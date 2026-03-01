Congreso de la CDMX solicita a Semovi expedir lineamientos para mototaxis

Solicitan a Semovi expedir lineamientos para mototaxis en CDMX. (Redes sociales)

En el Congreso de la Ciudad de México buscan regularizar los mototaxis mediante la formulación de lineamientos claros que garanticen la seguridad de quienes utilizan este tipo de transporte local. A partir de una iniciativa presentada por la diputada Yolanda García Ortega, representantes legislativos solicitaron a la Secretaría de Movilidad (Semovi) que defina reglas específicas para la operación de estos vehículos y promueva condiciones de tránsito más seguras para la población.

Seguridad vial y protección para usuarios de mototaxis

Durante la sesión ordinaria de este 28 de febrero, el Congreso local aprobó un Punto de Acuerdo impulsado por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El objetivo principal es fortalecer la protección de las personas usuarias, al exigir que los mototaxis cuenten con una póliza de seguro que cubra daños tanto a pasajeros como a terceros.

La diputada García Ortega advirtió que la ausencia de regulaciones ha provocado “incertidumbre, desprotección y desigualdad” para quienes dependen de este medio de transporte. Según su intervención, la carencia de normas deja a los usuarios sin garantías mínimas de seguridad y crea una brecha frente a otros sistemas de movilidad que sí cuentan con regulaciones y seguros.

Mototaxis son una alternativa de transporte local

Los mototaxis han surgido como una opción fundamental en colonias populares y comunidades periféricas de la capital, donde la cobertura del transporte convencional resulta insuficiente. De acuerdo con los datos presentados en tribuna, en las alcaldías de Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco operan más de 12 mil personas vinculadas a este servicio alternativo, con una alta concentración en Tláhuac.

Buscan proteger a usuarios de mototaxis en CDMX. (Foto: Congreso de CDMX)

La legisladora enfatizó la importancia de establecer un seguro de responsabilidad civil obligatorio para los conductores y dueños de mototaxis. Esta medida, explicó, representa una herramienta para la reparación de daños materiales y personales en caso de accidentes, así como un instrumento de justicia social para las familias involucradas en incidentes viales.

Entre los puntos destacados de la propuesta legislativa se encuentran:

Exigir póliza de seguro para cada unidad.

Garantizar el respaldo a peatones, usuarios y terceros.

Equiparar las condiciones de seguridad con otros medios de transporte local.

Antecedentes regulatorios y función de la Semovi

La Semovi cuenta con precedentes en la emisión de lineamientos para distintos servicios de movilidad. La diputada recordó que ya existen regulaciones aplicadas al sistema de transporte individual sustentable, como el alquiler de motopatines y bicicletas eléctricas, y para los ciclotaxis que operan en el Centro Histórico.

En ambos casos, los lineamientos incluyen la obligatoriedad de contratar una póliza de seguros de responsabilidad civil para proteger a quienes utilizan estos servicios. La propuesta actual busca que ese mismo esquema de protección se extienda a los mototaxis, lo que permitiría avanzar hacia una movilidad más segura y equitativa para todos los sectores de la Ciudad de México.