México

Mujer se vuelve viral por vender toallas de Omar García Harfuch con frase de doble sentido

El ingenio de una comerciante desató millones de reacciones en redes sociales

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(TikTok / @circulopoliticomx)
(TikTok / @circulopoliticomx)

Una comerciante ambulante se convirtió en tendencia en redes sociales luego de promocionar un peculiar producto en pleno corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México. La mujer, instalada sobre la concurrida calle Madero, llamó la atención de transeúntes y usuarios digitales al ofrecer toallas con la imagen del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El video, que rápidamente acumuló millones de reproducciones en plataformas digitales, muestra a la vendedora interactuando con una reportera mientras exhibe su mercancía. En las imágenes, se observa cómo sostiene una toalla con la fotografía del funcionario, destacando su físico, acompañada de frases llamativas impresas en el producto.

“¿A cuánto oiga?”, cuestiona la reportera en el clip. La comerciante responde sin titubeos: “$100 pesos para que se mojen, quiero decir para que se sequen”, corrige entre risas, generando la reacción inmediata de quienes presencian la escena.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal, Omar García Harfuch, explicó que la rápida actuación de las autoridades y la neutralización del agresor, hizo que no hubiera más muertos Foto: Captura e pantalla conferencia de prensa mañanera
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal, Omar García Harfuch, explicó que la rápida actuación de las autoridades y la neutralización del agresor, hizo que no hubiera más muertos Foto: Captura e pantalla conferencia de prensa mañanera

La pieza incluye además un mensaje impreso que dice: “Para que te seques conmigo”, lo que terminó por detonar la viralidad del contenido, impulsado por el tono humorístico y el ingenio de la vendedora.

El lugar donde se desarrolla la escena, la calle Madero, es uno de los puntos más transitados de la capital, lo que favoreció la rápida difusión del momento entre turistas y locales. Sin embargo, fue en redes sociales donde el video alcanzó mayor impacto, superando los dos millones de visualizaciones en poco tiempo.

Los comentarios no tardaron en aparecer, destacando el humor de los usuarios ante la creatividad del producto. Entre las reacciones se leen frases como: “Sentí BIENESTAR en la MORENA”; “Soy machín y me voy a comprar una”; “Con una me mojo y con la otra me seco!”; “Es la primer toalla que moja en vez de secar”; “Necesito una para el cumpleaños de mi amiga, ¿dónde te encuentras exactamente?”; y “toda la boca llena de razón”.

El caso refleja cómo situaciones cotidianas pueden convertirse en fenómenos virales cuando se combinan creatividad, humor y contexto social. Además, pone en evidencia la capacidad de los comerciantes informales para adaptarse a las tendencias y aprovechar figuras públicas para impulsar sus ventas.

Aunque se trata de un hecho anecdótico, la escena ha generado conversación sobre el ingenio popular y el papel de las redes sociales como amplificadoras de este tipo de contenidos, que rápidamente pasan de lo local a lo masivo.

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