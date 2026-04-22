México

¿En cuánto quedará el diésel? Gasolineros y gobierno pactan en Palacio Nacional

Gasolineros aceptan el tope de diésel propuesto por Sheinbaum. Conoce los detalles del acuerdo

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Vista frontal de una gasolinera Pemex con dosel verde y blanco, bombas de combustible, pilares blancos y cielo azul claro al fondo
(Arkadij Schell/Getty Images)

Después de casi hora y media de negociación con la presidenta Claudia Sheinbaum y funcionarios de Hacienda y Pemex, los concesionarios de gasolineras del país cedieron: el diésel se venderá a un máximo de 28 pesos por litro. El acuerdo, alcanzado este martes en Palacio Nacional, pone fin —al menos por ahora— a semanas de tensión entre el gobierno federal y el sector gasolinero.

La reunión que definió el precio

La mayoría de los empresarios salió en silencio. Fue Mauricio González Puente, director general de Valores ABC, quien confirmó el pacto ante los medios.

“Estamos atendiendo una petición presidencial; nosotros apoyamos a la Presidenta y aceptamos su propuesta de fijar el precio en 28 pesos”, declaró. Añadió que la próxima semana habrá una nueva reunión en Palacio Nacional para evaluar la situación, mientras que el precio de la gasolina Magna se mantiene sin cambios.

REUTERS/Henry Romero
REUTERS/Henry Romero

Por qué el gobierno presionó tan fuerte

La respuesta está en los números. Según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), alrededor del 34% de las estaciones de servicio estaban incumpliendo el acuerdo voluntario de precios, lo que obligó a Sheinbaum a convocar a los empresarios directamente a Palacio.

La presidenta había sido clara días antes: no existía ninguna justificación para vender el diésel por encima de 28 pesos, considerando que el gobierno federal ya estaba reduciendo el IEPS —Impuesto Especial sobre Producción y Servicios— como escudo fiscal ante el encarecimiento internacional del combustible.

“Si no estuviéramos interviniendo, la gasolina estaría en más de 30 pesos y el diésel en 32 o 33 pesos”, advirtió Sheinbaum el pasado 13 de abril.

Además, el gobierno anunció que el SAT y otras instituciones realizarán revisiones para detectar posibles irregularidades en la fijación de precios, una señal clara de que el acuerdo no será solo de palabra.

Una mediación encabezada por autoridades federales logró frenar los incrementos recientes, con la advertencia de que instituciones fiscales supervisarán la aplicación del acuerdo voluntario alcanzado entre el sector privado y la administración central. REUTERS/Raquel Cunha
Una mediación encabezada por autoridades federales logró frenar los incrementos recientes, con la advertencia de que instituciones fiscales supervisarán la aplicación del acuerdo voluntario alcanzado entre el sector privado y la administración central. REUTERS/Raquel Cunha

El contexto: guerra en Medio Oriente como detonador

El trasfondo de esta crisis es internacional. El conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán disparó el precio del petróleo de alrededor de 60 dólares el barril a más de 100 dólares, impulsado principalmente por el bloqueo del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

México, aunque produce parte de su propio crudo, no quedó blindado: sus precios se rigen por los mercados internacionales.

¿Qué cambia para el consumidor?

El diésel es el combustible que mueve el transporte de carga y, con él, el precio de prácticamente todo lo que se consume. Mantenerlo en 28 pesos no es solo un tema de gasolineras: es una medida para contener la inflación en la cadena de suministro.

Vale aclarar que la participación de las gasolineras en el acuerdo es voluntaria, lo que significa que su aplicación depende de los inventarios, la logística y las condiciones de cada estación. La reunión de la próxima semana será clave para saber si el pacto se sostiene —o si el gobierno tendrá que volver a sentar a los empresarios a la mesa.

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