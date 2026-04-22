“Ahora ya todos quieren impedir el mundial”, dice Sheinbaum sobre manifestación de estudiantes del Politécnico en Canal Once

El pasado 17 de abril, un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) tomaron las instalaciones de Canal Once, televisora pública vinculada a la institución.
Durante la toma, los estudiantes denunciaron la malversación del presupuesto y exigieron la renuncia de Arturo Reyes Sandoval, director general,, y advirtieron que, en caso de que sus demandas sean escuchadas, “no habrá mundial”.
En relación a estos hechos, durante la conferencia de prensa de este miércoles 22 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió a la protesta estudiantil diciendo: “Ahora ya todos quieren impedir el Mundial, menos las mexicanas y los mexicanos”.
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