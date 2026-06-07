Ni la leche ni el queso: este es el mejor lácteo para combatir el hígado graso

El hígado graso impulsa nuevas recomendaciones dietéticas; especialistas destacan a los lácteos fermentados bajos en grasa como aliados para su control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de la enfermedad del hígado graso metabólico (MASLD) en la población adulta motiva una revisión de los patrones alimentarios y de los alimentos funcionales que ofrecen respaldo clínico para su control.

Entre los productos que reciben mayor atención institucional figura el yogur griego natural desnatado, valorado por instituciones como la Mayo Clinic, el NIH, la Cleveland Clinic y la Universidad de Harvard como una alternativa preferente dentro de la categoría de lácteos fermentados bajos en grasa.

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El yogur griego natural desnatado: composición y ventajas frente a otros lácteos

El yogur griego natural desnatado destaca por su proceso de filtrado, que elimina la mayor parte del suero y la lactosa, multiplicando la concentración de proteínas de alto valor biológico y reduciendo al mínimo el contenido de carbohidratos y grasas.

De acuerdo con los criterios nutricionales difundidos por la Mayo Clinic, una porción estándar de yogur griego desnatado aporta significativamente más proteína que un yogur convencional y una menor cantidad de carbohidratos.

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Esto lo convierte en un alimento denso en nutrientes, bajo en calorías y bien tolerado incluso por personas con intolerancia a la lactosa.

A diferencia de la leche, que carece de microorganismos vivos y conserva su carga completa de lactosa, el yogur griego aporta cultivos vivos o probióticos, que según la especialistas de Harvard, contribuyen a la restauración y mantenimiento de la microbiota intestinal.

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Por su parte, los quesos curados concentran grasas saturadas y sodio, factores asociados a mayor progresión de esteatosis hepática y riesgo cardiovascular, según el análisis de la Cleveland Clinic.

El yogur griego aporta probióticos que benefician la microbiota intestinal, mientras que los quesos curados concentran grasas y sodio, asociados a mayor riesgo hepático y cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Probióticos y microbiota: el papel del yogur griego en la salud hepática

Uno de los mecanismos más relevantes analizados en la literatura médica es la capacidad del yogur griego para vehiculizar probióticos vivos al tracto digestivo.

Estos microorganismos, de acuerdo con investigaciones clínicas indexadas por el NIH, ayudan a restaurar la diversidad y el equilibrio de la microbiota intestinal, lo que disminuye la inflamación hepática y limita el paso de toxinas bacterianas al hígado, un proceso considerado central en el desarrollo de la MASLD.

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Por su parte, la Cleveland Clinic destaca que la transición hacia este tipo de lácteos fermentados desnatados facilita el control del peso corporal y reduce la carga metabólica sobre el órgano.

Estudios clínicos controlados han mostrado que el consumo regular de lácteos fermentados, y en particular del yogur griego, se asocia con una disminución de enzimas hepáticas como ALT y AST, mejoría en la resistencia a la insulina y reducción de la grasa intrahepática en personas con hígado graso.

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Estos efectos se atribuyen tanto a la acción de los probióticos como a la reducción de la carga glucémica y a la alta densidad proteica del yogur griego.

Evidencia clínica: comparativo entre yogur griego, leche y queso

La Mayo Clinic y la Cleveland Clinic coinciden en señalar que los lácteos fermentados bajos en grasa, como el yogur griego natural desnatado, son preferibles a la leche entera y los quesos curados, tanto por su impacto metabólico como por su tolerancia digestiva.

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El consumo de yogur griego contribuye a la saciedad, facilita el control calórico y glucémico y permite desplazar alimentos ultraprocesados o ricos en grasas saturadas y azúcares de la dieta.

Por el contrario, la leche entera mantiene su carga de lactosa y puede provocar respuesta glucémica más elevada, mientras que los quesos curados, además de carecer de probióticos, presentan alta densidad calórica y sodio.

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La Universidad de Harvard advierte que estos productos pueden dificultar la adherencia a patrones dietéticos saludables en pacientes con hígado graso y síndrome metabólico.

El yogur griego aporta probióticos que restauran la microbiota intestinal y ayudan a reducir inflamación y grasa en el hígado, además de favorecer el control de peso según estudios clínicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Protocolos y recomendaciones institucionales

Las guías de la Mayo Clinic, la Cleveland Clinic y Harvard incluyen el yogur griego natural desnatado como parte de la dieta para el hígado graso, dentro de un esquema mediterráneo que prioriza alimentos frescos, vegetales, legumbres, aceites y lácteos fermentados bajos en grasa.

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Las recomendaciones prácticas incluyen sustituir la leche entera y los quesos curados por una porción diaria de yogur griego natural desnatado, combinado con frutas frescas o semillas para potenciar su efecto prebiótico y antioxidante.

Es fundamental evitar las versiones saborizadas o con azúcar añadido, ya que estos ingredientes contrarrestan los beneficios sobre la microbiota y el metabolismo hepático.

Instituciones de salud recomiendan lácteos fermentados bajos en grasa, dentro de una dieta mediterránea, para apoyar el control del hígado graso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur griego natural desnatado destaca como el lácteo preferido por especialistas para apoyar la salud hepática, gracias a su bajo contenido en grasa y su aporte de probióticos.

Integrarlo en la dieta diaria responde al consenso de instituciones líderes en salud.

La clave está en elegir siempre la versión natural y acompañarlo de una alimentación variada y equilibrada para potenciar sus beneficios sobre el hígado graso.