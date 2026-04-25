SSPC advierte: errores comunes que debes evitar al viajar por carretera en México

Fotografía de vehículos transitando en una avenida en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

Antes de emprender un viaje por carretera, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) compartió una serie de medidas para evitar incidentes, por lo que cumplir con ellas puede marcar la diferencia entre un trayecto seguro y uno riesgoso.

Requisitos básicos de seguridad en carretera

Colocar reflejantes u objetos visibles al detenerse:

Entre las recomendaciones más relevantes, destaca la importancia de colocar reflejantes u objetos visibles. Es una medida clave para alertar a otros conductores sobre la presencia de un vehículo detenido. Esta acción ayuda a evitar colisiones y permite que los automovilistas reduzcan la velocidad o cambien de carril a tiempo.

Es importante portar triángulos de emergencia, conos o luces intermitentes y situarlos a una distancia prudente detrás del automóvil. Al hacer visible el obstáculo con antelación, se incrementa la seguridad para quienes ocupan el vehículo y para el resto de los conductores en la vía.

Verificar que el automóvil esté en óptimas condiciones.

Previo al viaje, verifica que el automóvil esté en óptimas condiciones resulta indispensable para reducir el riesgo de averías y accidentes. La revisión debe incluir el estado de los frenos, la dirección, el sistema de suspensión y la batería, ya que cualquier falla en estos componentes puede comprometer la seguridad durante el viaje.

La SSPC comparte acciones clave para prevenir incidentes antes de viajar en carretera

Además, es fundamental comprobar que las luces delanteras, traseras, direccionales e intermitentes funcionen correctamente. Un chequeo a la presión y al estado de las llantas, así como la presencia y buen estado de la llanta de refacción, aseguran que el vehículo pueda afrontar cualquier eventualidad en carretera.

Mantener la atención constante en el camino.

Durante el camino, evita distracciones como el uso del teléfono móvil, ya que una vigilancia activa reduce la probabilidad de accidentes y protege tanto a los ocupantes como a quienes transitan por la misma ruta.

Transportar a los menores en los asientos traseros.

Los asientos traseros ofrecen una mayor barrera física frente a posibles colisiones frontales, que suelen ser las más graves. Asimismo, se recomienda que los niños utilicen sistemas de retención infantil adecuados a su edad, peso y talla.

Estas sillas o asientos especiales reducen de manera significativa el riesgo de lesiones en caso de accidente y garantizan un traslado más seguro para los menores.

La SSPC comparte acciones clave para prevenir incidentes antes de viajar en carretera (Captura de video)

Respetar las señales y los límites de velocidad.

Las señales brindan información precisa sobre condiciones del camino, zonas de riesgo, cruces y obras, mientras que los límites de velocidad están diseñados para adaptarse a cada tramo específico.

Seguir estas indicaciones minimiza el riesgo de perder el control del vehículo y evita sanciones legales. Incluso, adecuar la velocidad a la señalización permite reaccionar adecuadamente ante obstáculos, peatones u otros vehículos, fortaleciendo la seguridad vial.

Utilizar paraderos seguros durante las paradas.

Los paraderos designados cuentan con iluminación, vigilancia y acceso a servicios básicos que facilitan la protección de los ocupantes del vehículo.

Elegir estos lugares para detenerse reduce el peligro de robos, accidentes u otros incidentes asociados con paradas en lugares aislados o inseguros.

Recomendaciones adicionales para un viaje seguro

Revisar el funcionamiento de las luces y la llanta de refacción.

Asegurar el equipaje correctamente y distribuir la carga de forma equitativa.

Consultar rutas y recursos de emergencia antes de viajar.

Inspeccionar la profundidad y el estado de las llantas.

Rotar y revisar la presión de las llantas según el manual del vehículo.

Extremar precauciones en adelantamientos y en condiciones climáticas adversas.