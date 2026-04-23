Rosa Esbeidi, de 12 años, salió con una amiga y desapareció: familiares protestan con cierres viales en CDMX

Rosa Esbeidi, de 12 años, desapareció la colonia El Arenal, en la alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México

La desaparición de Rosa Esbeidi Lorenzo Luna, una niña de 12 años identificada por sus familiares como “Rosita”, mantiene las alertas activas en la Ciudad de México.

Familiares y vecinos en la alcaldía Venustiano Carranza realizaron movilizaciones y bloqueos viales la mañana de este jueves para exigir la localización de la menor, extraviada desde el pasado 19 de abril cuando acudió a visitar a una amiga sin regresar a su domicilio. El caso mueve a la comunidad y obliga a las autoridades a mantener una Alerta Amber, con la difusión de la ficha de búsqueda y solicitud de apoyo ciudadano para agilizar la localización.

Familia inicia protestas y bloqueo en Periférico Oriente

Al cumplirse cuatro días sin noticias del paradero de Rosita, vecinos y allegados cerraron la circulación en el cruce de Periférico Oriente y avenida Bordo de Xochiaca desde las primeras horas de este jueves 23 de abril.

El bloqueo afecta una de las vialidades más transitadas, colocando el caso en el centro de la atención pública en la zona oriente de la capital. La manifestación comenzó con una marcha que partió de la escuela primaria Victoriano González Garzón y culminó en el cierre de Periférico. El objetivo de la protesta es presionar a las autoridades para intensificar la búsqueda y visibilizar la desaparición de la menor, ante los pocos avances reportados.

Durante la mañana, elementos de seguridad acudieron al lugar y solicitaron a la familia que liberara la vialidad, luego de que surgió información de un vecino sobre un presunto avistamiento de Rosita en la zona de Tepito.

A pesar de la petición oficial, no todos los manifestantes accedieron a retirarse y el bloqueo continuó, manteniendo interrumpido el paso vehicular en la zona, mientras que algunos familiares acudieron directamente a la Fiscalía General de Justicia de CDMX para exigir respuestas y acceso a los avances de la investigación. Las tías y la abuela de la menor advirtieron que, de no obtener información clara sobre las acciones de búsqueda, continuarán con las manifestaciones y bloqueos.

Detalles de la desaparición y características físicas

La última vez que se vio a Rosa Esbeidi fue el domingo 19 de abril, cuando salió de su casa en la colonia Arenal 4a sección, alcaldía Venustiano Carranza, con la intención de visitar a una amiga. Desde ese momento no ha regresado a su domicilio ni ha habido contacto alguno con ella. Una de sus tías indicó que el extravío ocurrió en el propio barrio donde reside, lo que ha incrementado la preocupación de los vecinos y reforzado el operativo de búsqueda local.

La ficha correspondiente de la Alerta Amber describe que Rosita mide 1.50 metros y tiene complexión delgada, piel morena clara, ojos y cabello negro. Como seña particular, la menor presenta una cicatriz en la frente. El día en que desapareció vestía una blusa de rayas negras con blanco, short de mezclilla azul y tenis negros con blanco. Estos detalles físicos han sido distribuidos a través de canales oficiales para facilitar la identificación y el apoyo de la ciudadanía en su localización.

El caso ha generado la organización de recorridos, brigadas y la difusión de la ficha por distintos puntos de la ciudad. Las autoridades mantienen habilitada la línea de contacto para recibir información que permita ubicar a Rosa Esbeidi en el menor tiempo posible.

Movilización social y exigencias de la familia

El bloqueo en Periférico Oriente y Calle 7 ha tenido consecuencias directas en la movilidad de la zona. La presencia de familiares y vecinos exige una respuesta pública inmediata y eficaz de las autoridades para localizar a la menor y mejorar los protocolos de actuación ante desapariciones infantiles.

La protesta también responde a la percepción de lentitud en la investigación. Familiares han declarado que, hasta el momento, la falta de resultados concretos los ha llevado a recurrir a actos públicos como única vía para presionar el avance del caso. La abuela y la tía de Rosa Esbeidi han insistido en que no retirarán su protesta mientras no se les brinde una respuesta clara desde la Fiscalía General de Justicia de CDMX.

Autoridades recomiendan a la población tomar vías alternas como avenida Cuauhtémoc y avenida Canal Río Churubusco, ante la afectación vial que persiste en la zona.

Búsqueda ciudadana y permanencia de la Alerta Amber

La Alerta Amber emitida por el extravío de Rosa Esbeidi Lorenzo Luna sigue vigente en toda la Ciudad de México. El llamado es permanente a denunciar cualquier dato que permita rastrear el paradero de la niña, bajo la consigna de que la colaboración social es crucial para aumentar la efectividad de la búsqueda.

Además de la ficha de búsqueda, brigadas ciudadanas recorren áreas cercanas a la colonia Arenal y lugares donde se ha reportado algún posible avistamiento. La indignación ante la desaparición de una menor en su propio entorno inmediato ha motivado una respuesta comunitaria de mayor escala, colocándose como un caso emblemático de la vulnerabilidad de niñas y adolescentes en el espacio urbano de la capital.

La permanencia del caso en la agenda pública depende de la presión social y la capacidad de respuesta institucional, mientras familiares y vecinos insisten en mantener la alerta hasta obtener resultados.

La desaparición de Rosa Esbeidi Lorenzo Luna , de 12 años, mantiene activa la Alerta Amber en la Ciudad de México y ha provocado bloqueos viales en Venustiano Carranza.

La menor fue vista por última vez el 19 de abril en la colonia Arenal 4a sección ; familiares protestan en Periférico Oriente y exigen resultados a la Fiscalía General de Justicia de CDMX .

Las autoridades piden el apoyo ciudadano para aportar información y continúan la búsqueda con brigadas y difusión de la ficha oficial.