeccionar la profundidad y el estado de las llantas.
- Rotar y revisar la presión de las llantas según el manual del vehículo.
- Extremar precauciones en adelantamientos y en condiciones climáticas adversas.