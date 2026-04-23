Fortalecen estrategias de prevención por temporada de ciclones 2026 donde Océano Atlántico originaría intensos huracanes

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reforzó las estrategias de prevención ante la temporada de ciclones tropicales 2026, con énfasis en la anticipación de riesgos y la protección de la población frente a fenómenos cada vez más intensos derivados del cambio climático. Durante la inauguración de la Reunión Nacional de Protección Civil, autoridades destacaron que el Océano Atlántico podría generar huracanes de gran intensidad, pese a una actividad cercana o ligeramente por debajo del promedio.

El encuentro fue encabezado por la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, junto con la secretaria de Protección Civil de Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, en representación de la gobernadora Rocío Nahle García. En la reunión participaron representantes de las 32 entidades, así como de la Defensa, la Semar y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico de ciclones 2026: Pacífico más activo y Atlántico con huracanes intensos

El coordinador del SMN, Fabián Vázquez Romaña, informó que para 2026 se prevé una temporada activa en el Pacífico, con la formación de entre 18 y 21 sistemas tropicales, de los cuales 4 a 5 podrían convertirse en huracanes mayores.

En contraste, en el Atlántico se estiman entre 11 y 15 fenómenos, con la posibilidad de que 1 o 2 evolucionen a huracanes de gran intensidad, lo que representa un riesgo significativo para zonas costeras, pese a una actividad general cercana a la media climatológica.

Además, se anticipa una transición hacia el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) durante el trimestre mayo-julio, con una probabilidad del 61%, lo que podría influir en el comportamiento de lluvias y ciclones. Este fenómeno se fortalecería durante el pico de la temporada (agosto a octubre).

Estrategia nacional de protección civil ante ciclones

La titular de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, detalló que la estrategia nacional se basa en cinco ejes fundamentales, entre los que destacan:

Monitoreo y alerta temprana , con vigilancia permanente junto al SMN , el programa Copernicus y la NOAA

Reducción de riesgos , mediante limpieza de ríos y estabilización de laderas

Coordinación entre los tres niveles de gobierno

Capacitación comunitaria

Infraestructura resiliente adaptada al cambio climático

Subrayó que la adaptación al cambio climático ya es una política de Estado, enfocada en la recuperación de ecosistemas y el manejo eficiente del agua para garantizar la seguridad territorial.

Historial de ciclones en México y llamado a la prevención

De acuerdo con datos históricos, entre 1964 y 2025 han impactado México 174 ciclones tropicales del Pacífico (promedio de tres por año) y 120 del Atlántico (dos anuales). Estas cifras, señaló Velázquez Alzúa, refuerzan la necesidad de una respuesta coordinada y preventiva.

Veracruz, sede de la Reunión Nacional de Protección Civil

Durante el evento, Guadalupe Osorno Maldonado destacó que Veracruz fue sede de la reunión como una oportunidad para fortalecer la coordinación nacional y compartir buenas prácticas. Recordó que, ante recientes lluvias, el estado implementó el puente aéreo más grande de su historia, permitiendo evacuaciones y entrega de ayuda humanitaria en zonas incomunicadas.

Asimismo, en el marco de los 40 años del Sistema Nacional de Protección Civil, se resaltó la importancia de la vocación de servicio y la protección de la vida como ejes centrales.

Capacitación para enfrentar la temporada de lluvias y ciclones

Como parte de la preparación, más de mil 200 integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) participarán en talleres especializados, con el objetivo de homologar protocolos de actuación y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

Con estas acciones, el Gobierno de México busca consolidar una cultura de prevención frente a una temporada de ciclones 2026 que podría presentar desafíos importantes, especialmente por la posible formación de huracanes intensos en el Atlántico y una alta actividad en el Pacífico.