La FGR pide a dependencias de seguridad usar inteligencia como base para investigaciones efectivas

La FGR apuesta por la inteligencia como base para investigaciones efectivas

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), sostuvo que la inteligencia debe ser el eje principal de las investigaciones en México, ya que la utilidad de la información recabada se mide en su capacidad para generar resultados tangibles dentro del proceso judicial. Esto debido a que adquiere valor cuando se traduce en acciones concretas incorporadas a las carpetas de investigación.

Durante una visita a la sede de la Fiscalía Federal en Ciudad de México, la funcionaria subrayó la urgencia de que la institución recupere la confianza de la sociedad. Con ello, enfatizó que la ciudadanía debe saber que, al aportar información sobre delitos graves, puede esperar una respuesta efectiva de las autoridades.

Asimismo, destacó que la FGR cuenta con personal altamente capacitado y herramientas tecnológicas avanzadas, que permiten consolidar investigaciones sólidas y obtener sentencias que contribuyan al combate de la impunidad. Según Godoy Ramos, esta capacidad técnica y humana resulta clave para enfrentar los desafíos de la criminalidad actual.

La fiscal subraya que solo así la información recabada contribuye a resultados tangibles, fortaleciendo la confianza ciudadana y la lucha contra la impunidad.

“El Estado mexicano necesita actuar de manera coordinada, porque solo así es más fuerte que cualquier organización criminal”, advirtió la fiscal, quien remarca la relevancia de la colaboración entre distintas dependencias y como una estrategia imprescindible para superar las amenazas de grupos delictivos.

La visita de Godoy Ramos incluyó un recorrido minucioso por cada pasillo y oficina de la Fiscalía en la capital, acompañada por titulares de áreas clave como David Boone de la Garza y Laura Chang Marroquín. Durante ese trayecto, la fiscal escucha directamente las necesidades de los trabajadores para identificar oportunidades de mejora en recursos técnicos y espacios laborales.

“Gracias por todo su esfuerzo y el trabajo que hacen”, expresó Godoy Ramos al personal, reconociendo el valor de su dedicación en la cadena de justicia. El reconocimiento busca motivar y consolidar el sentido de responsabilidad entre quienes participan en las investigaciones.

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, sostiene que la inteligencia debe ser el eje principal de las investigaciones en México, ya que su valor real se demuestra cuando se transforma en acciones efectivas dentro de las carpetas judiciales.

Como parte de la jornada, la fiscal mantuvo reuniones con autoridades del Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México, entre quienes se encuentran titulares de la Fiscalía local, Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gobernación, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. De esta forma, el encuentro pretende fortalecer la cooperación y compartir estrategias que permitan mejorar los resultados en la persecución de delitos.

Bajo este contexto, la FGR reafirmó su compromiso de actuar con base en la inteligencia y la coordinación, convencida de que estos elementos son esenciales para consolidar la confianza pública y reducir los índices delictivos. La labor conjunta de autoridades federales, estatales y municipales se perfila como la vía para enfrentar los retos de seguridad en el país.