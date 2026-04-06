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Ante el tráfico en carretera, las motos se imponen en 2026: las matriculaciones suben un 40% en el mes de marzo

El sector de la moto y los vehículos ligeros cierra el primer trimestre con un crecimiento del 26,6% y más de 63.500 unidades matriculadas

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Los cambios que hay que hacer en la moto antes de que empiece la primavera (Canva)
Un motorista en una carretera (Canva)

El sector de la motocicleta y los vehículos ligeros ha cerrado el primer trimestre de 2026 con cifras claramente al alza, consolidando una tendencia de crecimiento que se viene observando desde comienzos de año. Según los datos correspondientes al mes de marzo, se han matriculado un total de 27.012 unidades, lo que representa un incremento del 40,3% respecto al mismo mes del ejercicio anterior. En el acumulado del trimestre, el crecimiento alcanza el 26,6%, con un total de 63.537 matriculaciones.

Este comportamiento positivo del mercado confirma el creciente protagonismo de la moto como alternativa de movilidad en un contexto de la congestión del tráfico y la necesidad de soluciones más eficientes en entornos urbanos. La evolución del sector muestra además una expansión transversal en prácticamente todas las categorías, con especial impulso en las motocicletas, aunque también los escúteres y ciclomotores presentan avances significativos.

Impulso generalizado en todas las categorías

Las motocicletas han sido las grandes protagonistas del mes de marzo, con un incremento del 42,9% en sus ventas respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, el crecimiento no se limita a este segmento. Los escúteres, tradicionalmente asociados al uso urbano, han registrado una subida del 36,1%, mientras que los ciclomotores han experimentado el mayor aumento porcentual, con un notable 59,1%.

Estos datos reflejan un cambio en los hábitos de movilidad de los ciudadanos, que cada vez optan más por vehículos ligeros frente a alternativas más tradicionales. La agilidad en los desplazamientos y la menor ocupación del espacio público se perfilan como factores determinantes en esta elección, especialmente en grandes ciudades donde la congestión del tráfico sigue siendo uno de los principales problemas.

En este sentido, el secretario general de ANESDOR, José María Riaño, ha subrayado que “cada vez más ciudadanos eligen la moto y los vehículos ligeros para su movilidad por las múltiples ventajas que aportan”. Entre ellas, ha destacado su capacidad para descongestionar las ciudades, mejorar la fluidez del tráfico y contribuir a la reducción de emisiones gracias a su menor huella ambiental. Asimismo, ha señalado que su accesibilidad económica facilita su adopción por parte de un amplio espectro de usuarios.

Un motorista circulando por una carretera en el País Vasco (Irekia / Europa Press)
Un motorista circulando por una carretera en el País Vasco (Irekia / Europa Press)

Un mercado competitivo y estabilizado

En cuanto a modelos, el mercado parece haber alcanzado cierta estabilidad en los primeros puestos. El Yamaha NMax 125 se mantiene como el vehículo más vendido del mes, con 1.111 unidades matriculadas, lo que le permite consolidar su liderazgo en el acumulado anual con 2.521 unidades. Muy cerca se sitúa el Honda PCX 125, con 1.071 matriculaciones en marzo y un total de 2.298 en lo que va de año.

Por detrás, se mantiene sin cambios el dúo formado por la Voge DS 800 Rally y la Zontes 368 G, que ocupan la tercera y cuarta posición tanto en el mes como en el acumulado, con 2.019 y 1.991 unidades respectivamente en el conjunto del trimestre.

El resto del ranking de marzo lo completan modelos como el Honda SH 125 Scoopy (477 unidades), Honda Forza 125 (467), Honda ADV 350 (454), Yamaha X-Max (375), KYMCO Agility S 125 (372) y Rieju Rally 307 (361), en una lista dominada por scooters de media cilindrada y motos de uso mixto.

Por marcas, el liderazgo continúa claramente en manos de Honda, que ha matriculado 4.877 motocicletas en marzo y suma 11.719 unidades en el acumulado anual. Yamaha se mantiene en segunda posición con 8.163 matriculaciones, mientras que el resto de fabricantes queda a una distancia considerable, sin alcanzar ninguno las 6.000 unidades en el primer trimestre.

Prudencia ante el contexto internacional

Pese a la solidez de los datos, desde el sector se mantiene una actitud de cautela ante la evolución de los próximos meses. Riaño ha advertido de que el actual contexto internacional, caracterizado por la incertidumbre en los mercados energéticos, podría tener impacto en la economía y, por extensión, en el sector de la motocicleta.

Un motorista avisa a otros conductores de la presencia del helicóptero de Tráfico. (X/Mossos)

Entre los factores de riesgo, se encuentran posibles problemas logísticos y de suministro de componentes, así como la volatilidad en el precio de las materias primas, elementos que podrían repercutir directamente en los costes finales de los vehículos. No obstante, el sector ha demostrado en situaciones recientes, como durante la pandemia de la covid-19, una notable capacidad de resistencia.

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