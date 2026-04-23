México

Lomitos y michis ya tienen derechos: Así es la nueva ley de protección animal en Edomex

Con la llegada de esta legislación, se imponen penas más duras al maltrato y la educación escolar incorpora valores de respeto hacia los animales

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un perro y un gato descansan juntos sobre una manta en el interior de una vivienda, demostrando la armonía y la convivencia pacífica entre mascotas de diferentes especies. La imagen destaca la relación cercana y afectiva que pueden compartir los animales domésticos cuando crecen en un ambiente seguro y amigable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso del Estado de México aprobó la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar, la cual se compone de 17 iniciativas y modificaciones para fortalecer el cuidado animal en la entidad.

De manera histórica, porque según datos difundidos por los legisladores, seis millones de perros y gatos viven en situación de calle, hecho que refleja la violencia de la que han sido víctimas los animales que habitan territorio mexiquense, ahora son reconocidos como seres sintientes, definición que les confiere derechos y un respaldo jurídico.

¿Cuáles son los nuevos derechos de los lomitos y michis?

El paquete integral cuenta con 17 iniciativas que contemplan la expedición para la protección y bienestar animal del Estado de México y municipios, así como modificaciones a diversos ordenamientos para fortalecer la prevención del maltrato y el cuidado de los seres sintientes.

Con esta nueva norma, se endurecen las sanciones contra el maltrato animal, con penas que van hasta 15 años de prisión y la posibilidad de multas económicas de hasta 35 millones para quienes incurran en maltrato.

Además, se incorpora un Registro Único de Animales de Compañía, el cual vincula a cada mascota con una persona responsable; con esto, se pretende fomentar el cuidado animal y evitar el abandono.

Hombre sonriente arrodillado, cepillando los dientes de un cachorro Golden Retriever con un cepillo azul en el suelo de madera, con pasta de dientes y un cuenco blanco cerca.
Un cuidador sonriente cepilla suavemente los dientes de un cachorro golden retriever en el suelo de una casa, demostrando la importancia de la higiene bucal temprana en mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro se suma a la creación de centros estatales y municipales de control y bienestar animal, enfocados, entre otras tareas, en la atención de animales en situación de calle o que sufren maltrato.

La nueva ley define a perros, gatos y otros animales domésticos no solo como propiedad, sino como seres sintientes sujetos de protección legal. Esto implica que actos de maltrato ya no serán considerados faltas menores, sino delitos susceptibles de recibir condenas severas. Entre las reformas más destacadas se encuentran la creación del Consejo Ciudadano de Protección y Bienestar Animal, el Fondo para la Protección de los Animales y el Padrón de Asociaciones Protectoras de Animales.

Nueva legislación mexiquense obliga a incorporar la educación para el bienestar animal y establece derechos de acceso para animales de asistencia

El proyecto aprobado por el Congreso mexiquense responde a una demanda social para reconocer el lugar de los animales en las familias y comunidades.

Un gato negro de cuerpo entero con ojos naranja brillante está de pie en un piso de madera, frente a un sofá, una estantería y una ventana.
Un elegante gato negro de cuerpo completo con intensos ojos naranjas se para sobre un piso de madera dentro de una casa luminosa, con un sofá y estantería al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paola Jiménez Hernández, diputada de Morena, señala que la nueva normatividad introduce el concepto de “familias multiespecie”, al reconocer explícitamente a los animales como miembros del núcleo familiar.

Además, la ley obliga a integrar la educación en bienestar animal en todos los niveles escolares, con el fin de que el cambio en el trato hacia los animales tenga una base cultural desde edades tempranas.

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