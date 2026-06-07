México

Día del Padre: estos son los descuentos que puedes obtener con la credencial del INAPAM

Hay algunos beneficios para las y los adultos mayores

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Hombre adulto mayor de cabello canoso sonriendo, entregando una credencial blanca con el texto 'INAPAM' a una mujer cajera en un mostrador de tienda departamental.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que se acerca el Día del Padre, algunos establecimientos fueron seleccionados por INAPAM para que los beneficiarios pueden acceder a un descuento

Este beneficio se suma a los beneficios de personas de la tercera edad y que están inscritas en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

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Cómo usar la credencial INAPAM para obtener descuentos

  • Presenta tu credencial vigente del INAPAM al momento de pagar.
  • El descuento aplica solo al titular de la credencial.
  • No se puede combinar con otras promociones u ofertas del establecimiento.
  • La promoción está sujeta a disponibilidad y condiciones de la sucursal donde se utilice.
  • El beneficio es válido únicamente en consumo individual, no grupal.

Negocios y servicios donde se acepta la credencial INAPAM

  • Bisquets Obregón: 5% de descuento en desayuno, comida o cena.
  • Suburbia: 5% en ropa y artículos generales.
  • Flexi: 10% en calzado.
  • Librerías Porrúa: 10% en compra de libros al menudeo.
  • Ópticas participantes: entre 5% y 10% de descuento, según la sucursal.
  • Aeroméxico: hasta 15% en boletos de avión para adultos mayores mexicanos.

La credencial INAPAM está dirigida a personas de 60 años o más y puede tramitarse de forma presencial en los módulos del instituto con documentos básicos como acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y fotografía reciente.

Estos descuentos representan una opción práctica para quienes planean celebrar el Día del Padre el 21 de junio de 2026, permitiendo que las familias reconozcan a los padres y abuelos sin realizar gastos excesivos.

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Un hombre mayor con gafas y cabello blanco recibe billetes de 100 pesos mexicanos de una mano detrás de una ventanilla de vidrio. El logo de INAPAM es visible.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de funcionar como identificación para acceder a programas sociales, la credencial INAPAM brinda acceso a promociones en comercios y servicios de todo el país.

¡Cuidado con los fraudes! INAPAM advierte cómo identificarlos

Las estafas digitales que utilizan el nombre del INAPAM han provocado que adultos mayores pierdan sumas considerables de dinero, tras caer en promesas falsas de apoyos económicos. El fenómeno se ha expandido en todo México y, según datos oficiales, el 23 % de los delitos cibernéticos en 2025 se cometieron a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y SMS. Las víctimas suelen recibir mensajes engañosos que prometen beneficios inexistentes a cambio de depósitos o datos bancarios.

Modalidades frecuentes de los fraudes usando INAPAM

Las autoridades han identificado varias formas en las que operan estos fraudes. En muchos casos, los delincuentes ofrecen préstamos de hasta 65,000 pesos y exigen a los beneficiarios realizar un pago previo. Diana Paulina Osorio del Valle, coordinadora regional de Bienestar en Veracruz, reportó que una persona llegó a depositar 6,000 pesos creyendo que recibiría el supuesto apoyo.

Otra variante se presenta mediante sitios web falsos.

El dominio credencialinapam.com.mx fue señalado por el propio INAPAM como una página apócrifa que solicita información personal y bancaria, bajo el pretexto de otorgar beneficios asociados a la credencial. Una tercera modalidad involucra mensajes en SMS y Facebook que prometen aguinaldos inexistentes, con la Delegación de Bienestar en Nayarit recibiendo más de 50 denuncias, particularmente de mujeres.

En los casos más recientes, los estafadores han incorporado inteligencia artificial para clonar la voz de funcionarios públicos, como la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Esta técnica añade credibilidad a las llamadas fraudulentas, según alertó la propia funcionaria en abril de 2026.

Qué hacer ante un intento de estafa

Las autoridades recomiendan no confiar en mensajes que prometen apoyos económicos, préstamos o despensas a cambio de depósitos o información bancaria. La credencial del INAPAM únicamente acredita a adultos mayores para acceder a descuentos en servicios, y no garantiza ningún tipo de ayuda económica. Cualquier mensaje que solicite datos personales o pagos debe considerarse fraudulento.

En la mayoría de los casos, la mecánica del fraude implica generar un sentido de urgencia y prometer beneficios “por tiempo limitado”. Los mensajes suelen solicitar depósitos o cuotas de activación, pedir CURP, datos bancarios o dirigir a enlaces que no terminan en gob.mx. Además, los beneficios reales siempre se anuncian a través de los canales oficiales del INAPAM o la Secretaría de Bienestar.

Señales para identificar mensajes fraudulentos

Las principales señales de alerta incluyen:

  • Promesas de apoyo económico que no aparecen en medios oficiales.
  • Solicitud de depósitos previos o información bancaria.
  • Enlaces sospechosos que no corresponden a dominios oficiales del gobierno mexicano.
  • Mensajes que generan sensación de urgencia o exclusividad.

La Policía Cibernética de la Ciudad de México y la Secretaría de Bienestar insisten en que jamás solicitan información confidencial ni depósitos por mensajes privados.

Dónde denunciar y cómo protegerse

Para verificar si una oferta es legítima, las autoridades sugieren consultar exclusivamente el sitio gob.mx/inapam y las cuentas oficiales del Gobierno de México. Ante cualquier intento de fraude, la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atiende en el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, y en el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

Si el fraude está relacionado con productos financieros, la denuncia puede realizarse ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

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