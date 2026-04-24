México

Aprueban nueva Ley de Protección Animal en el Edomex: endurecen sanciones de hasta 35 mil pesos por maltrato

La nueva ley reconoce a los animales como seres sintientes; se creará un registro obligatorio de mascotas y centros de bienestar animal

Guardar
Maltrato animal - Fiscalía Edomex
Aprueban ley contra el maltrato animal en el Edomex (Crédito: FGJEM)

El Congreso del Estado de México (Edomex) aprobó por unanimidad la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, una iniciativa impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que busca frenar el maltrato y garantizar condiciones dignas para los seres sintientes en la entidad.

Con esta legislación, el Edomex da un paso relevante en materia de derechos animales, al reconocer oficialmente a los animales como seres sintientes, lo que implica un cambio de enfoque en su trato, cuidado y protección legal.

La aprobación de esta ley ocurre días después de que, el pasado 14 de abril, la mandataria estatal declarara a la entidad como la “Capital Mundial del Bienestar Animal”, una estrategia que integra acciones de protección, rescate, adopción y educación para promover una convivencia responsable entre humanos y animales.

Endurecen multas por maltrato

Rescate de perros hacinamiento Izcalli Edomex maltrato animal (Punto Medio/FB)
Tener en malas condiciones a las mascotas puede implicar sanciones de más de 3 mil 500 pesos (Punto Medio + /FB)

Uno de los aspectos más destacados de la nueva normativa es el endurecimiento de sanciones contra quienes incurran en maltrato animal. Las penas contemplan desde amonestaciones y trabajo comunitario, hasta multas económicas y arrestos administrativos.

Por ejemplo, actos como torturar, golpear o causar daño a un animal pueden derivar en multas de hasta 35 mil 193 pesos. En tanto, mantener a un animal en condiciones inadecuadas de alojamiento, movilidad o higiene puede implicar sanciones de 3 mil 519 pesos o arrestos de hasta 36 horas.

Las reformas establecen sanciones por maltrato animal de hasta 15 años de prisión con diferentes agravantes.

Registro de mascotas

Portada mascotas alquiler
Las mascotas en el Edomex deberán estar a través del Registro Único de Animales de Compañía (Foto: Jorge Contreras/Infobae)

Además, la ley establece la creación de un Registro Único de Animales de Compañía, en el cual deberán inscribirse mascotas junto con los datos de sus propietarios o responsables. Este mecanismo tiene como objetivo fomentar la tenencia responsable y reducir el abandono, uno de los principales problemas en la entidad.

Otro eje fundamental es la instalación de Centros de Control y Bienestar Animal, los cuales brindarán servicios como rescate, atención veterinaria, esterilización y adopción para animales en situación de calle o víctimas de maltrato.

La legislación también apuesta por la educación como herramienta de transformación social. Por ello, se incorporará el bienestar animal en todos los niveles educativos, buscando generar conciencia desde edades tempranas sobre el respeto y cuidado de los animales.

En materia de financiamiento, se contempla la creación del Fondo para la Protección Animal, destinado a apoyar programas de rescate, campañas de concientización y acciones para controlar la sobrepoblación de perros y gatos.

Como parte de las estrategias ya en marcha, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) implementa la Estrategia CERA (Captura, Esteriliza/Educa, Resguarda/Retorna y Adopta), enfocada en el control ético de poblaciones animales.

Asimismo, destacan campañas como “La Mejor Jugada es Adoptar”, impulsada en colaboración con el Deportivo Toluca Fútbol Club, donde previo a los partidos como local en el Estadio Nemesio Diez se promueve la adopción responsable. Gracias a esta iniciativa, cientos de perros y gatos han encontrado un hogar.

La nueva ley cuenta con el respaldo de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, así como de Protección Ambiental y Cambio Climático del Congreso mexiquense, y conjunta 17 iniciativas presentadas por la gobernadora y diversas fuerzas políticas del congreso local.

