Requisitos para donar sangre en México y qué personas pueden recibir tu sangre

El fraccionamiento de una sola donación permite atender diversas emergencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una donación de sangre puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para más de una persona.

De acuerdo con el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, una sola donación puede salvar hasta tres vidas gracias al fraccionamiento de los componentes sanguíneos que permite atender a pacientes con distintas necesidades, incluso recién nacidos.

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Esta realidad subraya la trascendencia de la donación altruista y voluntaria en México.

Requisitos esenciales para donar sangre en México

El proceso de donación en el país está regulado por lineamientos que buscan proteger tanto a quien dona como a quien recibe la sangre.

La Secretaría de Salud y el ISSSTE informan que los candidatos deben cumplir ciertos criterios básicos: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos y no haber tenido cirugías en los seis meses previos al día de la donación.

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Para quienes han realizado tatuajes, perforaciones o acupuntura, se requiere esperar al menos doce meses antes de poder donar.

Además, es imprescindible no haber consumido bebidas alcohólicas en las 72 horas anteriores. En el caso de las mujeres, no pueden estar embarazadas ni lactando al momento de acudir al banco de sangre.

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El estado general de salud es determinante. Toda persona interesada se somete a una valoración médica en la que se revisan antecedentes clínicos y se realiza una exploración física.

Si existen enfermedades o el uso de ciertos medicamentos, el personal médico es responsable de evaluar cada caso de forma individual antes de autorizar la donación.

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La cantidad extraída en una sesión suele ser de 450 mililitros, lo que representa alrededor del 10 % del volumen total en un adulto. Este volumen no afecta el funcionamiento normal del organismo, según las autoridades sanitarias.

El procedimiento dura entre 10 y 20 minutos, aunque el proceso completo, incluyendo la valoración y el reposo posterior, puede extenderse hasta 90 minutos.

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Al finalizar, se recomienda tomar un refrigerio y permanecer en observación breve para asegurar el bienestar del donante.

El acto de donar sangre es clave para salvar vidas y cubrir necesidades urgentes en hospitales mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frecuencia y condiciones para la donación

No todas las personas pueden donar con la misma frecuencia. Los hombres pueden hacerlo hasta cuatro veces al año, mientras que las mujeres tienen un límite de tres veces anuales.

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Entre cada donación debe haber un intervalo mínimo de dos meses para asegurar la recuperación completa del organismo.

Existen modalidades especiales, como la donación de dobles rojos por aféresis, permitida cada seis meses, y la donación de plaquetas, que puede realizarse cada dos semanas.

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Sin embargo, estas opciones también están sujetas a valoraciones específicas por parte del personal médico.

Es fundamental que la persona donante no presente síntomas de enfermedades infecciosas o crónicas descontroladas.

Además, la sangre donada pasa por análisis exhaustivos en las primeras 24 horas, donde se determinan su grupo sanguíneo, el factor Rh y se descartan infecciones como VIH, sífilis, hepatitis B o C, chagas y brucella.

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Quién puede recibir tu sangre: compatibilidad y grupos sanguíneos

El ISSSTE explica que la compatibilidad sanguínea es crucial para una transfusión segura.

Existen ocho tipos principales de sangre, resultado de combinar los sistemas ABO y Rh: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ y O-. Cada tipo tiene restricciones y posibilidades específicas para donar y recibir sangre.

Por ejemplo, una persona con grupo O- es considerada donante universal, pues puede donar a cualquier otro grupo, aunque solo puede recibir sangre de O-.

Por el contrario, quienes tienen grupo AB+ son receptores universales, pues pueden recibir de cualquier tipo, pero solo pueden donar a otros AB+.

La sangre se clasifica según la presencia o ausencia de ciertos antígenos. Por eso, la compatibilidad debe comprobarse cuidadosamente antes de cada transfusión.

El personal médico es responsable de realizar las pruebas necesarias para evitar reacciones adversas en los pacientes.

Esta infografía detalla los requisitos, el proceso, la frecuencia y la compatibilidad sanguínea esenciales para la donación de sangre en México, según las regulaciones oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de la donación altruista y voluntaria

El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea ha destacado que, en México, al cierre de 2025, solo el 8.5 % de la sangre donada provenía de personas voluntarias y altruistas, mientras que el resto correspondía a donaciones familiares o de reposición.

Esta situación representa un reto para la disponibilidad y la seguridad de los componentes sanguíneos en hospitales y clínicas.

La sangre de donantes voluntarios suele ser más segura, ya que quienes participan de manera desinteresada tienden a proporcionar información más precisa y confiable durante la entrevista médica previa.

Además, la donación altruista permite mantener reservas suficientes para emergencias y tratamientos programados, como cirugías, trasplantes o terapias para enfermedades crónicas.

El ISSSTE y la Secretaría de Salud insisten en la necesidad de fomentar la cultura de la donación regular.

Señalan que la sangre no puede fabricarse en laboratorios y que solo las personas solidarias pueden abastecer los bancos sanguíneos.

Beneficios y consideraciones finales de la donación de sangre

Donar sangre no solo ayuda a quienes la necesitan, sino que también puede aportar beneficios al donante.

Diversos estudios científicos han identificado que la donación periódica reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Además, quienes donan reciben un control médico completo que incluye medición de presión arterial, hemograma, peso y detección de enfermedades infecciosas.

Infografía detallada que explica las compatibilidades de grupos sanguíneos para la donación y recepción, identificando donantes y receptores universales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias aseguran que el proceso se realiza con materiales estériles y de un solo uso, eliminando el riesgo de contagio de enfermedades.

Por ello, invitan a la población a informarse y sumarse a la causa, recordando que mañana cualquiera puede estar en la posición de necesitar una transfusión.

La Secretaría de Salud y el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea reiteran su agradecimiento a quienes ya participan en esta acción solidaria, especialmente en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, celebrado año con año el 14 de junio desde 2003.

El llamado es claro: donar sangre es regalar vida, y cada persona puede contribuir a salvar hasta tres vidas con un solo acto altruista.