“Ahora ya todos quieren impedir el mundial”, dice Sheinbaum sobre manifestación de estudiantes del Politécnico en Canal Once

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre la protesta estudiantil y minimiza el impacto de la amenaza de cancelar el Mundial. | (Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

El pasado 17 de abril, un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) tomaron las instalaciones de Canal Once, televisora pública vinculada a la institución.

Durante la toma, los estudiantes denunciaron la malversación del presupuesto y exigieron la renuncia de Arturo Reyes Sandoval, director general,, y advirtieron que, en caso de que sus demandas sean escuchadas, “no habrá mundial”.

Grabación de una conferencia matutina. Un hombre con traje blanco y corbatín habla frente a un micrófono, leyendo documentos. Una mujer sonríe y se dirige a un público desde un podio con el escudo nacional de México. Ambos segmentos incluyen interpretación simultánea en lenguaje de señas mexicano, realizada por un hombre en una ventana de incrustación. El evento se desarrolla en un interior con múltiples asistentes. Se observa equipo de cámaras al fondo.

En relación a estos hechos, durante la conferencia de prensa de este miércoles 22 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió a la protesta estudiantil diciendo: “Ahora ya todos quieren impedir el Mundial, menos las mexicanas y los mexicanos”.

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