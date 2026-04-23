México

Fortalecen estrategias de prevención por temporada de ciclones 2026 donde Océano Atlántico originaría intensos huracanes

En la Reunión Nacional de Protección Civil participaron más de mil 200 integrantes del Sinaproc de las 32 entidades federativas, junto con talleres especializados

Guardar
Imagen 2OBQ5IIHORARJIIG5HUFCIRGV4

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reforzó las estrategias de prevención ante la temporada de ciclones tropicales 2026, con énfasis en la anticipación de riesgos y la protección de la población frente a fenómenos cada vez más intensos derivados del cambio climático. Durante la inauguración de la Reunión Nacional de Protección Civil, autoridades destacaron que el Océano Atlántico podría generar huracanes de gran intensidad, pese a una actividad cercana o ligeramente por debajo del promedio.

El encuentro fue encabezado por la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, junto con la secretaria de Protección Civil de Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, en representación de la gobernadora Rocío Nahle García. En la reunión participaron representantes de las 32 entidades, así como de la Defensa, la Semar y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico de ciclones 2026: Pacífico más activo y Atlántico con huracanes intensos

El coordinador del SMN, Fabián Vázquez Romaña, informó que para 2026 se prevé una temporada activa en el Pacífico, con la formación de entre 18 y 21 sistemas tropicales, de los cuales 4 a 5 podrían convertirse en huracanes mayores.

En contraste, en el Atlántico se estiman entre 11 y 15 fenómenos, con la posibilidad de que 1 o 2 evolucionen a huracanes de gran intensidad, lo que representa un riesgo significativo para zonas costeras, pese a una actividad general cercana a la media climatológica.

Además, se anticipa una transición hacia el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) durante el trimestre mayo-julio, con una probabilidad del 61%, lo que podría influir en el comportamiento de lluvias y ciclones. Este fenómeno se fortalecería durante el pico de la temporada (agosto a octubre).

Estrategia nacional de protección civil ante ciclones

La titular de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, detalló que la estrategia nacional se basa en cinco ejes fundamentales, entre los que destacan:

  • Monitoreo y alerta temprana, con vigilancia permanente junto al SMN, el programa Copernicus y la NOAA
  • Reducción de riesgos, mediante limpieza de ríos y estabilización de laderas
  • Coordinación entre los tres niveles de gobierno
  • Capacitación comunitaria
  • Infraestructura resiliente adaptada al cambio climático

Subrayó que la adaptación al cambio climático ya es una política de Estado, enfocada en la recuperación de ecosistemas y el manejo eficiente del agua para garantizar la seguridad territorial.

Historial de ciclones en México y llamado a la prevención

De acuerdo con datos históricos, entre 1964 y 2025 han impactado México 174 ciclones tropicales del Pacífico (promedio de tres por año) y 120 del Atlántico (dos anuales). Estas cifras, señaló Velázquez Alzúa, refuerzan la necesidad de una respuesta coordinada y preventiva.

Veracruz, sede de la Reunión Nacional de Protección Civil

Durante el evento, Guadalupe Osorno Maldonado destacó que Veracruz fue sede de la reunión como una oportunidad para fortalecer la coordinación nacional y compartir buenas prácticas. Recordó que, ante recientes lluvias, el estado implementó el puente aéreo más grande de su historia, permitiendo evacuaciones y entrega de ayuda humanitaria en zonas incomunicadas.

Asimismo, en el marco de los 40 años del Sistema Nacional de Protección Civil, se resaltó la importancia de la vocación de servicio y la protección de la vida como ejes centrales.

Capacitación para enfrentar la temporada de lluvias y ciclones

Como parte de la preparación, más de mil 200 integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) participarán en talleres especializados, con el objetivo de homologar protocolos de actuación y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

Con estas acciones, el Gobierno de México busca consolidar una cultura de prevención frente a una temporada de ciclones 2026 que podría presentar desafíos importantes, especialmente por la posible formación de huracanes intensos en el Atlántico y una alta actividad en el Pacífico.

