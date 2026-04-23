México

Sheinbaum fija nueva regla para los reporteros en ‘La Mañanera’, pone a votación número de preguntas

La presidenta consideró importante que en la conferencia mañanera se prioricen “ciertos temas”

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Sheinbaum soometió a votación el número de preguntas permitidas. | Presidencia
Sheinbaum soometió a votación el número de preguntas permitidas. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó una votación durante su conferencia de prensa ‘La Mañanera del Pueblo’, con el objetivo de regular el número de preguntas permitidas y así dar prioridad a “ciertos temas”.

La mandataria interrumpió su conferencia cuando un reportero estaba formulando una pregunta sobre el apoyo del gobierno de México a Michelle Bachelete, como próxima secretaria general de la ONU, para cuestionar a los periodistas sobre cuántas preguntas se habían realizado hasta ese momento.

En este sentido, sugirió realizar una votación para limitar el número de preguntas que puede realizar los reporteros, cuando participen en su conferencia que realiza de lunes a viernes, en Palacio Nacional.

“¿Cuántas preguntas va? De todos. Vamos a poner una regla aquí entre todos, ¿no? ¿Cómo ven? A ver, vamos a hacer una votación. De todos, porque aquí somos muy democráticos.

“Les voy a hacer una pregunta a todos. A ver, ¿cuántas preguntas puede hacer un compañero? Es democracia participativa. La mañanera del pueblo es democracia participativa", dijo.

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