Aprueban nueva Ley de Protección Animal en el Edomex: endurecen sanciones de hasta 35 mil pesos por maltrato

Aprueban ley contra el maltrato animal en el Edomex (Crédito: FGJEM)

El Congreso del Estado de México (Edomex) aprobó por unanimidad la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, una iniciativa impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que busca frenar el maltrato y garantizar condiciones dignas para los seres sintientes en la entidad.

Con esta legislación, el Edomex da un paso relevante en materia de derechos animales, al reconocer oficialmente a los animales como seres sintientes, lo que implica un cambio de enfoque en su trato, cuidado y protección legal.

La aprobación de esta ley ocurre días después de que, el pasado 14 de abril, la mandataria estatal declarara a la entidad como la “Capital Mundial del Bienestar Animal”, una estrategia que integra acciones de protección, rescate, adopción y educación para promover una convivencia responsable entre humanos y animales.

Endurecen multas por maltrato

Tener en malas condiciones a las mascotas puede implicar sanciones de más de 3 mil 500 pesos (Punto Medio + /FB)

Uno de los aspectos más destacados de la nueva normativa es el endurecimiento de sanciones contra quienes incurran en maltrato animal. Las penas contemplan desde amonestaciones y trabajo comunitario, hasta multas económicas y arrestos administrativos.

Por ejemplo, actos como torturar, golpear o causar daño a un animal pueden derivar en multas de hasta 35 mil 193 pesos. En tanto, mantener a un animal en condiciones inadecuadas de alojamiento, movilidad o higiene puede implicar sanciones de 3 mil 519 pesos o arrestos de hasta 36 horas.

Las reformas establecen sanciones por maltrato animal de hasta 15 años de prisión con diferentes agravantes.

Registro de mascotas

Las mascotas en el Edomex deberán estar a través del Registro Único de Animales de Compañía (Foto: Jorge Contreras/Infobae)

Además, la ley establece la creación de un Registro Único de Animales de Compañía, en el cual deberán inscribirse mascotas junto con los datos de sus propietarios o responsables. Este mecanismo tiene como objetivo fomentar la tenencia responsable y reducir el abandono, uno de los principales problemas en la entidad.

Otro eje fundamental es la instalación de Centros de Control y Bienestar Animal, los cuales brindarán servicios como rescate, atención veterinaria, esterilización y adopción para animales en situación de calle o víctimas de maltrato.

La legislación también apuesta por la educación como herramienta de transformación social. Por ello, se incorporará el bienestar animal en todos los niveles educativos, buscando generar conciencia desde edades tempranas sobre el respeto y cuidado de los animales.

En materia de financiamiento, se contempla la creación del Fondo para la Protección Animal, destinado a apoyar programas de rescate, campañas de concientización y acciones para controlar la sobrepoblación de perros y gatos.

Como parte de las estrategias ya en marcha, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) implementa la Estrategia CERA (Captura, Esteriliza/Educa, Resguarda/Retorna y Adopta), enfocada en el control ético de poblaciones animales.

Asimismo, destacan campañas como “La Mejor Jugada es Adoptar”, impulsada en colaboración con el Deportivo Toluca Fútbol Club, donde previo a los partidos como local en el Estadio Nemesio Diez se promueve la adopción responsable. Gracias a esta iniciativa, cientos de perros y gatos han encontrado un hogar.

La nueva ley cuenta con el respaldo de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, así como de Protección Ambiental y Cambio Climático del Congreso mexiquense, y conjunta 17 iniciativas presentadas por la gobernadora y diversas fuerzas políticas del congreso local.

Finalmente, se establece que autoridades estatales y municipales tendrán la responsabilidad de emitir reglamentos, implementar programas, fomentar la cultura de protección animal y atender denuncias relacionadas con maltrato, fortaleciendo así el marco institucional para garantizar el bienestar de los animales en la entidad.