Temas Relacionados

Océano AtlánticoHuracánCiclonesLluviasClimaMéxicoMeteorologíamexico-serviciosmexico-noticias

Más Noticias

Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores: este es el último día para recoger tarjeta y cobrar tu apoyo

La entrega es para quienes se registraron en febrero de 2026; sin este plástico no podrán recibir los depósitos bimestrales de 6 mil 400 y 3 mil 100 pesos

Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores: este es el último día para recoger tarjeta y cobrar tu apoyo

Clausura 2026: partidos de la jornada 17 que serán transmitidos por televisión abierta

En total, habrá seis duelos que se podrán sintonizar de manera gratuita por televisión

Clausura 2026: partidos de la jornada 17 que serán transmitidos por televisión abierta

Maru Campos se reunió con Harfuch para hablar de agentes de la CIA en Chihuahua: encuentro duró menos de una hora

La gobernadora también deberá presentarse ante el Senado de la República para aclarar el caso junto al fiscal del estado

Maru Campos se reunió con Harfuch para hablar de agentes de la CIA en Chihuahua: encuentro duró menos de una hora

Beca Rita Cetina 2026: lanzan aviso de seguridad importante para los nuevos beneficiarios de primaria

Autoridades alertan sobre mensajes engañosos y piden a familias verificar información solo en medios oficiales

Beca Rita Cetina 2026: lanzan aviso de seguridad importante para los nuevos beneficiarios de primaria

Getafe vs Barcelona, EN VIVO: dónde y cuándo ver en México la Jornada 32 de LaLiga 2026

LaLiga continúa con un partido clave para el Barcelona; aquí te decimos cuándo y por dónde seguirlo en México

Getafe vs Barcelona, EN VIVO: dónde y cuándo ver en México la Jornada 32 de LaLiga 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen 37 integrantes de la “Mafia Mexicana”, ligados al Cártel de Sinaloa, en redada en California

Caen 37 integrantes de la “Mafia Mexicana”, ligados al Cártel de Sinaloa, en redada en California

¿Quién es el rostro femenino de la red del tráfico de precursores para el Cártel de Sinaloa que sancionó Estados Unidos?

Red global de fentanilo operaba con “químicos seguros” desde India hasta laboratorios en México: ¿Por qué no levantaron sospechas?

“No queremos generar conflicto con EEUU”, afirma Sheinbaum tras caso de agentes de la CIA colaborando con gobierno de Chihuahua

Ejército y Marina detienen a mano derecha y jefe de seguridad de “El Guano” en Tamazula, Durango

ENTRETENIMIENTO

¿De la Ley de Herodes a Coyoacán? Damián Alcázar podría entrar a la encuesta interna de Morena

¿De la Ley de Herodes a Coyoacán? Damián Alcázar podría entrar a la encuesta interna de Morena

“Yo sí le daba a Nodal”: Adela Micha tras reencontrarse con el esposo de Ángela Aguilar en la Feria de San Marcos

El grupo de K-pop Enhypen anuncia segunda fecha en CDMX tras agotar sus entradas: reportan más de 65 mil personas en fila virtual

Karely Ruiz estalla contra Poncho de Nigris y sacude el previo al Supernova Génesis 2026: “No soy esclava de nadie”

Nodal canta ‘Vete ya’ de Valentín Elizalde en la Feria de San Marcos pese a rumores de ruptura con Ángela Aguilar

DEPORTES

Clausura 2026: partidos de la jornada 17 que serán transmitidos por televisión abierta

Clausura 2026: partidos de la jornada 17 que serán transmitidos por televisión abierta

Getafe vs Barcelona, EN VIVO: dónde y cuándo ver en México la Jornada 32 de LaLiga 2026

¿No se retira? Las 3 opciones que André-Pierre Gignac analiza para su futuro en la Liga MX

FC Barcelona confirma lesión de Lamine Yamal: ¿se perderá el juego ante Perú en Puebla previo al Mundial 2026?

Nicolás Larcamón se va SORPRENDIDO tras ser despedido de Cruz Azul: “Estábamos a 4 días de ser el mejor equipo”