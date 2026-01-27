México llama a revisión más de 1.300 motocicletas de Polaris Sales por fallos en software

El riesgo de que el software de las motocicletas muestre información incorrecta sobre la marcha podría conducir a movimientos inesperados del vehículo, lo que eleva la posibilidad de accidentes y de que existan personas lesionadas. Según detalló la agencia EFECOM, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió sobre esta problemática ligada a modelos comercializados por Polaris Sales México e Indian Motorcycle en el país, y comunicó el inicio de una campaña de revisión que contempla la actualización de sistemas electrónicos, sin coste para los propietarios.

La Profeco, a través de un comunicado, difundió el llamado formal a los consumidores de más de 1.300 motocicletas comercializadas en México bajo las marcas Polaris Sales México e Indian Motorcycle. El medio EFECOM reportó que la convocatoria a revisar estos vehículos abarca 1.313 unidades correspondientes a los modelos Scout año 2025, Scout Sixty año 2025 y Scout 1250 año 2025. El organismo federal alertó que estos defectos detectados pueden significar un peligro concreto para las personas usuarias.

Dentro del grupo de motocicletas afectadas, más de 500 unidades de los modelos Scout y Scout Sixty de 2025 presentan la posibilidad de que el sistema indique una marcha incorrecta. Esta falla, según informó EFECOM de acuerdo al comunicado oficial, posibilita que el vehículo se mueva de manera involuntaria, lo que eleva el riesgo de incidentes viales que pueden derivar en lesiones graves.

Otras 783 motocicletas, del modelo Scout 1250 año 2025, podrían registrar fallos vinculados a componentes electrónicos críticos. Los problemas notificados afectan el Módulo de Control de Motor (ECM), el Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) y el Módulo de Control de Puerta de Enlace (GCM). Estas averías repercuten en el desempeño integral, la seguridad y la funcionalidad de los vehículos, según consignó EFECOM.

Para contrarrestar estos riesgos, Profeco anunció la puesta en marcha de un programa de actualización del software de las motocicletas identificadas con problemas, a fin de perfeccionar su funcionamiento y garantizar mejores condiciones de seguridad. Tal como publicó EFECOM, las reparaciones y actualizaciones serán realizadas sin ningún costo para los afectados y durante el tiempo que resulte necesario para cubrir la totalidad de las unidades involucradas.

La campaña de atención será indefinida, con la meta de alcanzar el 100% de las motocicletas señaladas. EFECOM indicó que tanto Polaris Sales México como Indian Motorcycle habilitaron direcciones de correo electrónico para atender las dudas y brindar información adicional a los usuarios que se consideren perjudicados o requieran orientación sobre los pasos a seguir en la revisión de sus motocicletas.