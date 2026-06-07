Más allá del tamaño, conviene revisar temperamento, energía y socialización para encontrar una mascota que pueda estar cómoda en casa y mantener una convivencia equilibrada con cuidados constantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda para muchos la opción de vivienda son los departamentos o espacios pequeños, lo cual preocupa a muchos sobre si esto es impedimento para tener una mascota.

Sin embargo, vivir en un departamento no impide tener un perro como compañero. Algunas razas se adaptan mejor a espacios pequeños por su tamaño, temperamento tranquilo y necesidades de ejercicio moderadas.

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Elegir el perro adecuado ayuda a mantener una convivencia armónica y facilita su bienestar, aun en entornos urbanos con espacio limitado.

Conocer cuáles son las razas más recomendadas puede marcar la diferencia para quienes buscan una mascota compatible con la vida en ciudad.

Vivir en un departamento permite tener un perro si se elige una raza que se adapte a espacios pequeños y a la vida en ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las mejores razas de perro para vivir en departamentos o espacios pequeños

Como mencionamos, algunas razas de perro se adaptan mejor a la vida en departamentos o espacios pequeños por su tamaño, temperamento y necesidades de ejercicio. Aquí tienes una lista de las más recomendadas:

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Bulldog francés: Pequeño, tranquilo y poco ladrador. Se adapta bien a espacios reducidos y no requiere mucho ejercicio.

Pug: Sociable, cariñoso y de tamaño compacto. Prefiere estar cerca de las personas y no demanda largas caminatas.

Chihuahua: Muy pequeño, fácil de transportar y con energía moderada. Ideal para departamentos, aunque puede ser ladrador si no se socializa bien.

Shih Tzu: Tamaño pequeño, pelaje que no suelta mucho pelo y carácter dócil. Se ajusta bien a rutinas de interior.

Cavalier King Charles Spaniel: Pequeño, tranquilo y amigable. Disfruta de la compañía y los paseos cortos.

Yorkshire terrier: Tamaño reducido, activo pero adaptable. Requiere ejercicio diario pero puede hacerlo dentro del hogar.

Dachshund (salchicha): Pequeño, curioso y juguetón. Si se ejercita adecuadamente, vive bien en espacios pequeños.

Bichón frisé: Tamaño compacto, poco ladrador y alegre. Su pelaje requiere cuidados, pero es ideal para interiores.

Boston terrier: Pequeño, inteligente y fácil de entrenar. Suele llevarse bien con niños y otras mascotas.

Maltés: Tranquilo, pequeño y con bajo nivel de muda de pelo. Necesita compañía y juegos, pero no mucho espacio.

Además de la raza, es importante considerar la personalidad y nivel de actividad de cada perro. Todos requieren paseos diarios, atención y enriquecimiento, aunque vivan en un departamento.

Cinco perros de razas pug, chihuahua, maltés, yorkshire terrier y shih tzu disfrutan de un ambiente relajado en la sala de un departamento moderno y luminoso, mostrando una convivencia amigable en un entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para tener en las mejores condiciones a perros que viven en departamentos

Aquí tienes una serie de consejos para mantener a los perros en las mejores condiciones cuando viven en departamentos o espacios pequeños:

Paseos diarios: Saca a tu perro al menos dos o tres veces al día para que haga ejercicio, socialice y libere energía.

Juegos y estimulación mental: Ofrece juguetes interactivos, rompecabezas y juegos de olfato para evitar el aburrimiento y el estrés.

Rutina estable: Mantén horarios fijos para paseos, comida y descanso; esto brinda seguridad y reduce la ansiedad.

Espacio propio: Asigna un rincón cómodo con cama y juguetes donde el perro pueda descansar y sentirse seguro.

Socialización: Permite que tu mascota conviva con otras personas y perros para evitar problemas de conducta.

Limpieza frecuente: Aspira y limpia el departamento con regularidad para mantener el ambiente higiénico, especialmente si el perro suelta mucho pelo.

Ventilación y temperatura: Asegúrate de que el espacio tenga buena ventilación y no esté expuesto a temperaturas extremas.

Evita el ruido excesivo: Protege a tu perro de ruidos fuertes que puedan alterarlo o provocarle estrés.

Cuidados veterinarios: Programa revisiones periódicas y mantén al día vacunas, desparasitaciones y control de pulgas.

Entrenamiento básico: Enseña órdenes sencillas para facilitar la convivencia y evitar problemas como ladridos excesivos o destrozos.

Estos cuidados ayudan a que los perros vivan saludables y felices, incluso en espacios reducidos.