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Nicolás Larcamón ROMPE el silencio tras ser despedido de Cruz Azul: “Es un momento de esos feos”

Tras la mala racha de nueve partidos sin ganar, el estratega argentino fue despedido del club

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REUTERS/Eloisa Sanchez
Cruz Azul despidió a Nicolás Larcamón (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Nicolás Larcamón dejó de ser técnico de Cruz Azul tras sumar nueve partidos consecutivos sin victoria y empatar 1 a 1 ante Querétaro en la última jornada, resultado que marcó el fin de su ciclo a menos de una semana de pelear por el liderato de la temporada.

La directiva de Cruz Azul liderada por Iván Alonso y el ingeniero Víctor Velázquez tomaron ayer la sorpresiva determinación luego de evaluar la racha negativa del equipo sin triunfos.

Al respecto, Nicolás Larcamón se dijo sorprendido y triste por la decisión. Sin embargo, mostró todo su agradecimiento sobre todo con la afición y con los futbolistas.

“Una sensación inesperada con broncas. La realidad es que hace 19 días defendíamos un invicto de 3 meses. Hoy nos vamos como el equipo con más puntos en la temporada. Estábamos a 4 días de ser el mejor equipo de la temporada y ganar 1 millón de dólares. Es un momento de esos feos que tiene esta profesión. Agradecido sobre todo con la afición y con los jugadores”, comentó el técnico argentino ante los medios.

Foto de archivo del director técnico Nicolás Larcamón. Estadio Banorte, Ciudad de México, México. 11 de abril de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
Foto de archivo del director técnico Nicolás Larcamón. Estadio Banorte, Ciudad de México, México. 11 de abril de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

¿Quién asumirá la dirección técnica de la Máquina?

Por otra parte, la directiva cementera también anunció que Joel Huiqui asumirá la responsabilidad del primer equipo hasta el final del torneo, tras la salida de Nicolás, un movimiento que generó opiniones divididas entre la afición y los especialistas.

Cabe señalar que acompañarán a Huiqui Sergio Pinto y Marco Calvillo como asistentes principales; los tres han desarrollado su labor en las fuerzas básicas del club, lo que les otorga un conocimiento profundo de la estructura interna y de los jóvenes talentos con potencial para reforzar la plantilla.

El exdefensa enfrenta su mayor reto como entrenador tras asumir el mando interino del equipo.
El exdefensa enfrenta su mayor reto como entrenador tras asumir el mando interino del equipo.

El ex jugador cementero debutará como técnico del primer equipo el próximo sábado 25 de abril cuando el conjunto se mida ante los Rayos de Necaxa en lo que será la última fecha del torneo regular. El cuadro capitalino marcha en el cuarto lugar con 30 puntos producto de 8 victorias, 6 empates y 2 derrotas.

¿Cómo fue el paso de Larcamón en Cruz Azul?

El entrenador argentino había asumido el cargo el torneo anterior, luego de la salida de Vicente Sánchez. Su llegada buscó estabilizar a un equipo que venía de cambios recientes en el banquillo.

Durante su debut, Larcamón no logró avanzar más allá de la primera fase en la Leagues Cup. Posteriormente, llevó al equipo hasta las semifinales del torneo local, donde quedó fuera frente a Tigres.

En el plano internacional, la participación en la Copa Intercontinental fue breve: Cruz Azul cayó en su primer partido ante Flamengo y quedó eliminado de inmediato.

La última campaña estuvo marcada por altibajos en el juego y una serie de resultados adversos. A pesar de mantenerse en la parte alta de la tabla liguera, la directiva evaluó que la evolución del equipo no era la esperada.

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