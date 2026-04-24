México

SRE da cargo de alto rango a Rigoberta Menchú en Política Exterior de México

La activista indígena maya k’iche’ colaborará para el diseño de una política integral

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Rigoberta Menchú Tum fue designa como Alta Consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas en la Política Exterior de México. (Foto: SRE)
Rigoberta Menchú Tum fue designa como Alta Consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas en la Política Exterior de México. (Foto: SRE)

La tarde de este 24 de abril de 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) encabezada por Roberto Velasco, dio a conocer el nombramiento de la activista Rigoberta Menchú Tum como Alta Consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas en la Política Exterior de México.

Este cargo, creado en coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, busca fortalecer la presencia de la igualdad sustantiva y la interculturalidad como ejes de la agenda internacional mexicana.

Nueva etapa en la política exterior mexicana

La SRE informó que la designación de Rigoberta Menchú Tum responde a las prioridades establecidas durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El objetivo es articular estrategias que promuevan y protejan los derechos de las mujeres, pueblos indígenas y afromexicanos, tanto dentro del país como en el ámbito internacional.

Entre las funciones de Menchú Tum se incluyen:

  • Colaborar en el diseño de una política exterior integral para la promoción de derechos humanos.
  • Asesorar la implementación de proyectos estratégicos en materia de igualdad e interculturalidad.
  • Fortalecer la coordinación entre la Cancillería, la Secretaría de las Mujeres y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

La gestión de Menchú Tum buscará establecer planes y acciones conjuntas que aseguren la presencia activa de estas comunidades en foros multilaterales y la agenda global.

Información en desarrollo...

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