Finalmente, se establece que autoridades estatales y municipales tendrán la responsabilidad de emitir reglamentos, implementar programas, fomentar la cultura de protección animal y atender denuncias relacionadas con maltrato, fortaleciendo así el marco institucional para garantizar el bienestar de los animales en la entidad.

Temas Relacionados

Maltrato AnimalIniciativa de LeyEdomexCongreso localPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Tras 10 días prófugo, cae sujeto que le amputó las manos a Ana Luisa en Chiapas: recompensa de 500 mil pesos será para ella

El agresor estuvo 10 días prófugo en zona boscosa tras el ataque ocurrido el 13 de abril

Tras 10 días prófugo, cae sujeto que le amputó las manos a Ana Luisa en Chiapas: recompensa de 500 mil pesos será para ella

Chiapas registra sismo de 4.0 de intensidad en Cd Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Chiapas registra sismo de 4.0 de intensidad en Cd Hidalgo

Reemplacamiento Edomex 2026: hay condonaciones vigentes para actualizar padrón vehicular

Autoridades buscan llegar a la meta de 450 mil vehículos reemplacados en la entidad

Reemplacamiento Edomex 2026: hay condonaciones vigentes para actualizar padrón vehicular

Tirador de Teotihuacán dijo que viajaría a Rusia y cambió de número antes del ataque, reveló su madre

La madre de Julio César Jasso Ramírez pensaba que su hijo estaba desaparecido

Tirador de Teotihuacán dijo que viajaría a Rusia y cambió de número antes del ataque, reveló su madre

Luis Chávez apunta al Mundial: así celebró el mexicano su regreso a las canchas con el Dinamo

Después de 304 días fuera por una rotura de ligamento cruzado, el mediocampista se reincorpora en la liga rusa con el sueño de ser considerado en la convocatoria de Aguirre

Luis Chávez apunta al Mundial: así celebró el mexicano su regreso a las canchas con el Dinamo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Por qué el huachicol fiscal es una actividad criminal compleja de reemplazar, según especialista en seguridad

Por qué el huachicol fiscal es una actividad criminal compleja de reemplazar, según especialista en seguridad

Esta es la identidad falsa que usó el contralmirante Fernando Farías para intentar evadir su captura en Argentina

Capturan en Iztapalapa a exnovia de “El Galleta”, ambos vinculados con una célula de La Familia Michoacana

Aseguran 25 mil litros de huachicol y toma clandestina en Guanajuato

Autoridades de Argentina añaden intento de homicidio contra funcionarios a los delitos ligados a Fernando Farías

ENTRETENIMIENTO

Sandra Echeverría desmiente que Nazaret ‘N’, acusada de fraude millonario con MetaXChange, la haya denunciado por extorsión

Sandra Echeverría desmiente que Nazaret ‘N’, acusada de fraude millonario con MetaXChange, la haya denunciado por extorsión

¿Qué artistas encabezarán el Corona Capital 2026?: fans especulan tras cambio de fecha del festival

Quiénes son Lonche y Willito, los creadores de contenido que intercambiaron golpes en el careo de Supernova Génesis 2026

Imelda Tuñón asegura que las cenizas de Julián Figueroa le pertenecen por temas legales y podría pedirlas a Maribel Guardia

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel  muestran su romance en el concierto de The Weeknd: “Contigo todo es mejor”

DEPORTES

Luis Chávez apunta al Mundial: así celebró el mexicano su regreso a las canchas con el Dinamo

Luis Chávez apunta al Mundial: así celebró el mexicano su regreso a las canchas con el Dinamo

Así quedó el calendario del Apertura 2026 de la Liga MX: revelan la fecha de inicio y la final del campeonato

Ya es un hecho, Atlante ya tiene fecha para debutar en la Liga MX

Qué pasará con la Comisión de Arbitraje con la separación de la Liga MX y la FMF

La Liga MX se separa de la FMF, este es el nuevo sistema de gobierno que se acordó en la Asamblea de Dueños