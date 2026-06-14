El proceso se puede hacer en internet o en un centro autorizado con INE o pasaporte, y sirve para mantener activas las apps bancarias y otras herramientas ligadas a tu numeración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, el gobierno federal estableció como obligatorio el registro de todas las líneas de telefonía celular, tanto de prepago como de pospago, con la finalidad de fortalecer la seguridad y combatir el uso indebido de dispositivos móviles.

Para cumplir con esta medida, los usuarios deben vincular su número de celular con su CURP e identificación oficial. La fecha límite para completar este trámite es el 30 de junio de 2026.

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Quienes no realicen el registro antes del plazo enfrentarán la suspensión total de su servicio, incluyendo llamadas, mensajes y datos móviles, y solo podrán realizar llamadas de emergencia hasta regularizar su situación.

A partir del 1 de julio de 2026, las líneas no registradas quedan bloqueadas para llamadas, mensajes y datos móviles, y solo permiten llamadas de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Pierdo mi número de celular para siempre si no registro mi línea antes de la fecha límite?

No, no pierdes tu número de celular para siempre si no registras tu línea antes de la fecha límite, pero sí enfrentas una suspensión total del servicio.

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A partir del 1 de julio de 2026, las líneas no registradas quedan bloqueadas para llamadas, mensajes y datos, y solo pueden usarse para llamadas de emergencia o regularizar el trámite lo cual implica que no podrás usar WhatsApp, apps bancarias ni otros servicios que dependan de tu número.

Sin embargo, la suspensión es temporal: si haces el registro después de la fecha límite, tu línea y tu número se reactivan y conservas el mismo número. El servicio se normaliza en cuanto completes el trámite con tu CURP e identificación oficial.

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El número solo se pierde de manera definitiva si la línea permanece inactiva por largos periodos, según las políticas de reciclaje de cada compañía (por ejemplo, Telcel después de 264 días, AT&T después de 365 días).

La línea se reactiva y conserva el mismo número si el usuario realiza el registro después del plazo, al completar el trámite con CURP e identificación oficial.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer el registro de mi línea de celular en 2026

Para registrar tu línea de celular en México en 2026, sigue estos pasos generales, según lo establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT):

Reúne los documentos necesarios CURP biométrico o tradicional Credencial para votar (INE) o pasaporte vigente Verifica el estatus de tu línea Consulta en la Plataforma de Consulta habilitada por la CRT si tu número ya está vinculado a tu nombre y CURP. Esto aplica especialmente para líneas de pospago, que en muchos casos ya fueron vinculadas al contratar el servicio. Registra tu línea Existen dos modalidades: En línea: Ingresa al portal oficial de tu compañía de telefonía (Telcel, AT&T, Movistar, etc.) y sigue los pasos para el registro. Proporciona tus datos personales y adjunta los documentos solicitados. Presencial: Acude a un centro autorizado de tu proveedor de telefonía con los documentos en original y copia. Solicita el registro y espera la confirmación. Recibe la confirmación Después de realizar el trámite, tu proveedor debe confirmarte que tu línea quedó registrada correctamente a tu nombre y CURP. Plazo límite Tienes hasta el 30 de junio de 2026 para completar el registro. Si no lo haces, tu línea será suspendida temporalmente y solo podrás realizar llamadas de emergencia. Reactivación en caso de suspensión Si tu línea es suspendida por falta de registro, puedes recuperarla realizando el trámite posteriormente, siempre y cuando no haya sido dada de baja de manera definitiva.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué se implemento el registro de líneas telefónicas en México

El registro de líneas telefónicas en México se implementó como una medida para combatir el uso anónimo de celulares en actividades ilícitas, especialmente en delitos como extorsión, secuestro y fraudes telefónicos.

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Al vincular cada línea móvil con la identidad oficial del usuario, las autoridades buscan facilitar la rastreabilidad y el control sobre las comunicaciones móviles, dificultando que personas utilicen números no identificados para actividades criminales.

Esta política también responde a recomendaciones internacionales en materia de seguridad y protección de datos, con el objetivo de fortalecer la confianza en los servicios de telecomunicaciones y mejorar la capacidad de respuesta ante reportes de delitos o emergencias.

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